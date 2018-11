Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancs megújítását - közölte honlapján a horvát belügyminisztérium. ","shortLead":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt...","id":"20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9701c8-2835-4c2c-b824-ab82c41cb711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Hernádi újra felkerülhet az Interpol körözési listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rubik-kockákból rakták ki az arcképét.","shortLead":"Rubik-kockákból rakták ki az arcképét.","id":"20181118_Csodas_videoval_tisztelegnek_Dwayne_Johnson_elott_az_interneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d804b2e0-511f-4e44-bd79-9164eebe85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb47de33-1653-4d61-9412-f37f2730942a","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_Csodas_videoval_tisztelegnek_Dwayne_Johnson_elott_az_interneten","timestamp":"2018. november. 18. 17:56","title":"Csodás videóval tisztelegnek Dwayne Johnson előtt az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Kórházszövetség legfrissebb felmérését a Magyar Idők ismerteti. A szervezet szerint inkább legyen kevesebb SBO, de ott nyújtsanak jobb ellátást.","shortLead":"A Magyar Kórházszövetség legfrissebb felmérését a Magyar Idők ismerteti. A szervezet szerint inkább legyen kevesebb...","id":"20181119_surgossegi_osztaly_korhaz_egeszsegugy_napi_mukodesi_gondok_magyar_korhazszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bcd2fc1-fe6c-4462-8639-b293b0434cac","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_surgossegi_osztaly_korhaz_egeszsegugy_napi_mukodesi_gondok_magyar_korhazszovetseg","timestamp":"2018. november. 19. 06:21","title":"A sürgősségi osztályok legalább kétharmada napi működési gondokkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c42ed5-c9de-418e-b6a3-537fd4786940","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vihar part menti sétányokat is elbontott.","shortLead":"A vihar part menti sétányokat is elbontott.","id":"20181119_Video_Lebontotta_a_tengerre_nezo_erkelyeket_a_hullam_Tenerifen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46c42ed5-c9de-418e-b6a3-537fd4786940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d3fefe-4de0-4639-97c7-513a98492a33","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Video_Lebontotta_a_tengerre_nezo_erkelyeket_a_hullam_Tenerifen","timestamp":"2018. november. 19. 09:55","title":"Videó: Lebontotta a tengerre néző erkélyeket a hullám Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk a politikai aktivistaként is ismert Garri Kaszparov sakknagymesterrel, korábbi világbajnokkal folytatott csoportos háttérbeszélgetésen. A távolabbi jövőnk és a jövő májusi európai parlamenti választások miatt egyaránt aggódó Kaszparov a HVG kérdéseire is válaszolt. Azt mondja, Putyin a kibertérben nyerésre áll.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk...","id":"20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17daffc7-183f-476c-9e53-0fac4b9c77a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 19. 11:00","title":"Kaszparov: Magyarország egyértelműen ügynöke Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc5037e-45e7-4194-8c99-bdc64bc5bccc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a céges ajándékok műfaját egy amerikai vállalkozás.","shortLead":"Új szintre emelte a céges ajándékok műfaját egy amerikai vállalkozás.","id":"20181118_Fegyvert_karacsonyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc5037e-45e7-4194-8c99-bdc64bc5bccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9319662-3a65-42b3-acee-97aa48efa39a","keywords":null,"link":"/elet/20181118_Fegyvert_karacsonyra","timestamp":"2018. november. 19. 08:15","title":"Fegyvert karácsonyra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c645277-696f-4b0e-bac9-4f790312fd5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz és a török elnök hétfőn Isztambulban tárgyal abból az alkalomból, hogy elkészült a Török Áramlat földgázvezeték fekete-tengeri szakasza. Szó lesz a kétoldalú viszonyt és a térségbeli helyzetet érintő kérdésekről, a többi között a szíriai válság rendezéséről is.","shortLead":"Az orosz és a török elnök hétfőn Isztambulban tárgyal abból az alkalomból, hogy elkészült a Török Áramlat...","id":"20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c645277-696f-4b0e-bac9-4f790312fd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15bc6fa-f7d8-441e-b36a-696df942659a","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_recep_tayyip_erdogan_torok_elnok_talalkozo_isztambul","timestamp":"2018. november. 19. 05:39","title":"Ma találkozik Putyin és Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Győztek az egészségvédők.","shortLead":"Győztek az egészségvédők.","id":"20181118_Visszavett_karacsonyi_kampanyturnejabol_a_CocaCola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b9deb2-d04e-4332-b5f9-75b97ffe8783","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Visszavett_karacsonyi_kampanyturnejabol_a_CocaCola","timestamp":"2018. november. 18. 17:29","title":"Visszavett karácsonyi kampányturnéjából a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]