[{"available":true,"c_guid":"9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyobb fővárosi temetők felé és nagyobb kapacitással közlekedtetik a meglévő járatokat szombattól jövő péntekig.","shortLead":"A nagyobb fővárosi temetők felé és nagyobb kapacitással közlekedtetik a meglévő járatokat szombattól jövő péntekig.","id":"20181024_rendkivuli_jaratok_bkk_halottak_napja_temetok_tomegkozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5885fa7c-7031-4ef5-ab13-b0fadb86b1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_rendkivuli_jaratok_bkk_halottak_napja_temetok_tomegkozlekedes","timestamp":"2018. október. 24. 18:51","title":"Rendkívüli járatokkal készül a BKK a halottak napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két helyen is torlódik a forgalom az M0-son az Útinform szerint.","shortLead":"Két helyen is torlódik a forgalom az M0-son az Útinform szerint.","id":"20181024_m0_torlodas_baleset_utinform","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9576430e-199b-4b22-a61a-58be7423ccd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_m0_torlodas_baleset_utinform","timestamp":"2018. október. 24. 20:08","title":"Az M0-son autózik? Egy órával is tovább tarthat a hazaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121c00e4-8cec-41b5-9c61-f2a13c62d150","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kategóriával drágább autókra is jár mostantól az elektromos autókra adott 1,5 millió forint. ","shortLead":"Egy kategóriával drágább autókra is jár mostantól az elektromos autókra adott 1,5 millió forint. ","id":"20181026_20_millios_elektromos_autokra_is_kerheto_mostantol_az_allami_ingyenpenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121c00e4-8cec-41b5-9c61-f2a13c62d150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde2f06a-b84f-4b9f-923f-778523eeba9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_20_millios_elektromos_autokra_is_kerheto_mostantol_az_allami_ingyenpenz","timestamp":"2018. október. 26. 08:22","title":"20 milliós elektromos autókra is kérhető mostantól az állami ingyenpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett közigazgatási bírók 2020. január elsejétől ítélkeznek majd – derül ki a közigazgatási bíróságokról szóló törvény most vitára bocsátott tervezetéből.","shortLead":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett...","id":"20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365928d-4b7e-4215-9725-682a04322dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","timestamp":"2018. október. 25. 16:00","title":"Már készítik elő a közigazgatási bíróságokat, Patyi András előtt is tiszta az út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181025_Gulyas_beismerte_a_Magyar_Idok_a_mi_oldalunkon_all","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0103273e-4c43-4bea-a43f-5941839003c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gulyas_beismerte_a_Magyar_Idok_a_mi_oldalunkon_all","timestamp":"2018. október. 25. 10:42","title":"Gulyás beismerte: a Magyar Idők a \"mi oldalunkon\" áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A legszegényebbek inkább nem fizetik be a számlákat, hogy a hiteleik törlesztésére maradjon pénzük. Az albérlet vagy a lakásvásárlás annyira drága, hogy az már adósságspirált indíthat el - állapította meg a Habitat for Humanity elemzése.","shortLead":"A legszegényebbek inkább nem fizetik be a számlákat, hogy a hiteleik törlesztésére maradjon pénzük. Az albérlet vagy...","id":"20181025_Lenullazta_a_rezsicsokkentest_ahogy_a_lakasok_dragultak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=028b864e-fc13-45a3-b47c-160aba3a4bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50af4d5-f535-466b-bb79-5e90d6ee9d6c","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Lenullazta_a_rezsicsokkentest_ahogy_a_lakasok_dragultak","timestamp":"2018. október. 25. 11:16","title":"Sokaknak nem éri meg elmenni dolgozni, mert letiltják az adósságukat a fizetésükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccef959-bb9a-4192-8333-2a87f67afe2d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy friss hír szerint az énekesnő azzal a kikötéssel keres séfet, hogy egyebek mellett ismerje a kóser konyha előírásait és mindenhová kövesse őt. Nem mellesleg, az ezzel járó járó kötöttséget hajlandó jól megfizetni.\r

\r

","shortLead":"Egy friss hír szerint az énekesnő azzal a kikötéssel keres séfet, hogy egyebek mellett ismerje a kóser konyha...","id":"20181026_Madonna_szemelyi_sefet_keres__40_milliot_iger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dccef959-bb9a-4192-8333-2a87f67afe2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8507188-0edf-4f79-9c21-73f660a1da8c","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Madonna_szemelyi_sefet_keres__40_milliot_iger","timestamp":"2018. október. 26. 13:37","title":"Madonna személyi séfet keres - 40 milliót ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén eddig 28 ezerrel többen haltak meg, mint ahány gyerek született.","shortLead":"Idén eddig 28 ezerrel többen haltak meg, mint ahány gyerek született.","id":"20181026_Egyre_kevesebb_magyar_vallal_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96053e9-418b-4dd0-aba2-cd7dc655afe1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181026_Egyre_kevesebb_magyar_vallal_gyereket","timestamp":"2018. október. 26. 09:55","title":"Egyre kevesebb magyar vállal gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]