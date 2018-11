Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5350c335-2911-4fa2-97b0-9f957a6b21f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a kormány ezt szeretné. ","shortLead":"Legalábbis a kormány ezt szeretné. ","id":"20181110_Budapestrol_indulhat_a_kerekparos_Grand_Tour","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5350c335-2911-4fa2-97b0-9f957a6b21f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9da78f4-eb63-44bb-a1f7-c5561588151e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181110_Budapestrol_indulhat_a_kerekparos_Grand_Tour","timestamp":"2018. november. 10. 09:57","title":"Budapestről indulhat egy kerékpáros Grand Tour-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag ezzel indokolt a kormányfő, amikor Gulyás Gergely megkérdezte, minek nekik „az öreg zsidó”. Csaba László, Orbán Viktor korábbi tanácsadója mesélte el a történetet. A CEU jelenlegi oktatója szerint az egyetem csak nyert azzal, hogy a kormány támadásai miatt világszerte megismerték és kampuszt nyit Bécsben, de értelme akkor van az intézménynek, ha Budapesten marad.","shortLead":"Állítólag ezzel indokolt a kormányfő, amikor Gulyás Gergely megkérdezte, minek nekik „az öreg zsidó”. Csaba László...","id":"20181110_Orban_megindokolta_Semmi_nem_jutott_eszunkbe_marad_Soros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57341197-3e36-4754-a230-13f66a5ed584","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Orban_megindokolta_Semmi_nem_jutott_eszunkbe_marad_Soros","timestamp":"2018. november. 10. 08:44","title":"Orbán állíthatta: Semmi nem jutott eszünkbe, marad Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-én 17.30-ra állampolgári tiltakozó akciót szervez a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéhez a Főnix mozgalom. A szervezet az ellen tiltakozik, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást az ELIOS-ügyben.","shortLead":"November 12-én 17.30-ra állampolgári tiltakozó akciót szervez a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéhez a Főnix mozgalom...","id":"20181111_Tiltakozas_az_ELIOSugy_lezarasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b98ec6-3f3d-416e-8b7a-9ed3dd00fc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abbce57-9fb7-4016-ab86-ac7255ca87d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Tiltakozas_az_ELIOSugy_lezarasa_miatt","timestamp":"2018. november. 11. 17:29","title":"Tiltakozás az ELIOS-ügy lezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04065614-9aa2-4a80-a198-d357ee8bcf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éjszaka képződött köd főként az északkeleti megyékben nagy területen maradhat meg tartósan, másutt a nappali órákban csökken a köddel borított területek aránya – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Az éjszaka képződött köd főként az északkeleti megyékben nagy területen maradhat meg tartósan, másutt a nappali órákban...","id":"20181110_tobb_megyeben_nagy_a_kod_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04065614-9aa2-4a80-a198-d357ee8bcf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c634a5-ea13-4fce-8452-52a8e9dc43ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_tobb_megyeben_nagy_a_kod_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. november. 10. 07:10","title":"Több megyében nagy a köd, figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03790229-9cb4-4b65-b35b-fe7aded1bae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki, amelyek megerősítik az AirPods 2 létezését. Az újdonság akár még ebben az évben megérkezhet.","shortLead":"Eddig szinte semmit sem lehetett tudni az AirPods utódjáról, azonban nemrégiben olyan információk szivárogtak ki...","id":"20181110_apple_airpods2_bluetooth_sig_tanusitvany_class10_besorolas_fitnesz_eszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03790229-9cb4-4b65-b35b-fe7aded1bae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119ab34b-6f1b-4d17-b299-f472c54ce35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_apple_airpods2_bluetooth_sig_tanusitvany_class10_besorolas_fitnesz_eszkoz","timestamp":"2018. november. 10. 15:03","title":"Talán már karácsony előtt megérkezik az AirPods 2, és több lesz egy fülhallgatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mosás során a műszálas ruhákról is rengeteg mikroszemcse dörzsölődik le, de néhány trükkel ezt enyhíteni lehet. ","shortLead":"A mosás során a műszálas ruhákról is rengeteg mikroszemcse dörzsölődik le, de néhány trükkel ezt enyhíteni lehet. ","id":"20181109_Mar_az_otthoni_mosasnal_is_tehetunk_valamit_az_oceanok_szennyezese_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07f609-dc53-4c99-b5fc-b467443e7aef","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Mar_az_otthoni_mosasnal_is_tehetunk_valamit_az_oceanok_szennyezese_ellen","timestamp":"2018. november. 09. 20:45","title":"Már az otthoni mosásnál is tehetünk valamit az óceánok szennyezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes az agyvérzései utáni felépülés küzdelmeiről beszélt.","shortLead":"Az énekes az agyvérzései utáni felépülés küzdelmeiről beszélt.","id":"20181110_Kozso_Olyan_voltam_mint_egy_kiborg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e0ba7f-0c40-46ed-a5ec-641728203abd","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Kozso_Olyan_voltam_mint_egy_kiborg","timestamp":"2018. november. 10. 11:20","title":"Kozso: Olyan voltam, mint egy kiborg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","id":"20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb28c1-8c93-44cf-9fa1-16087abed889","keywords":null,"link":"/sport/20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","timestamp":"2018. november. 10. 12:42","title":"Megvan, ki ellen játszik a Vidi új stadionja avatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]