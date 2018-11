Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2500 fős cégcsoport jön létre Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.","shortLead":"2500 fős cégcsoport jön létre Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában.","id":"20181105_Osszejott_a_Szentkiralyi_nagy_uzlete_Balogh_Leventee_a_magyar_Pepsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d0564-0359-4e39-9cef-a80545bfa2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6c3b0b-34af-44d4-8881-f1d9554b046a","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Osszejott_a_Szentkiralyi_nagy_uzlete_Balogh_Leventee_a_magyar_Pepsi","timestamp":"2018. november. 05. 10:27","title":"Összejött a Szentkirályi nagy üzlete: Balogh Leventéé a magyar Pepsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő nem adja fel.","shortLead":"Az LMP-s képviselő nem adja fel.","id":"20181105_Demeter_Marta_torvenymodosito_javaslatot_nyujtott_be_Orban_atvilagitasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ceb3bdf-3a57-46b6-8e13-99ff1d45e524","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Demeter_Marta_torvenymodosito_javaslatot_nyujtott_be_Orban_atvilagitasarol","timestamp":"2018. november. 05. 14:11","title":"Demeter Márta törvénymódosító javaslatot nyújtott be Orbán átvilágításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar facebookozó hírfolyamában jelent meg néhány, a Facebook nevében feltett, orrsprayhasználattal kapcsolatos kérdés.","shortLead":"Több magyar facebookozó hírfolyamában jelent meg néhány, a Facebook nevében feltett, orrsprayhasználattal kapcsolatos...","id":"20181105_orrspray_tamogatoi_felmeres_facebook_hirdetes_celzott_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e81e8e-4451-4472-9e8e-c2e00e015943","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_orrspray_tamogatoi_felmeres_facebook_hirdetes_celzott_reklam","timestamp":"2018. november. 05. 09:03","title":"Fura kérdéseket dobál föl a magyaroknak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolót egy vizsgálat után végül eltávolították az intézetből. ","shortLead":"Az ápolót egy vizsgálat után végül eltávolították az intézetből. ","id":"20181106_Kikotozte_az_apoltakat_egy_Nograd_megyei_pszichiatriai_otthon_gondozonoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e03683b-6443-433f-abf3-51ea9363fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90ea5d-9272-4a06-bee6-cb281193cda7","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Kikotozte_az_apoltakat_egy_Nograd_megyei_pszichiatriai_otthon_gondozonoje","timestamp":"2018. november. 06. 09:02","title":"Kikötözte az ápoltakat egy Nógrád megyei pszichiátriai otthon gondozónője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél feszültebb légkörben zajlanak az amerikai félidős kongresszusi választások, ahol az ellenfelei szerint az indulatokat felkorbácsoló Donald Trumpról tartanak népszavazást.","shortLead":"A politikusok címére küldött csőbomba és egy zsinagógában végrehajtott mészárlás jelzik, hogy minden eddiginél...","id":"201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b37a039-08c9-465a-80cc-beb053ae1593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c2badb-2707-4ec5-b4f3-e9cd0cdd8052","keywords":null,"link":"/vilag/201844__valasztas_amerikaban__szavazas_trumprol__elszabadult_indulatok__haborus_ovezet","timestamp":"2018. november. 04. 15:00","title":"Amerikának végre mondania kell valamit Donald Trumpról - és kedden meg is teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) sajtóosztályán.","shortLead":"Összesen 18,8 milliárd forint értékben 168 kérelem érkezett a támogatási programra – közölték a Világgazdasággal...","id":"20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45ed70a2-f8d2-42e3-a730-a05aa46b22d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6532357-214d-40b4-b7f0-2f073136dd54","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Milliardokat_kaptak_a_palayzo_epitoipari_cegek","timestamp":"2018. november. 06. 11:28","title":"Milliárdokat kaptak a pályázó építőipari cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gödöllő polgármestere úgy látja, politikai lejáratás van a mögött, ahogy a Zöld Híddal elbántak, ugyanis választások közelednek.","shortLead":"Gödöllő polgármestere úgy látja, politikai lejáratás van a mögött, ahogy a Zöld Híddal elbántak, ugyanis választások...","id":"20181104_Gemesi_Gyorgy_szerint_utban_van_ezert_omlott_ossze_a_szemetszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072ca0d2-5e6d-4aa4-8b5c-791460608725","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Gemesi_Gyorgy_szerint_utban_van_ezert_omlott_ossze_a_szemetszallitas","timestamp":"2018. november. 04. 14:13","title":"Gémesi György szerint útban van, ezért omlott össze a szemétszállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról, a kilencvenes évek viharairól és a szép új, pipafüstmentes világ kihívásairól az ükonoka mesél.","shortLead":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról...","id":"20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1686b-320b-4a6d-a08f-78fc944565dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","timestamp":"2018. november. 05. 12:55","title":"Kézigránát-támadást, államosítást, maffiavilágot is túlélt a 140 éves pesti pipás cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]