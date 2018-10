Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó igazgató kilencoldalas levélben indokolta döntését.","shortLead":"A távozó igazgató kilencoldalas levélben indokolta döntését.","id":"20181020_Az_oktatasi_rendszer_mukodeskeptelen_lett__Felmondott_egy_budai_altalanos_iskola_igazatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f2c7b0-b879-41a1-8289-9d514bbe7a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Az_oktatasi_rendszer_mukodeskeptelen_lett__Felmondott_egy_budai_altalanos_iskola_igazatoja","timestamp":"2018. október. 20. 12:50","title":"\"Az oktatás működésképtelen lett\" - felmondott egy budai iskolaigazató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907d99fa-9793-4972-b0b9-b1923ddda53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835b4f42-b1f0-4e2f-a807-bc5cc43b3467","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Uldogel_a_no_amikor_ket_majom_az_olebe_toppan_es_szexelni_kezd_video","timestamp":"2018. október. 19. 11:27","title":"Üldögél a nő, amikor két majom az ölébe toppan és szexelni kezd (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kis hableány és a Hamupipőke is tiltóslistán van a színésznő otthonában, hároméves kislánya elől igyekszik takargatni a szerinte káros üzenetű meséket.","shortLead":"A kis hableány és a Hamupipőke is tiltóslistán van a színésznő otthonában, hároméves kislánya elől igyekszik takargatni...","id":"20181019_Disneymeseket_tiltott_be_otthon_Keira_Knightley_a_karos_uzenetuk_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c35fd7f4-c56a-4b3d-8232-80b8a03ae229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f478d3b1-fd59-4be9-b350-88d374ea99c5","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Disneymeseket_tiltott_be_otthon_Keira_Knightley_a_karos_uzenetuk_miatt","timestamp":"2018. október. 19. 11:35","title":"Disney-meséket tiltott be otthon Keira Knightley a káros üzenetük miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem sokban különböznek ettől. Az ingatlanpiaci boom előtt a tranzakciók 40 százalékát első lakásvásárlók bonyolították.","shortLead":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem...","id":"20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36476b8-40cc-4097-9b22-31c3d237d6a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","timestamp":"2018. október. 19. 11:24","title":"Sokkal kevesebben jutnak első lakáshoz, mint a boom előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WikiLeaks-alapító elégedetlen a körülményeivel, mert nem internetezhet. ","shortLead":"A WikiLeaks-alapító elégedetlen a körülményeivel, mert nem internetezhet. ","id":"20181019_Evek_ota_az_ecuadori_kovetsegen_el_Julian_Assange_de_most_beperli_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03a06f5-37a5-4880-b10c-61932f901384","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_Evek_ota_az_ecuadori_kovetsegen_el_Julian_Assange_de_most_beperli_oket","timestamp":"2018. október. 19. 20:30","title":"Évek óta az ecuadori követségen él Julian Assange, de most beperli őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","shortLead":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","id":"20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf400ad-d3ab-4733-a9d2-c3c1c8141bfe","keywords":null,"link":"/sport/20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 21:59","title":"Videó: a Felcsút csodagólja a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","shortLead":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","id":"20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bba8459-c5ea-40ea-80b3-8f57febd8e37","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","timestamp":"2018. október. 19. 10:20","title":"Helsinki: \"Botrányosan drága a hajléktalanok vegzálása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezte a fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. ","shortLead":"Nagy visszhangot váltott ki Simonka György választókerületében a Népszava cikke szerint, hogy a Legfőbb Ügyészség...","id":"20181019_Tobb_oka_is_van_annak_hogy_a_fent_levettek_a_kezuket_Simonkarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b047ec12-032c-4cfb-b624-8c7928c8586f","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Tobb_oka_is_van_annak_hogy_a_fent_levettek_a_kezuket_Simonkarol","timestamp":"2018. október. 19. 10:24","title":"\"Több oka is van annak, hogy fent levették a kezüket Simonkáról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]