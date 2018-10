Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hűtővízszűrők tisztítása miatt van erre szükség, ezzel még szerdán végeznek a tervek szerint. Közben a 2-es blokk generátorhiba miatt október 20-a óta áll, és a tervek szerint csak 31-én indul újra.","shortLead":"A hűtővízszűrők tisztítása miatt van erre szükség, ezzel még szerdán végeznek a tervek szerint. Közben a 2-es blokk...","id":"20181024_Csokkentik_a_paksi_atomeromu_ket_blokkjanak_teljesitmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6af514-9fef-4556-a207-98f40114a43d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Csokkentik_a_paksi_atomeromu_ket_blokkjanak_teljesitmenyet","timestamp":"2018. október. 24. 17:21","title":"Csökkentik a paksi atomerőmű két blokkjának teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29be6d6-b10c-43f1-a403-2d9efa41d622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor személyesen nyitja meg újra a múzeumot.","shortLead":"Orbán Viktor személyesen nyitja meg újra a múzeumot.","id":"20181024_Vegre_ujra_megnyilik_a_Szepmuveszeti_ot_kilo_arany_is_kerult_a_falara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b29be6d6-b10c-43f1-a403-2d9efa41d622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50402fe1-d4dc-4982-b33b-389dd0c140bd","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Vegre_ujra_megnyilik_a_Szepmuveszeti_ot_kilo_arany_is_kerult_a_falara","timestamp":"2018. október. 24. 10:25","title":"Végre újra megnyílik a Szépművészeti, öt kiló arany is került a falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Soros György lakásánál találtak csőbombát.","id":"20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=258b1613-b7b7-4cbb-a5a6-2e937799918a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23829ea2-9def-472f-840b-20b1d0dcae6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Bombat_talaltak_Clintonek_otthonanal","timestamp":"2018. október. 24. 15:36","title":"Bombát küldtek Obamának és a Clinton-házaspárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1241c5b1-ea5c-490d-8d59-9cab1afcc312","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi erőszak munkakörtől, pozíciótól és tevékenységtől függetlenül bárhol megjelenhet, ráadásul erősen egyéni, hogy ki mit tart bántalmazásnak, megítélése pedig országonként már Európában belül is jelentősen eltér. Dr. Hungler Sára, jogásszal, munkajogi szakértővel a munkahelyi bántalmazás kiterjedt jelenségéről beszélgettünk. ","shortLead":"A munkahelyi erőszak munkakörtől, pozíciótól és tevékenységtől függetlenül bárhol megjelenhet, ráadásul erősen egyéni...","id":"elteajk_20181015_Rendkivul_valtozatos_modokon_lehet_valakit_bantalmazni_egy_munkahelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1241c5b1-ea5c-490d-8d59-9cab1afcc312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c750c50-2993-45d5-a146-34edc417475b","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181015_Rendkivul_valtozatos_modokon_lehet_valakit_bantalmazni_egy_munkahelyen","timestamp":"2018. október. 24. 07:20","title":"„Rendkívül változatos módokon lehet valakit bántalmazni egy munkahelyen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka, filmes fesztiválokra is meghívást kapnak. ","shortLead":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka...","id":"20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb04cd-0db0-4eae-960e-134d40ae1f17","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","timestamp":"2018. október. 24. 20:22","title":"1 dollár - ennyit kért Stephen King pár lelkes tinitől, akik megfilmesítenék egy novelláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9aee63e-00df-4a63-891d-8e8d32f739e9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181023_Marabu_FekNyuz_Igy_irjak_ok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9aee63e-00df-4a63-891d-8e8d32f739e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e547fa-91b5-448d-aa01-f5cab74336f7","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Marabu_FekNyuz_Igy_irjak_ok","timestamp":"2018. október. 23. 15:31","title":"Marabu FékNyúz: Így írják ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542cefa9-3502-457d-a7f0-5d10322424e7","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek fel, és segítség nélkül a többségük soha nem tudna kitörni a nyomor csapdájából. A Diótörés Alapítvány épp ezt a támaszt akarja nyújtani nekik. A hajléktalanság kriminalizálását jelentő törvények hatályba lépése után az ő központjukban jártunk, és elkísértük egyik veterán munkatársukat „terepre”. Budapest olyan arca tárult fel előttünk, amely gúnyos kegyetlenséggel zabálja fel lakóit.","shortLead":"Vannak, akik nem ismertek mást, csak az utcát és a nélkülözést. Ők fiatalként lettek hajléktalanok, intézetben nőttek...","id":"20181025_fiatal_hajlektalan_hajlektalansag_jovokep_hajlektalantorveny_drog_diotores_alapitvany_csepanyi_gabriella","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542cefa9-3502-457d-a7f0-5d10322424e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2f5153-2569-4b1e-89ee-f06a55ea197f","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_fiatal_hajlektalan_hajlektalansag_jovokep_hajlektalantorveny_drog_diotores_alapitvany_csepanyi_gabriella","timestamp":"2018. október. 25. 06:30","title":"Akik csak a hajléktalanságot ismerik: „Milyen jövőkép? Jövőm sincs”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","shortLead":"Horváth Ildikó láthatatlan egészségügyet szeretne, és főleg a megelőzésre helyezné a hangsúlyt. ","id":"20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d917500-487f-4f1d-95b4-c5160e423695","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_egeszsegugyi_allamtitkar_Megoldhatatlan_hogy_egy_orvos_ne_dolgozzon_tobb_helyen","timestamp":"2018. október. 24. 09:11","title":"Új egészségügyi államtitkár: Megoldhatatlan, hogy egy orvos ne dolgozzon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]