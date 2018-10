Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és pozitív munkahelyi légkör vegye körül. A viselkedési közgazdaságtan kísérletei arra mutatnak rá, hogy ezekben az esetekben nő a motiváció, az öröm és a teljesítmény – és végső soron az elköteleződés is.","shortLead":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és...","id":"20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5971aeb-7050-4aee-978f-4bbeb6470ebd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","timestamp":"2018. október. 23. 19:15","title":"Mi a hatékony munka titka? Mutatunk 6 segítő tippet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa51698a-f846-4980-a69b-89a0a5217eaa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A lényeg, hogy mindenki megtalálja magának a megfelelő terápiás formát.","shortLead":"A lényeg, hogy mindenki megtalálja magának a megfelelő terápiás formát.","id":"20181023_Vajon_hatekony_az_online_terapia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa51698a-f846-4980-a69b-89a0a5217eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc819bd-1d14-4c9a-abc6-334262e7f604","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181023_Vajon_hatekony_az_online_terapia","timestamp":"2018. október. 23. 08:41","title":"Vajon hatékony az online terápia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok mindegyike fogyasztott olyan ételt, amelynek műanyagcsomagolása volt, vagy ivott műanyagpalackból. ","shortLead":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok...","id":"20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e24da3-fdb9-495f-93d9-d70f96bde530","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","timestamp":"2018. október. 23. 16:33","title":"Először mutattak ki mikroműanyagot emberi ürülékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum nemrég, a Magyar Idők bíráló cikke nyomán kirúgott vezetője az őt ért támadásokról, menekültekkel kapcsolatos vitáról is beszélt az Evangélikus Életnek adott interjúban.

","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum nemrég, a Magyar Idők bíráló cikke nyomán kirúgott vezetője az őt ért támadásokról...","id":"20181024_Prohle_A_kozosseg_erdeke_nem_mentesit_a_szemelyes_felelosseg_alol_amikor_emberek_fulladnak_vizbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009be651-1be0-47f6-8050-8aca2612ba46","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Prohle_A_kozosseg_erdeke_nem_mentesit_a_szemelyes_felelosseg_alol_amikor_emberek_fulladnak_vizbe","timestamp":"2018. október. 24. 12:02","title":"Prőhle: A közösség érdeke nem mentesít a személyes felelősség alól, amikor emberek fulladnak vízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a38afb-feba-4fc4-a82e-c51493a2f18d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szivároghat a hűtőfolyadék egyes 2010 és 2017 között gyártott dízelautóknál. A BMW rengeteg autót hív vissza ellenőrzésre. ","shortLead":"Szivároghat a hűtőfolyadék egyes 2010 és 2017 között gyártott dízelautóknál. A BMW rengeteg autót hív vissza...","id":"20181023_bmw_gyulladasveszely_hutofolyadek_szivargas_visszahivas_dizelauto_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a38afb-feba-4fc4-a82e-c51493a2f18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1158a0-5ac5-4254-a3b7-be9fd37dfbd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_bmw_gyulladasveszely_hutofolyadek_szivargas_visszahivas_dizelauto_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 23. 11:17","title":"Gyulladásveszély miatt 1,6 millió BMW-t hívnak vissza ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","shortLead":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","id":"20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685c746-20bc-4010-a059-7339f480fd5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","timestamp":"2018. október. 24. 09:47","title":"Jövő nyáron startolhat az új \"Malév\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","shortLead":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","id":"20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d917500-487f-4f1d-95b4-c5160e423695","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","timestamp":"2018. október. 24. 09:11","title":"Új egészségügyi államtitkár: Megoldhatatlan, hogy egy orvos ne dolgozzon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","shortLead":"Megleckéztette a helyét elfoglaló autóst a buszvezető, igaz, így kollégáival is kiszúrt.","id":"20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdfcf820-a27c-444a-b65c-7695a266bda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305de4d-82a2-44f4-901a-76dfaf352ee0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181024_Jol_porul_jart_a_ket_busz_helyet_elfoglalo_autos","timestamp":"2018. október. 24. 11:42","title":"Jól pórul járt a két busz helyét elfoglaló autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]