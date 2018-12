Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ceb630e-c1c0-4aeb-af3d-0b37b86341d5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Pláne, ha a demencia sem olyan nagy baj. ","shortLead":"Pláne, ha a demencia sem olyan nagy baj. ","id":"20181205_Ezt_tegye_ha_20_evvel_kevesebbet_akar_elni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ceb630e-c1c0-4aeb-af3d-0b37b86341d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2c36b-65ea-409f-9382-b2a3047a92ad","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181205_Ezt_tegye_ha_20_evvel_kevesebbet_akar_elni","timestamp":"2018. december. 05. 12:15","title":"Ezt tegye, ha 20 évvel kevesebbet akar élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7fd54-db28-467e-81a2-e90076f5d9c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hazai közgazdászok szedik ízekre a magyarországi bérfelzárkóztatást, és keresik a választ arra a kérdésre, hogy hol lehet a béremelések vége. Egy biztos: az európai bér álom marad. ","shortLead":"Hazai közgazdászok szedik ízekre a magyarországi bérfelzárkóztatást, és keresik a választ arra a kérdésre, hogy hol...","id":"20181204_Felejtsuk_el_hogy_egyszer_lesznek_itt_nyugati_berek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7fd54-db28-467e-81a2-e90076f5d9c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df63bda-1052-4ebf-be2d-94397ba5750a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Felejtsuk_el_hogy_egyszer_lesznek_itt_nyugati_berek","timestamp":"2018. december. 04. 17:05","title":"Felejtsük el, hogy egyszer nyugati bérek lesznek itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15eb8b-726e-4502-a778-0148e1450b44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maga az alapötlet is igen abszurd, arról nem is beszélve, hogy a sofőr semmilyen védőfelszerelést sem viselt.","shortLead":"Maga az alapötlet is igen abszurd, arról nem is beszélve, hogy a sofőr semmilyen védőfelszerelést sem viselt.","id":"20181205_mar_megint_az_oroszok_ego_ladaval_ugrattak_egy_befagyott_toba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e15eb8b-726e-4502-a778-0148e1450b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b737d873-12a4-4609-aad1-06ee08f8a031","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_mar_megint_az_oroszok_ego_ladaval_ugrattak_egy_befagyott_toba","timestamp":"2018. december. 05. 11:21","title":"Már megint az oroszok: égő Ladával ugrattak egy befagyott tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","shortLead":"Örülnek és szívesen látják az egyetemet.","id":"20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93308208-6374-4824-ac28-8a089976a7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b983658a-2c17-40f2-9699-9f6aa482e0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Becs_polgarmestere_buszke_a_CEUra","timestamp":"2018. december. 04. 10:32","title":"Bécs polgármestere büszke a CEU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","shortLead":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","id":"20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b9d037-a641-48c3-b135-13c30599c67a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","timestamp":"2018. december. 04. 13:10","title":"Több mint kétszer annyi nyugdíjas él szegénységben, mint nyolc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e1738-10b2-45d6-bf7e-d44500bf5a33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány hét van karácsonyig, a nagyvárosokban pedig már állnak a szebbnél-szebb ünnepi kellékek. ","shortLead":"Már csak néhány hét van karácsonyig, a nagyvárosokban pedig már állnak a szebbnél-szebb ünnepi kellékek. ","id":"20181204_Karacsonyfa_nagyvaros_karacsony_galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e1738-10b2-45d6-bf7e-d44500bf5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddaa801-548b-4655-a82f-6c545f2c8195","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Karacsonyfa_nagyvaros_karacsony_galeria","timestamp":"2018. december. 04. 14:15","title":"Máshol is égnek a karácsonyi fények, melyik várost irigyli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","shortLead":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","id":"20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1cb602-7f46-40e2-85d0-f41b47eb7575","keywords":null,"link":"/sport/20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","timestamp":"2018. december. 04. 13:50","title":"Kizárhatják a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elhalasztják a francia labdarúgó-bajnokság szombatra kiírt rangadóját a Paris Saint-Germain és a Montpellier között.","shortLead":"Elhalasztják a francia labdarúgó-bajnokság szombatra kiírt rangadóját a Paris Saint-Germain és a Montpellier között.","id":"20181204_psg_montpellier_sargamellenyesek_tuntetes_zavargasok_parizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea430966-f5ea-4217-8b95-2acfc0ec30ea","keywords":null,"link":"/sport/20181204_psg_montpellier_sargamellenyesek_tuntetes_zavargasok_parizs","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Elmarad Neymarék meccse a párizsi zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]