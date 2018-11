Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","shortLead":"Rigó Csaba az Echo Tv-ben nyugtatta meg a nézőket a közvilágítási botránnyal kapcsolatban. ","id":"20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf343f62-e621-4013-8f3c-9bfa2755bf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f64fa9-8742-4dd7-a63f-80407c18bfb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_A_Kozbeszerzesi_Hatosag_elnoke_az_Eliosugyrol_Ez_egy_felfujt_tema","timestamp":"2018. november. 14. 05:46","title":"A Közbeszerzési Hatóság elnöke az Elios-ügyről: Ez egy felfújt téma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Dollárszázmilliókat kapott Mexikó két elnöke a Köpcös által irányított drogkartelltől. Legalábbis ezt állítja Mexikó első számú drogbárójának ügyvédje. Szerinte a Sinaloa kartell második számú embere: Ismael \"El Mayo\" Zambada volt a pénzes postás a Köpcös és a két elnök között.","shortLead":"Dollárszázmilliókat kapott Mexikó két elnöke a Köpcös által irányított drogkartelltől. Legalábbis ezt állítja Mexikó...","id":"20181115_Emberi_roncs_lett_a_hajdani_drogkiraly_de_azert_ket_volt_allamfobe_meg_belemart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aad2ad1-f3f8-4594-b04f-24578583b218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b201ec06-cc59-4b95-a7b5-b27a983f09a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Emberi_roncs_lett_a_hajdani_drogkiraly_de_azert_ket_volt_allamfobe_meg_belemart","timestamp":"2018. november. 15. 11:06","title":"Emberi roncs lett a hajdani drogkirály, de azért két volt államfőbe még belemart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint Melania Trump emberei az afrikai körútja során vesztek össze Trump helyettes nemzetbiztonsági tanácsadójával. ","shortLead":"Sajtóértesülések szerint Melania Trump emberei az afrikai körútja során vesztek össze Trump helyettes nemzetbiztonsági...","id":"20181114_Melania_Trump_kirugatna_Trump_egyik_tanacsadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a19d1ec-30f4-49f1-974b-542e5533bc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Melania_Trump_kirugatna_Trump_egyik_tanacsadojat","timestamp":"2018. november. 14. 07:19","title":"Melania Trump kirúgatná férje egyik tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedd6b18-a5f5-46a2-bc77-aec5da485f2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertet a választók többsége alkalmatlannak tartja a főpolgármesteri tisztség betöltésére – legalábbis ez derült ki az IDEA legújabb felmérésből, amit az e heti HVG-ben olvashatnak.","shortLead":"Puzsér Róbertet a választók többsége alkalmatlannak tartja a főpolgármesteri tisztség betöltésére – legalábbis...","id":"20181114_IDEAkutatas_Puzser_alkalmatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eedd6b18-a5f5-46a2-bc77-aec5da485f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37dca49-43b3-4d04-9896-68381263c65c","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_IDEAkutatas_Puzser_alkalmatlan","timestamp":"2018. november. 14. 14:05","title":"IDEA-kutatás: Puzsér alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a kormány útlevél nélkül érkezett, köztörvényes bűnözőt bújtat. Hadházy Ákos illegális határátlépés segítése miatt tesz feljelentést. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a kormány útlevél nélkül érkezett, köztörvényes bűnözőt bújtat. Hadházy...","id":"20181115_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_letoltendo_bortonre_itelt_Gruevszki_befogadasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2981ef15-6a74-4f94-bfa0-4c4e260b1027","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_letoltendo_bortonre_itelt_Gruevszki_befogadasa_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 09:06","title":"Hadházy feljelentést tesz a letöltendő börtönre ítélt Gruevszki befogadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság kettészakadásához vezethet a Brexit-megállapodás új tervezete a kormányt kívülről támogató DUP szerint, nehéz feladata lesz Theresa Maynek meggyőzni őket.","shortLead":"Az Egyesült Királyság kettészakadásához vezethet a Brexit-megállapodás új tervezete a kormányt kívülről támogató DUP...","id":"20181114_Eszakir_politikusokon_bukhat_a_Brexitegyezseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a094497f-5432-4a23-8897-96f12694923d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Eszakir_politikusokon_bukhat_a_Brexitegyezseg","timestamp":"2018. november. 14. 12:02","title":"Északír politikusokon bukhat a Brexit-egyezség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adókedvezményekkel is a gazdagokat segíti a kormány – mutatta be a Policy Agenda elemzése.","shortLead":"Az adókedvezményekkel is a gazdagokat segíti a kormány – mutatta be a Policy Agenda elemzése.","id":"20181114_Annyit_keres_a_felso_10_szazalek_mint_amennyit_az_also_65","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddd40d-ff75-4300-bc52-1650fbd8e1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Annyit_keres_a_felso_10_szazalek_mint_amennyit_az_also_65","timestamp":"2018. november. 14. 14:38","title":"Annyit keres a felső 10 százalék, mint amennyit az alsó 65","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdfbfa1-5fbd-40be-8865-005f475cce54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő héten hazánkban koncertező páros új videóklipje a Miami Vice, illetve a Bad Boys jegyében fogant. És nem egy sok száz lóerős izomautó, hanem egy elérhető árú kis sportkocsi szerepel benne.","shortLead":"A jövő héten hazánkban koncertező páros új videóklipje a Miami Vice, illetve a Bad Boys jegyében fogant. És nem egy sok...","id":"20181115_a_hamarosan_hozzank_erkezo_sting_es_shaggy_egy_izgalmas_kis_olasz_sportautoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cdfbfa1-5fbd-40be-8865-005f475cce54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb3481d-1a38-41c0-b096-a20639d084a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_a_hamarosan_hozzank_erkezo_sting_es_shaggy_egy_izgalmas_kis_olasz_sportautoban","timestamp":"2018. november. 15. 08:21","title":"A Budapestre érkező Sting és Shaggy egy izgalmas kis olasz sportautóban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]