[{"available":true,"c_guid":"b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói tömegközlekedés is leáll.","shortLead":"Csütörtök estétől péntek estig számos olasz vasútvonalon szünetel a forgalom, pénteken napközben a római és milánói...","id":"20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b018b7b1-5881-4c69-8a8e-2c0b262e9c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a2022d-d66d-454e-b5c2-30f27d63cf07","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Gigasztrajk_lesz_Olaszorszagban_Roma_Milano_es_a_vasut_is_erintett","timestamp":"2018. október. 25. 16:42","title":"Gigasztrájk lesz Olaszországban, Róma, Milánó és a vasút is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha már az útdíj lehet a használattal arányos, akkor az autó használata miért nem?","shortLead":"Ha már az útdíj lehet a használattal arányos, akkor az autó használata miért nem?","id":"20181024_A_21_szazadban_elunk_miert_nem_lehet_az_autobiztositas_a_megtett_uttal_aranyos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58f96a9-1a29-4093-b84b-c899d2134be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_A_21_szazadban_elunk_miert_nem_lehet_az_autobiztositas_a_megtett_uttal_aranyos","timestamp":"2018. október. 24. 15:29","title":"A 21. században élünk, miért nem lehet az autóbiztosítás a megtett úttal arányos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” rangsor mindhárom dobogós helyére e-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok vezetői kerültek. A hazai digitális világban továbbra is kevés a nő, a top 25-ös listán mindössze ketten vannak.\r

","shortLead":"A „Top 25 – A Legmeghatározóbb Emberek a Hazai Digitális Piacon” rangsor mindhárom dobogós helyére e-kereskedelemmel...","id":"20181024_Ok_a_hazai_digitalis_piac_legmeghatarozobb_arcai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ef120f-b27f-48ba-9e88-144462badfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d2fd1a-359a-4763-97d9-aaf9e050bfb5","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Ok_a_hazai_digitalis_piac_legmeghatarozobb_arcai","timestamp":"2018. október. 24. 10:13","title":"Ők a hazai digitális piac legmeghatározóbb arcai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még magasabb árat kérjenek a termékeikért.","shortLead":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még...","id":"20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7b8ee9-72fe-43ab-826e-6aa1a6967f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","timestamp":"2018. október. 25. 05:09","title":"Három hónapon belül kétszer drágulhat a liszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél évig tartott a nyári időszámítás; megesett az is, hogy az óra állítgatása helyett a munkaidőt hozták korábbra. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert tényt az óraátállításról.","shortLead":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél...","id":"20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a6025c-35a6-4fad-ac7f-3ca184a7f9aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","timestamp":"2018. október. 24. 17:32","title":"Viccnek indulhatott az óraátállítás, óriási üzlet lett, hogy komolyan vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A kultúrharcot mesterséges marhaságnak tartja, és nehezen dolgozza fel, hogy, mint mondja, teljesen szabadon, önként magunknak tesszük tönkre az életünket. Viszont 25 éve vágyott arra, hogy legyen egy olyan lemeze, amelyen a saját dalait adja elő, és ez Éjféli őrjárat címmel meg is született, decemberben pedig az Arénában fog koncertezni. Dés Lászlóval beszélgettünk apátiáról, feketelistákról, az improvizáció öröméről és Esterházy Péter barátságáról.","shortLead":"A kultúrharcot mesterséges marhaságnak tartja, és nehezen dolgozza fel, hogy, mint mondja, teljesen szabadon, önként...","id":"20181025_Des_Laszlo_Akarhogy_is_probalnak_minket_elintezni_tuleljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4748bbbc-5869-49cf-845f-3f3b328464df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982258fe-f60b-4af9-894a-84d8e106dc6b","keywords":null,"link":"/kultura/20181025_Des_Laszlo_Akarhogy_is_probalnak_minket_elintezni_tuleljuk","timestamp":"2018. október. 25. 11:20","title":"Dés László: Akárhogy is próbálnak minket elintézni, túléljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felesége jelentette be, hogy a színész visszavonult a nyilvánosságtól miután zaklatással vádolták meg.","shortLead":"A felesége jelentette be, hogy a színész visszavonult a nyilvánosságtól miután zaklatással vádolták meg.","id":"20181024_Az_Oscardijas_Geoffrey_Rush_nem_akar_tobb_szerepet_jatszani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18d3a4fa-108f-48e9-9ee4-1d959d30a92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7628b16c-27d6-463c-8c20-a24eb0a468ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Az_Oscardijas_Geoffrey_Rush_nem_akar_tobb_szerepet_jatszani","timestamp":"2018. október. 24. 09:26","title":"Az Oscar-díjas Geoffrey Rush nem akar több szerepet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","shortLead":"Azonban a Videoton Görögországban játszik focimeccset.","id":"20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468feb9f-03e1-474e-ad2a-1e2c6a40ff75","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Svajc_fele_indult_a_luxusrepulo_amin_Orban_is_szokott_utazni","timestamp":"2018. október. 25. 14:00","title":"Svájcba ment a luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]