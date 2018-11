Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett szombat délután. A helyszínen tíz tűzoltó-gépjárművel mintegy negyven fővárosi hivatásos tűzoltó dolgozott, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kilenc vízsugárral eloltották a lángokat.\r

","shortLead":"A VI. kerületben a Teréz körúton egy négyemeletes irodaház gyulladt ki, a tetőszerkezete négyszáz négyzetméteren égett...","id":"20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1651585-b2bf-406d-8bff-dc89883ee906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c51c076-c538-40ca-b954-f8c77467ca77","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Eloltottak_a_tuzet_a_Terez_koruton_","timestamp":"2018. november. 17. 16:54","title":"Eloltották a tüzet a Teréz körúton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","shortLead":"A humorista vészes terhességi hányással küzd. ","id":"20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e53872-19b5-4aea-86fa-60136d7d83f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d7083-9408-4350-b236-a3edba96c266","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Amy_Schumer_terhesseg_korhaz","timestamp":"2018. november. 16. 10:11","title":"Kórházba került a terhes Amy Schumer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat remek mozifilmes adaptációja bizonyítja be, hogy az erős női karakterek ma sem attól lesznek menők, ha leutánozzák a férfiakat. Hanem attól, ahogy sérülékenységüket is vállalva rálépnek az őket átverő alfahímek tökeire. Kritika.","shortLead":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat...","id":"20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace58ab8-ca3a-4816-b894-08a01d411617","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","timestamp":"2018. november. 16. 20:00","title":"Egyik oldalon az alábecsült nők, a másikon az öntelt férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancs megújítását - közölte honlapján a horvát belügyminisztérium. ","shortLead":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt...","id":"20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9701c8-2835-4c2c-b824-ab82c41cb711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Hernádi újra felkerülhet az Interpol körözési listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók tanulmányukban azt írták, ilyet még sosem láttak.","shortLead":"Kutatók 31 kilométer átmérőjű meteoritbecsapódási krátert fedeztek fel a grönlandi jégtakaró alatt. A kutatók...","id":"20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c9b4669-5bb2-4103-a36a-ffc8715f7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e69ead-2c04-48ac-832e-371818253b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_gronlandi_meteor_meteoritbecsapodas_krater_hiwatha_gleccser","timestamp":"2018. november. 16. 09:03","title":"Sosem láttak még ilyet: 31 km-es krátert fedeztek fel, egy meteorit becsapódása okozta – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva, kiröhögve, eltaposva\" - idézi fel érzéseit Gerlóczy Márton író. A HVG Portré rovatában mesélt arról, miként lett Erdély-túladagolása, miért szeret egyedül lenni, miért nem ír most egy darabig cikket.","shortLead":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva...","id":"201842_gerloczy_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c380126e-5856-4650-9f4b-2ccf920bb77f","keywords":null,"link":"/kultura/201842_gerloczy_marton","timestamp":"2018. november. 17. 09:15","title":"Gerlóczy Márton: Ezt akarták, fogyasszák hát egészséggel! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Deutsche Welle macedón kiadása állította össze a körözött politikus itinerét.","shortLead":"A Deutsche Welle macedón kiadása állította össze a körözött politikus itinerét.","id":"20181116_nikola_gruevszki_hataratlepes_utvonal_deutsche_welle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e22878-bb11-496a-948f-16a701070f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_nikola_gruevszki_hataratlepes_utvonal_deutsche_welle","timestamp":"2018. november. 16. 16:22","title":"Összerakták, hogy jöhetett Magyarországra Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bige László éppen Budapesten tartott előadást, amikor házkutatás volt nyíregyházi otthonában. A milliárdos később cáfolta mindezt.","shortLead":"Bige László éppen Budapesten tartott előadást, amikor házkutatás volt nyíregyházi otthonában. A milliárdos később...","id":"20181117_Rendorok_szalltak_meg_az_ismert_nagyvallalkozo_hazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1f8f9e-a467-464f-8a2f-913669c66418","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Rendorok_szalltak_meg_az_ismert_nagyvallalkozo_hazat","timestamp":"2018. november. 17. 10:56","title":"Rendőrök szállták meg az ismert nagyvállalkozó házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]