Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferihegyen már tudhatnak valamit, de az is lehet, hogy most voltak akciósak a hókotrók. ","shortLead":"Ferihegyen már tudhatnak valamit, de az is lehet, hogy most voltak akciósak a hókotrók. ","id":"20181030_Naponta_dolnek_a_melegrekordok_de_Ferihegyre_mar_megerkeztek_az_uj_hokotrok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bec32e-b4aa-45f3-83fa-d6ed56e7ffd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d072d476-ea37-479f-9fae-0603a2699984","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Naponta_dolnek_a_melegrekordok_de_Ferihegyre_mar_megerkeztek_az_uj_hokotrok","timestamp":"2018. október. 30. 16:38","title":"Naponta dőlnek a melegrekordok, de Ferihegyre már megérkeztek az új hókotrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már nincsen Lightning-csatlakozó, USB-C-re cserélte az Apple. Bemutatták az Apple történetének legvékonyabb iPadjeit.","shortLead":"Amiben korábban sokan kételkedtek, az végül megtörtént: a mai Apple-rendezvényen debütáló frissített iPad Prón már...","id":"20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7bed0c-68b3-4471-a0e5-e61e75748c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd7845-7f4d-4422-ae06-86dbdf94e23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_ipad_pro_2018_bemutato_newyork_lightning_csatlakozo_usb_c","timestamp":"2018. október. 30. 18:23","title":"Megtörtént, amit alig hittünk: lecserélte az Apple a Lightning-csatlakozót az új iPadjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15522e00-3932-4364-a36c-3996025d24d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klasszikus villamos problémát helyezték új technológiai környezetbe a MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem) kutatói egy, az egész világra kiterjedő felmérés keretében. Megszületett a végeredmény, amelynek tanulságait a napokban publikálták.","shortLead":"A klasszikus villamos problémát helyezték új technológiai környezetbe a MIT (Massachusettsi Műszaki Egyetem) kutatói...","id":"20181030_moral_machine_mit_felmeres_kiertekelese_onvezeto_autok_dilemmaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15522e00-3932-4364-a36c-3996025d24d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b88037-e511-4d33-8b5d-4ab627faa89a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_moral_machine_mit_felmeres_kiertekelese_onvezeto_autok_dilemmaja","timestamp":"2018. október. 30. 09:03","title":"Így felelt a net népe a kérdésre: kit üssön el az önvezető autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi börtönét is megjárta miatta. Most az újabb generációnak kellene továbbvinnie ezt a testileg-lelkileg megterhelő szakmát.","shortLead":"A Kocsis családban 1845 óta száll apáról fiúra a küzdelmes szűcsmesterség, portrénk főszereplőjének édesapja még Rákosi...","id":"20181029_kocsis_gyula_szucsmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc412f05-33b8-4201-88e5-1d132a394371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce6942b-13c2-431a-afea-7b82b384247e","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_kocsis_gyula_szucsmester","timestamp":"2018. október. 29. 16:00","title":"\"Apám két évet ült egy bőrkabát miatt\" – 170 év családi küzdelmeiről mesél a szűcsmester ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kár 64 milliós.","shortLead":"A kár 64 milliós.","id":"20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68185be7-edf2-4dd3-8554-d7a30ebfef96","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","timestamp":"2018. október. 30. 13:30","title":"2500 védett madár tetemével bukott le egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee0158c-5dda-4f3d-9ca6-45d80274857c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat elfogadása esetén 37 650 lesz a Honvédség maximális létszáma.","shortLead":"A javaslat elfogadása esetén 37 650 lesz a Honvédség maximális létszáma.","id":"20181030_Ma_eldol_megemelike_8_ezerrel_a_katonak_szamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee0158c-5dda-4f3d-9ca6-45d80274857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d36b924-ec5f-46db-81cd-ce3f79486735","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Ma_eldol_megemelike_8_ezerrel_a_katonak_szamat","timestamp":"2018. október. 30. 06:21","title":"Ma eldől, megemelik-e 8 ezerrel a katonák számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58ef489-028a-4777-a389-8ec07647c182","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk néhány igencsak szürreális fotót, amelyek azt vázolják, hogy hat évtized múlva körülbelül milyen lehet az élet Oroszországban.","shortLead":"Mutatunk néhány igencsak szürreális fotót, amelyek azt vázolják, hogy hat évtized múlva körülbelül milyen lehet az élet...","id":"20181029_zsenialis_fotok_az_oroszoknal_60_ev_mulva_ilyen_kocka_ladak_lehetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b58ef489-028a-4777-a389-8ec07647c182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1ed928-2640-49df-9489-844059a87b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_zsenialis_fotok_az_oroszoknal_60_ev_mulva_ilyen_kocka_ladak_lehetnek","timestamp":"2018. október. 29. 06:41","title":"Zseniális fotók: az oroszoknál 60 év múlva ilyen kocka-Ladák lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb72af9-ff2b-46a2-9408-1a2554e54fca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ebből a limitált szériás modellből nem jön majd minden sarkon szembe egy példány.","shortLead":"Garantált, hogy ebből a limitált szériás modellből nem jön majd minden sarkon szembe egy példány.","id":"20181030_egy_uj_bmw_ami_mellett_meg_az_m4es_is_unalmas_alpina_tuning_kupe_kabrio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bb72af9-ff2b-46a2-9408-1a2554e54fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578362cb-ca95-4e33-a606-5ae6fdbd19fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_egy_uj_bmw_ami_mellett_meg_az_m4es_is_unalmas_alpina_tuning_kupe_kabrio","timestamp":"2018. október. 30. 13:21","title":"Egy új BMW, ami mellett még az M4-es is unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]