[{"available":true,"c_guid":"263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő májusi választás Európa lelkéért zajlik majd, a populista és nacionalista erők ellen – jelentette ki kedden Frans Timmermans, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) úgynevezett csúcsjelöltje.","shortLead":"A jövő májusi választás Európa lelkéért zajlik majd, a populista és nacionalista erők ellen – jelentette ki kedden...","id":"20181106_frans_timmermans_ep_valasztas_populizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884ca9be-c798-47ad-93ef-0b084c7d8b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_frans_timmermans_ep_valasztas_populizmus","timestamp":"2018. november. 06. 21:49","title":"Timmermans: Az EP-választás küzdelem a kontinens lelkéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","shortLead":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","id":"20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a82d4-9569-4b0c-9bb3-f610ab6debe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","timestamp":"2018. november. 07. 04:04","title":"Videó: Húsz autónak sikerül megállni, a huszonegyediknek nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9213b37-c608-4e36-8b88-e2d78a0f0b3c","c_author":"Weyer Béla","category":"hetilap","description":"A december elején rendezendő kongresszusukon a német kereszténydemokraták három, egymástól markánsan különböző jelölt közül választhatják meg Angela Merkel pártelnök utódját, a későbbi lehetséges kancellárt. ","shortLead":"A december elején rendezendő kongresszusukon a német kereszténydemokraták három, egymástól markánsan különböző jelölt...","id":"201845__utodlas_nemetorszagban__iranyvaltas_vagy_folyamatossag__alkotmanyos_keretek__merkel_utan_avilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9213b37-c608-4e36-8b88-e2d78a0f0b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6522c1c6-0016-4efc-aef4-a57d1a1c0829","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.45/201845__utodlas_nemetorszagban__iranyvaltas_vagy_folyamatossag__alkotmanyos_keretek__merkel_utan_avilag","timestamp":"2018. november. 07. 00:00","title":"Merkel után a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök jelenlétében. ","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök...","id":"20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543de05-7a71-42c5-90b7-8d679788c256","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","timestamp":"2018. november. 08. 13:58","title":"Donald Tusk: Nem kereszténydemokrata, aki megtagadja a jogállam elvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","shortLead":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","id":"20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116889a-f562-44ab-a0a8-79c1ec0ccc10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","timestamp":"2018. november. 08. 05:52","title":"Tárki: Ha így haladunk, soha nem érjük utol Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légitársaság egyik járata nemrég a tengerbe zuhant, most felszállás közben történt baleset.","shortLead":"A légitársaság egyik járata nemrég a tengerbe zuhant, most felszállás közben történt baleset.","id":"20181108_Nincs_szerencseje_a_Boeingekkel_a_Lion_Airnek_most_oszlopnak_utkozott_az_egyik_gep__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3997e38-1f2f-443b-9404-776315f00885","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Nincs_szerencseje_a_Boeingekkel_a_Lion_Airnek_most_oszlopnak_utkozott_az_egyik_gep__foto","timestamp":"2018. november. 08. 12:32","title":"Nincs szerencséje a Boeingekkel a Lion Airnek: most oszlopnak ütközött az egyik gépük – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457427d4-7cc7-4539-b69f-a279a75876cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogy miért nem mehetnek tovább, csak azt ismételgette, hogy az udvar a köz számára megnyitott magánterület, így ő és kollégái döntik el, ki mehet be, és ki nem.","shortLead":"A férfi nem volt hajlandó elárulni, hogy miért nem mehetnek tovább, csak azt ismételgette, hogy az udvar a köz számára...","id":"20181107_Indoklas_nelkul_tiltott_ki_egy_roma_tarsasagot_a_Gozsdu_Udvar_biztonsagi_ore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457427d4-7cc7-4539-b69f-a279a75876cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8a342f-89a4-4f67-bb23-c1a2ed59122e","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Indoklas_nelkul_tiltott_ki_egy_roma_tarsasagot_a_Gozsdu_Udvar_biztonsagi_ore","timestamp":"2018. november. 07. 18:50","title":"Indoklás nélkül tiltott ki egy roma társaságot a Gozsdu Udvar biztonsági őre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9fea73-54cf-48a7-9884-7101f53a7e94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181107_Videoval_szinesitette_az_orat_a_tanar__veletlenul_pornofilmet_mutatott_a_diakoknak_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea9fea73-54cf-48a7-9884-7101f53a7e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc03e99e-6d3f-4695-bf89-0a82a7ed3191","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Videoval_szinesitette_az_orat_a_tanar__veletlenul_pornofilmet_mutatott_a_diakoknak_video","timestamp":"2018. november. 07. 14:29","title":"Videóval színesítette az órát a tanár – véletlenül pornófilmet mutatott (video)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]