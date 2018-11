Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság a családon belüli elfogadással kapcsolatban szervez közösségi napot, de előbb a Családbarát Ország Nonprofit Kft., majd később az Emberi Erőforrások Minisztériuma sem járult hozzá, hogy az esemény csatlakozzon a Családok Évéhez.","shortLead":"A Háttér Társaság a családon belüli elfogadással kapcsolatban szervez közösségi napot, de előbb a Családbarát Ország...","id":"20181116_Hiaba_a_Csaladok_Eve_a_miniszterium_nem_ker_a_szivarvanycsaladok_rendezvenyebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebada4-7d5d-45bf-b405-bba2fd507659","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Hiaba_a_Csaladok_Eve_a_miniszterium_nem_ker_a_szivarvanycsaladok_rendezvenyebol","timestamp":"2018. november. 16. 14:09","title":"Hiába a Családok Éve, a minisztérium nem kér a melegek családtagjainak szóló rendezvényéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és ennek forintosítható kára is lesz – derül ki a Magyar Urbanisztikai Társaság és több más egyesület közös nyilatkozatából.\r

","shortLead":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és...","id":"20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9bf433-4937-4046-9674-8f170e3f398a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","timestamp":"2018. november. 16. 14:10","title":"\"A nagyobb nem feltétlenül jobb\" – a magasházak ellen tiltakoznak a szakmai szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik az év vége, a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozóknak arra is kell figyelniük, hogy mikor jár le a tevékenység szüneteltetésére nyitva álló határidő. Ennek a tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Ahogy közeledik az év vége, a tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozóknak arra is kell figyelniük, hogy mikor...","id":"20181116_Sok_egyeni_vallalkozot_erhet_kinos_meglepetes_az_ev_vegen_ha_nem_figyelmes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410f7316-eeac-495b-a509-b40a26c7cab1","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Sok_egyeni_vallalkozot_erhet_kinos_meglepetes_az_ev_vegen_ha_nem_figyelmes","timestamp":"2018. november. 16. 10:48","title":"Sok egyéni vállalkozót érhet kínos meglepetés az év végén, ha nem figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A legutóbbi kormányinfón lényegében legitimálta a kormány a korábban meghatározottakhoz képest majdnem 100 milliárdos többletköltséget. Ebből 80 milliárdot a központi költségvetés fog állni.","shortLead":"A legutóbbi kormányinfón lényegében legitimálta a kormány a korábban meghatározottakhoz képest majdnem 100 milliárdos...","id":"20181116_Tobb_mint_230_miilliardot_kolthet_Budapest_a_3as_metro_felujitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81d4141-db05-4396-9741-ce8bb52cae33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Tobb_mint_230_miilliardot_kolthet_Budapest_a_3as_metro_felujitasara","timestamp":"2018. november. 16. 05:49","title":"Több mint 230 milliárdot költhet Budapest a 3-as metró felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az illetékes moszkvai bíróság kimondta a válást, az Oroszországban népszerű Jevgenyij Petroszjan és Jelena Sztyepanyenko többé nem alkot egy párt.","shortLead":"Az illetékes moszkvai bíróság kimondta a válást, az Oroszországban népszerű Jevgenyij Petroszjan és Jelena...","id":"20181116_Nem_vicc_8_milliard_forintos_vagyon_a_tet_ahumorista_hazaspar_moszkvai_valopereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bbb049-7d1a-401b-b9b8-1a342b28294b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Nem_vicc_8_milliard_forintos_vagyon_a_tet_ahumorista_hazaspar_moszkvai_valopereben","timestamp":"2018. november. 16. 14:50","title":"Nem vicc, 8 milliárd forintos vagyon a tét a humorista házaspár moszkvai válóperében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824eb1ef-47e1-4616-b846-d32b616e3369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Colin Stretch még a nyáron jelentette be a távozását, néhány hete azonban úgy döntött, marad. A kiváltó ok a The New York Times egyik legutóbbi cikke lehet.","shortLead":"Colin Stretch még a nyáron jelentette be a távozását, néhány hete azonban úgy döntött, marad. A kiváltó ok a The New...","id":"20181116_facebook_colin_stretch_jogasz_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=824eb1ef-47e1-4616-b846-d32b616e3369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe1b4e-84d9-4d10-9218-72d5ae5c0394","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_colin_stretch_jogasz_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. november. 16. 17:33","title":"Jó hírt kapott Zuckerberg: mégsem mondott fel a Facebook legfontosabb jogásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi letartóztatását újabb két hónappal meghosszabbították.","shortLead":"A férfi letartóztatását újabb két hónappal meghosszabbították.","id":"20181116_pasztor_anna_anna_and_the_barbies_zaklato_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589b9e4f-2959-40cc-bb91-856c319c4e4a","keywords":null,"link":"/elet/20181116_pasztor_anna_anna_and_the_barbies_zaklato_letartoztatas","timestamp":"2018. november. 16. 14:34","title":"A karácsonyt még biztosan rács mögött tölti Pásztor Anna zaklatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053974ed-2132-484e-81e1-767703837e4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Bige László érdekeltségébe tartozó szolnoki cég közleményben tudatta, hogy a termelés folyamatos, de szerintük semmi nem indokolta a rendőri jelenlétet.","shortLead":"A Bige László érdekeltségébe tartozó szolnoki cég közleményben tudatta, hogy a termelés folyamatos, de szerintük semmi...","id":"20181116_Zaklatast_emleget_az_5_leggazdagabb_magyar_mutragyagyara_ahol_rendorok_razziaztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053974ed-2132-484e-81e1-767703837e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b015d-1189-416f-9de3-52496fda97cc","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Zaklatast_emleget_az_5_leggazdagabb_magyar_mutragyagyara_ahol_rendorok_razziaztak","timestamp":"2018. november. 16. 18:09","title":"Zaklatást emleget az 5. leggazdagabb magyar műtrágyagyára, ahol több száz rendőr razziázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]