Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés nem, vagy csak részlegesen működik, a tanulók pedig nagykabátban ülnek az órákon.","shortLead":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés...","id":"20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a90e0d-8e45-46ee-9627-b9fda7a42da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","timestamp":"2018. november. 30. 16:54","title":"Fáznak a gyerekek: tanítás közben újítják föl egy Somogy megyei iskola fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcák az ENSZ globális migrációs csomagjának parlamenti elutasítása miatt távozik tisztségéből.","shortLead":"Miroslav Lajcák az ENSZ globális migrációs csomagjának parlamenti elutasítása miatt távozik tisztségéből.","id":"20181129_Lemondott_a_szlovak_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18198b46-cd1c-4d4b-834d-fd25d9822ede","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Lemondott_a_szlovak_kulugyminiszter","timestamp":"2018. november. 29. 19:23","title":"Lemondott a szlovák külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","shortLead":"Hiába adta át Orbán Viktor a Budai Vigadót, ez nem jelentette azt, hogy a felújítás költségei megálltak volna.","id":"20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b93ee3-99dc-4dbe-8a3d-ac7994f1f648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5927bb-934b-4a9f-b75a-a5ec0a4b27d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Az_atado_unnepseg_utan_is_ujabb_287_millioval_dragult_a_Budai_Vigado_felujitasa","timestamp":"2018. november. 28. 20:42","title":"Az átadó ünnepség után is újabb 287 millióval drágult a Budai Vigadó felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta a vonat. A férfi gyanús volt, de most az első polgári peres eljárás neki adott igazat. Az egyik biztosítónak nagyjából 11 millió forintot kell kifizetnie neki, plusz a kamatokat.","shortLead":"Cs. Sándornak 27 biztosítónál 29 biztosítása volt, ezért nem fizettek neki, amikor négy éve mindkét lábát levágta...","id":"20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e40fcf-48d8-439e-b762-bee1141f2a99","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Pert_nyert_a_ferfi_akinek_mindket_labat_levagta_a_vonat","timestamp":"2018. november. 29. 09:34","title":"Biztosítási pert nyert a férfi, akinek mindkét lábát levágta a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták. Egy utcai támadásban megrokkant nőnek pedig hitelt kellett felvennie, hogy átvészelje a járadékának lecsökkentését. Az Alkotmánybíróság a rokkantellátásokról szóló törvény újragondolására kötelezte a parlamentet, de a megalázó tortúrákon átesettek nem sok jót várnak ettől.","shortLead":"Nehéz fizikai munkára küldtek egy férfit, miután a rokkantsági felülvizsgálaton erre egyszerre alkalmasnak találták...","id":"20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3030e893-84b2-4d5d-b57a-a89b37bb99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73223c0-45d5-4ca6-bb98-5414c06a5fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Rokkantsagi_felulvizsgalat_Elkuldtek_fat_vagni_mert_szerintuk_annyit_javult_az_allapotom","timestamp":"2018. november. 29. 14:45","title":"Rokkantsági felülvizsgálat: „Elküldtek fát vágni, mert szerintük annyit javult az állapotom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c6b359-6879-4a31-8a9e-9b679142b3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törvénytelen gyilkosságok miatt kell felelniük. ","shortLead":"A törvénytelen gyilkosságok miatt kell felelniük. ","id":"20181129_Most_eloszor_rendoroket_is_eliteltek_a_Fulopszigeteki_droghaboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c6b359-6879-4a31-8a9e-9b679142b3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94fc78-41f3-480d-8c76-ad9abb4d0e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Most_eloszor_rendoroket_is_eliteltek_a_Fulopszigeteki_droghaboruban","timestamp":"2018. november. 29. 07:28","title":"Most először rendőröket is elítéltek a Fülöp-szigeteki drogháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc7007-6488-46e5-94e0-51bfcbfcda52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koszovói kakasról sokan azt hiszik, egy ember jelmezben.\r

\r

","shortLead":"A koszovói kakasról sokan azt hiszik, egy ember jelmezben.\r

\r

","id":"20181129_Mai_oriasallat_itt_a_vilag_legnagyobb_baromfija_Merakli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ecc7007-6488-46e5-94e0-51bfcbfcda52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac970306-fc22-4f62-a375-6fc80e3a625f","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Mai_oriasallat_itt_a_vilag_legnagyobb_baromfija_Merakli","timestamp":"2018. november. 29. 10:33","title":"Mai óriásállat: itt a világ legnagyobb baromfija, Merakli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lakás gyulladt ki, a tűz az épület tetejére is átterjedt. ","shortLead":"Egy lakás gyulladt ki, a tűz az épület tetejére is átterjedt. ","id":"20181130_Tuz_volt_a_Hos_utcaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baddb40a-a877-4944-b292-337c55c9cc3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tuz_volt_a_Hos_utcaban","timestamp":"2018. november. 30. 04:53","title":"Tűz volt a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]