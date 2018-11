Cikkünk folyamatosan frissül.

Miután Észtországban 3-3-at játszottunk, ezúttal Budapesten csap össze a magyar és az észt válogatott. A csapatunk összeállítása sok helyen változott a megszokotthoz képest a sérülések miatt, így a kezdőcsapatunk: Dibusz - Baráth, Orbán, Kádár, Korhut - Nagy Á., Pátkai - Kovács, Kalmár, Nagy D.- Szalai.

A csoportunk állása: 1. Finnország 12 pont, 2. Görögország 6, 3. Magyarország 4, 4. Észtország 1. A csoport másik meccsén Görögország-Finnország jelenleg 0-0.

A Nemzetek Ligájából rendkívül bonyolult módon lehet kijutni az Európa-bajnokságra - a lebonyolítási rendet itt mutattuk be bővebben -, röviden a lényeg most az: ugyan csoportelsők már nem lehetünk, de a csoport második helye sokkal jobb esélyt kínál arra, hogy mégis mehessünk a rájátszásba, mint ha maradnánk harmadikok. Külön jó volna bekerülni a C liga négy csoportjának két legjobb másodikja közé, mert akkor az Eb-selejtezők sorsolásán csak két erősebb csapatot kaphatnánk ellenfélként. Arról, hogy ha kikapnánk, és a csoport negyedik, kieső helyére kerülnénk, inkább ne is beszéljünk.

A meccs első óriási helyzete az észteké volt, Dibusznak kellett nagyot védenie. Nem sokkal később viszont már a magyarok rúghattak szögletet, Kalmár labdáját pedig Orbán fejelte be nyolc méterről, 1-0! Sőt, a 12. percben már kettő is lehetett volna: Nagy Dominik egy hatalmas észt védelmi hiba után lőhetett kapura, de kicsit túlóvatoskodta.