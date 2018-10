Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1155fcc-27f8-4fff-9afb-386df762df13","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia külügyminisztere is elismerte, hogy meggyilkolták Dzsamál Hasogdzsit Isztanbulban, bár tagadta, hogy erre a trónörökös Mohamed bin Szalman adott parancsot. Szeretném hinni, hogy Szaúd-Arábia trónörököse nem érintett ebben- nyilatkozta Donald Trump annak a Washington Postnak, amelynek a megölt újságíró dolgozott az utóbbi időben.","shortLead":"Szaúd-Arábia külügyminisztere is elismerte, hogy meggyilkolták Dzsamál Hasogdzsit Isztanbulban, bár tagadta, hogy erre...","id":"20181022_Merkel_bekemenyitett_Trump_mosdatja_a_japan_csucsmilliardos_rafizethet_a_szaudi_tronorokos_baratsagara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1155fcc-27f8-4fff-9afb-386df762df13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62391e1b-ce46-4f92-9061-dcabfa80cdc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_Merkel_bekemenyitett_Trump_mosdatja_a_japan_csucsmilliardos_rafizethet_a_szaudi_tronorokos_baratsagara","timestamp":"2018. október. 22. 09:58","title":"Merkel bekeményített, Trump mosdatja, a japán csúcsmilliárdos ráfizethet a szaúdi trónörökös barátságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f5c64e-9e2d-4037-8f82-7d1dbdedb0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és saját bevallása szerint nagyon unja magát.","shortLead":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és...","id":"20181022_A_volt_gruz_elnok_unatkozik_es_sokallja_a_400_euros_amszterdami_rezsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f5c64e-9e2d-4037-8f82-7d1dbdedb0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63772ceb-cb34-47a6-a566-34149d89a83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_A_volt_gruz_elnok_unatkozik_es_sokallja_a_400_euros_amszterdami_rezsit","timestamp":"2018. október. 22. 17:25","title":"A volt grúz elnök unatkozik, és sokallja a 400 eurós amszterdami rezsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee80a622-9829-46bf-b035-c40739cf1a23","c_author":"Weyer Béla","category":"kultura","description":"Az 1956-os magyar forradalom idején egy NDK-beli kisváros érettségiző diákjai szolidaritásból ötperces némaságot fogadtak, aminek súlyos következményei lettek.","shortLead":"Az 1956-os magyar forradalom idején egy NDK-beli kisváros érettségiző diákjai szolidaritásból ötperces némaságot...","id":"20181022_A_nema_forradalom_Ez_csak_az_lehet_rendszerellenes_provokacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee80a622-9829-46bf-b035-c40739cf1a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b30bc-830f-4743-8bdb-38cf5976245e","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_A_nema_forradalom_Ez_csak_az_lehet_rendszerellenes_provokacio","timestamp":"2018. október. 22. 20:00","title":"Ez csak az lehet, rendszerellenes provokáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","id":"20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f363ef0e-95d9-4f38-8ef0-cf2f52ef042e","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","timestamp":"2018. október. 23. 14:08","title":"Ákos szerint liberális véleményterror van, ő is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","shortLead":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","id":"20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3536a58e-2efb-4981-ae65-a89a83b0b751","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","timestamp":"2018. október. 23. 21:33","title":"Eltűntek a forgalmas helyekről a hajléktalanok, így segíteni sem tudnak nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd417313-fa7c-4278-af04-36df240ca5f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dire Straits volt frontembere jövő júliusban ad koncertet.","shortLead":"A Dire Straits volt frontembere jövő júliusban ad koncertet.","id":"20181022_Mark_Knopfler_hat_ev_utan_visszater_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd417313-fa7c-4278-af04-36df240ca5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0da69d-d227-43a8-ad7a-c19b7cd26c43","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_Mark_Knopfler_hat_ev_utan_visszater_Budapestre","timestamp":"2018. október. 22. 12:06","title":"Mark Knopfler hat év után visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes lehet belevágni egy francia kalandba. Például egy kompakt SUV kategóriás Citroennel.","shortLead":"Ha már unjuk a német autók rideg tökéletességét és a japán modellek sok esetben lélektelen karakterét, akkor érdemes...","id":"20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4131db8-2da6-49ba-920a-4a9eac63b771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24346f4d-a581-4361-bbe6-eac27dc06856","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_mosolyra_hangolva_teszten_a_citroen_c3_aircross_kompakt_suv_francia_auto","timestamp":"2018. október. 22. 17:30","title":"Mosolyra hangolva: teszten a Citroen C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d38cab-be4e-411c-ad8e-6c8d50221f93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának csapódott személygépkocsiba szorult be egy férfi. ","shortLead":"Fának csapódott személygépkocsiba szorult be egy férfi. ","id":"20181022_baleset_teklafalu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d38cab-be4e-411c-ad8e-6c8d50221f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ce4cf9-dc75-441f-a842-85da657ea52f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_baleset_teklafalu","timestamp":"2018. október. 22. 18:51","title":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy sofőrt a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]