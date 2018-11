Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2d6e08d-7171-42ee-a7d8-9a51f0b78854","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén beszélt célkitűzéseiről. ","shortLead":"A miniszterelnök a Magyar Diaszpóra Tanács plenáris ülésén beszélt célkitűzéseiről. ","id":"20181115_Orban_2030ra_Magyarorszag_tartozzon_az_EU_ot_legjobb_orszaga_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d6e08d-7171-42ee-a7d8-9a51f0b78854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1111d11f-2901-4c05-ba9c-5ae76065407a","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Orban_2030ra_Magyarorszag_tartozzon_az_EU_ot_legjobb_orszaga_koze","timestamp":"2018. november. 15. 13:33","title":"Orbán: 2030-ra Magyarország tartozzon az EU öt legjobb országa közé!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lenne 30 éves a Szabad Demokraták Szövetsége. A rendszerváltás egyik legerősebb pártja a hivatalos okiratok szerint azonban nem élte meg a születésnapját – négy évvel ezelőtt megszűnt. ","shortLead":"Ma lenne 30 éves a Szabad Demokraták Szövetsége. A rendszerváltás egyik legerősebb pártja a hivatalos okiratok szerint...","id":"20181113_Szellemidezes_harmic_eves_lenne_az_SZDSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8063b17-a4f1-49aa-a367-5a69589187c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8e2b1c-1773-42ed-9f94-f7b4eba855c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szellemidezes_harmic_eves_lenne_az_SZDSZ","timestamp":"2018. november. 13. 19:15","title":"\"Szellemidézés\": harmincéves lenne az SZDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Liam Hemsworth és menyasszonya, Miley Cyrus közös háza is porig égett. ","shortLead":"Liam Hemsworth és menyasszonya, Miley Cyrus közös háza is porig égett. ","id":"20181113_Ujabb_sztar_osztotta_meg_mi_maradt_hamuva_lett_hazabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb43feb3-e597-4bac-8a8d-5cf3a3acbd58","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Ujabb_sztar_osztotta_meg_mi_maradt_hamuva_lett_hazabol","timestamp":"2018. november. 13. 20:07","title":"Újabb sztár osztotta meg, mi maradt hamuvá lett házából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","shortLead":"Eközben a macedón rendőrség is megerősítette: tényleg Budapesten van a jogerősen elítélt kormányfő.","id":"20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b1110a-82d1-4617-bf1c-7772a19f4c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e706d5c-2f09-4756-be73-4fab1e032eac","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Szijjarto_nem_mondja_meg_hogy_Magyarorszagon_vane_a_volt_macedon_miniszterelnok","timestamp":"2018. november. 13. 19:48","title":"Szijjártó nem mondja meg, hogy Magyarországon van-e a volt macedón miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e76dfd-a629-4ee9-acbe-89184cf8aeb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy hónap helyett legfeljebb négy hét lehet az az idő, amit egy leszállóegység tervezésére fordíthatnak a NASA szakemberei. Egy külsős cég segíthet nekik mindebben.","shortLead":"Négy hónap helyett legfeljebb négy hét lehet az az idő, amit egy leszállóegység tervezésére fordíthatnak a NASA...","id":"20181114_nasa_audodesk_gepi_tanulas_leszalloegyseg_csillagaszat_szaturnusz_holdjai_jupiter_holdjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8e76dfd-a629-4ee9-acbe-89184cf8aeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcfb7d6-3abe-4237-a083-a7d117ba2c9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_nasa_audodesk_gepi_tanulas_leszalloegyseg_csillagaszat_szaturnusz_holdjai_jupiter_holdjai","timestamp":"2018. november. 14. 16:03","title":"Lassan ment a tervezés a NASA-nak, aztán segítségül hívtak egy különleges programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási tévedés. De milyen egészségügyi problémákról van szó? Mik a tünetek? Mi okozza őket? Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan, a prosztatával kapcsolatos betegségekről beszélgettünk, amelyekről a fiatalabb férfiaknak is tudniuk kellene.","shortLead":"A prosztata betegségeiről sokan tartják úgy, hogy azok csak az ötven felettieknél fordulhatnak elő, holott ez óriási...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c244a58e-a3eb-4469-b3f1-46cad4eb096e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2018. november. 14. 07:28","title":"Férfias gondok: nem csak az idősebbek „privilégiuma” a problémás prosztata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 13. 19:41","title":"Emberségre is nevelhető a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György, ismertebb nevén a bükki füvesember, Gyuri bácsi családi vállalkozásának még a kínai egészségügyi miniszter is a csodájára járt. Cégportré.","shortLead":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György...","id":"20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0cb2d0-6bb8-4205-a6c8-4d413ee3bcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","timestamp":"2018. november. 14. 20:00","title":"Piacozó nyugdíjasként építette fel a több száz milliós bevételű családi céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]