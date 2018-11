Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mondok József fia azt állította, szülei fizettek a szállásért, amikor a vadászházban aludtak.","shortLead":"Mondok József fia azt állította, szülei fizettek a szállásért, amikor a vadászházban aludtak.","id":"20181106_Megkezdodott_az_izsaki_vadaszhaz_pere_a_vadlott_fideszes_polgarmester_nem_volt_jelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c7b968-bcce-4c10-bcc7-42353c2eebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Megkezdodott_az_izsaki_vadaszhaz_pere_a_vadlott_fideszes_polgarmester_nem_volt_jelen","timestamp":"2018. november. 06. 17:20","title":"Megkezdődött az izsáki vadászház pere, a vádlott fideszes polgármester nem volt jelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és LGBT képviselők.","shortLead":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és...","id":"20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50537c4e-ff46-49d1-b362-e8a1d0c7ab72","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 07. 09:38","title":"Történelmet írtak a nők Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A New York Times újságírója Budapesten járt, az alábbi megállapításokat tette: az Orbán-rendszer rosszabb, mint a republikánusok, de ők is ezen az úton haladnak, Kínánál vagy az oroszoknál viszont még jobbak vagyunk. A Fideszt szélsőjobboldalinak, Magyarországot az egyik legfiatalabb autoriter rendszernek nevezte.","shortLead":"A New York Times újságírója Budapesten járt, az alábbi megállapításokat tette: az Orbán-rendszer rosszabb, mint...","id":"20181105_A_vilag_egyik_legfiatal_autokraciaja__most_a_NY_Times_biralta_Orbanekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed01f2e5-0dd5-472f-b53c-24e3f0234fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d315e0-2135-4bec-9675-68141a1da9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_vilag_egyik_legfiatal_autokraciaja__most_a_NY_Times_biralta_Orbanekat","timestamp":"2018. november. 05. 17:59","title":"A világ egyik legfiatalabb autokráciája – most a NY Times bírálta Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez ellentmond annak, amit korábban olvasni lehetett, hogy a miniszterelnök meccsnézései a „magyar adófizetőknek egyetlen forintjába sem kerültek”.","shortLead":"Ez ellentmond annak, amit korábban olvasni lehetett, hogy a miniszterelnök meccsnézései a „magyar adófizetőknek...","id":"20181106_Amikor_Orban_luxusrepulore_ult_a_TEK_is_elkiserte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c03f5ce-38ca-48fe-b8b9-5ed4e209fa30","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Amikor_Orban_luxusrepulore_ult_a_TEK_is_elkiserte","timestamp":"2018. november. 06. 09:07","title":"Amikor Orbán luxusrepülővel megy külföldi focimeccsre, a TEK is elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39268b2a-815c-444a-b0eb-03bb554039ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megállóban összevitatkozott egy másik utassal, akit aztán a szerelvényen megütött.","shortLead":"A megállóban összevitatkozott egy másik utassal, akit aztán a szerelvényen megütött.","id":"20181106_Villamoson_verekedo_fiatal_ferfit_keres_a_rendorseg__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39268b2a-815c-444a-b0eb-03bb554039ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda2a08e-cf74-4586-852d-1bfb483f120e","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Villamoson_verekedo_fiatal_ferfit_keres_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. november. 06. 19:16","title":"Villamoson verekedő fiatal férfit keres a rendőrség – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45303ad-3cd6-4cb4-9804-aec74d9864d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus már a 2019-es barcelonai Mobile World Congressre készül a Zenfone 6-os mobiljával, és úgy tűnik, a szenzorsziget tekintetében igen egyedi megoldást választottak.","shortLead":"Az Asus már a 2019-es barcelonai Mobile World Congressre készül a Zenfone 6-os mobiljával, és úgy tűnik...","id":"20181106_asus_zenfone_6_okostelefon_notch_szenzorsziget_mwc_2019_mobile_world_congress","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45303ad-3cd6-4cb4-9804-aec74d9864d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb8f215-0134-46b7-8a62-6a2e1f72c82f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_asus_zenfone_6_okostelefon_notch_szenzorsziget_mwc_2019_mobile_world_congress","timestamp":"2018. november. 06. 11:33","title":"Kiszivárgott videón az Asus új csúcsmobilja, valami nagyon furcsa van az elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","shortLead":"Ha megszavazzák, a Közigazgatási Felsőbíróság elnökét március végéig megválaszthatják.","id":"20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b0c1af-abc6-4268-8db0-34c444bf9e34","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Benyujtottak_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2018. november. 06. 16:58","title":"Benyújtották a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És azzal kampányolnak majd, amivel Hadházy is foglalkozik: az Európai Ügyészséggel.","shortLead":"És azzal kampányolnak majd, amivel Hadházy is foglalkozik: az Európai Ügyészséggel.","id":"20181106_Egyutt_indul_az_MSZP_es_a_Parbeszed_az_EPvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82623b40-90ce-43cd-8998-fa8b383cd191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3285301-2e0c-43b1-a49a-057b9ebc846a","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Egyutt_indul_az_MSZP_es_a_Parbeszed_az_EPvalasztason","timestamp":"2018. november. 06. 08:47","title":"Együtt indul az MSZP és a Párbeszéd az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]