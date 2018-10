Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a151671-f28c-47e5-804f-d015bfb186d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A duplájára, 45 600 forintra emelkedik a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása novembertől, ezt Varga Mihály pénzügyminiszter mondta el.","shortLead":"A duplájára, 45 600 forintra emelkedik a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása novembertől, ezt Varga Mihály...","id":"20181028_A_kormany_dupla_penzzel_jutalmazza_azt_aki_kitor_a_kozmunkas_letbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a151671-f28c-47e5-804f-d015bfb186d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9caec37-77cf-49a8-9c61-56f43d06d581","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_A_kormany_dupla_penzzel_jutalmazza_azt_aki_kitor_a_kozmunkas_letbol","timestamp":"2018. október. 28. 20:12","title":"A kormány dupla pénzzel jutalmazza azt, aki kitör a közmunkás létből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","shortLead":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","id":"20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80065966-b5f5-437b-84e0-7a30c4dcc037","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","timestamp":"2018. október. 28. 15:53","title":"A francia kormány az autógyárakkal fizettetné a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a00e84b-f019-4efe-8c4d-867999b6a301","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A küldeményt még a postán kiszűrték, nem jutott el a médiumhoz. 