Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően a Lazarus csoport, Észak-Korea képzett számítógépes hadereje áll egy új támadás mögött, amely során több tízmillió dollárt loptak el ázsiai és afrikai bankoktól ismeretlenek.","shortLead":"Feltehetően a Lazarus csoport, Észak-Korea képzett számítógépes hadereje áll egy új támadás mögött, amely során több...","id":"20181110_lazarus_csoport_eszak_korea_hackercsoport_kibertamadas_atm_bank_azsia_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864f17e9-1485-4230-8d07-1f69ff031292","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_lazarus_csoport_eszak_korea_hackercsoport_kibertamadas_atm_bank_azsia_afrika","timestamp":"2018. november. 10. 19:03","title":"Milliárdokat húztak ki az ATM-ekből hackerek, a nyomok Észak-Koreába vezetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A part vezetői szerint csak akkor van esély Tarlós István ellen, ha az ellenzék egy jelöltet indít a jövő évi önkormányzati választáson. ","shortLead":"A part vezetői szerint csak akkor van esély Tarlós István ellen, ha az ellenzék egy jelöltet indít a jövő évi...","id":"20181111_Megerositette_tarselnokei_poziciojat_a_Parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342958ca-3a6b-4b7f-85a7-8f04be014c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Megerositette_tarselnokei_poziciojat_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 11. 15:54","title":"Megerősítette társelnökei pozícióját a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen hónap alatt visszaszerezte az összes, korábban elbizonytalanodott szavazóját a Fidesz, miközben az ellenzéket még megbénítja a fél éve bekapott ütés. Hogy állnak most a pártok és mi a magyarázata a harmadik kétharmadnak? Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Egyetlen hónap alatt visszaszerezte az összes, korábban elbizonytalanodott szavazóját a Fidesz, miközben az ellenzéket...","id":"20181111_Massziv_tombbe_allt_ossze_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6718ca9-c8fc-47ec-a3ec-326ebbd1a230","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Massziv_tombbe_allt_ossze_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 11. 17:30","title":"Masszív tömbbé állt össze a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0527a8a-cd23-44d7-b609-cfe14ac7d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tavalyi ügy nyomozását zárta le a rendőrség.","shortLead":"Egy tavalyi ügy nyomozását zárta le a rendőrség.","id":"20181111_Birosag_ele_kerulhet_az_a_ferfi_aki_hetven_kesszurassal_gyilkolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0527a8a-cd23-44d7-b609-cfe14ac7d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4ee06a-6832-4561-8dab-d4717d69ed06","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Birosag_ele_kerulhet_az_a_ferfi_aki_hetven_kesszurassal_gyilkolt","timestamp":"2018. november. 11. 11:40","title":"Bíróság elé kerülhet az a férfi, aki hetven késszúrással gyilkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6806d17-81f5-4820-85d9-9921d98325cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország történelmében egy háborúban sem hunyt el annyi katona, mint az első világháborúban.\r

","shortLead":"Magyarország történelmében egy háborúban sem hunyt el annyi katona, mint az első világháborúban.\r

","id":"20181111_Felavattak_Budapesten_az_elso_vilaghaboru_magyar_hoseinek_emlekmuvet__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6806d17-81f5-4820-85d9-9921d98325cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b682c3-647b-4a76-869f-420abb4954cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Felavattak_Budapesten_az_elso_vilaghaboru_magyar_hoseinek_emlekmuvet__fotok","timestamp":"2018. november. 11. 20:33","title":"Felavatták Budapesten az első világháború magyar hőseinek emlékművét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy speciális, a nyakon elvégzett ultrahangvizsgálat a kutatók szerint megfelelő eszköz lehet arra, hogy az időskori szellemi leépülést megjósolják. ","shortLead":"Egy speciális, a nyakon elvégzett ultrahangvizsgálat a kutatók szerint megfelelő eszköz lehet arra, hogy az időskori...","id":"20181112_Attores_egy_otperces_vizsgalattal_elorejelezheto_a_demencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d26151-ef12-4ff9-924b-0b7a30379180","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Attores_egy_otperces_vizsgalattal_elorejelezheto_a_demencia","timestamp":"2018. november. 12. 10:50","title":"Áttörés: egy ötperces vizsgálattal előre jelezhető a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","shortLead":"Beer Miklós és Mészáros Márta is az idei kitüntetettek között van.","id":"20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b28cc6-2da4-4b7c-8ec2-1b8184f6dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166fb46-723a-4d9c-8a78-af4d066b5e67","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Hazamdijat_kapott_Raday_Mihaly","timestamp":"2018. november. 11. 10:53","title":"Hazám-díjat vehetett át Ráday Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf49578-ac2a-43b9-bbed-dc0c58e9f616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt maga a színész jelentette be. ","shortLead":"Ezt maga a színész jelentette be. ","id":"20181111_Kingsman_harmadik_resz_Taron_Egerton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf49578-ac2a-43b9-bbed-dc0c58e9f616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663258eb-918e-41c4-9462-ddf3cc35a263","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Kingsman_harmadik_resz_Taron_Egerton","timestamp":"2018. november. 11. 19:03","title":"Búcsút inthetünk Tökinek? Taron Egerton nem játszik a Kingsman harmadik részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]