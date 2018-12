Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac76df9a-0d2a-4a81-add8-82162594db0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Cs. Tamás állítólag a Mikulás ajándékát osztogatta, aki viszont nem volt sehol.","shortLead":"Kovács Cs. Tamás állítólag a Mikulás ajándékát osztogatta, aki viszont nem volt sehol.","id":"20181206_Meg_sem_probaltak_Mikulasnak_alcazni_az_egri_Fidelitas_elnoket_aki_gyerekeknek_vitt_ajandekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac76df9a-0d2a-4a81-add8-82162594db0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46978d8-bdbe-4954-9eeb-63a3fb24e896","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Meg_sem_probaltak_Mikulasnak_alcazni_az_egri_Fidelitas_elnoket_aki_gyerekeknek_vitt_ajandekot","timestamp":"2018. december. 06. 18:22","title":"Meg sem próbálták Mikulásnak álcázni az egri Fidelitas elnökét, aki gyerekeknek vitt ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült Királyság kilépéséről szóló megállapodást, amire jó esély van.","shortLead":"Újabb forgatókönyvet dobott be a konzervatív lap arra az esetre, ha jövő kedden a brit parlament leszavazza az Egyesült...","id":"20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488add50-6d08-4e9b-87cf-6fa316ac4ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b9819b-9353-4a45-9863-4227b2c5028e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Telegraph_elhalaszthatjak_a_Brexitet","timestamp":"2018. december. 06. 12:48","title":"Telegraph: Elhalaszthatják a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vámos György szerint a gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormány családpolitikai intézkedései miatt több pénz van a családoknál.","shortLead":"Vámos György szerint a gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormány családpolitikai intézkedései miatt...","id":"20181206_Rekord_kiskereskedelmi_forgalom_varhato_karacsonykor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8477c-72a7-4efc-bb58-4e347e338ffc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Rekord_kiskereskedelmi_forgalom_varhato_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 06. 07:23","title":"Rekord kiskereskedelmi forgalom várható karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ajándékozó apa, a szegények pártfogója, a hajadonok, a diákok, a kereskedők, a tengerészek védelmezője. Na, ki lehet ez az igencsak elfoglalt védőszent? Persze hogy Szent Miklós, akit most éppen Mikulásként várnak a gyerekek.","shortLead":"Ajándékozó apa, a szegények pártfogója, a hajadonok, a diákok, a kereskedők, a tengerészek védelmezője. Na, ki lehet...","id":"20181205_Ki_a_Mikulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d0628e-ff44-4907-b209-e00a77c3d72c","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Ki_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 06. 08:03","title":"Ki a Mikulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eae99bb-1eff-4997-ae19-ab30ffbc0f34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A deszka kicsúszott a fiú lába alól, ami a villamos alá szorulva állt meg. Ekkor történt a baj. ","shortLead":"A deszka kicsúszott a fiú lába alól, ami a villamos alá szorulva állt meg. Ekkor történt a baj. ","id":"20181207_Egy_gordeszkas_miatt_siklott_ki_a_villamos_a_Szell_Kalman_teren__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eae99bb-1eff-4997-ae19-ab30ffbc0f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd54b9a-f73c-40ee-ac7e-e94cc13dddc6","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Egy_gordeszkas_miatt_siklott_ki_a_villamos_a_Szell_Kalman_teren__fotok","timestamp":"2018. december. 07. 05:52","title":"Egy gördeszkás miatt siklott ki a villamos a Széll Kálmán téren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával. Mint utóbb kiderült, feleslegesen.","shortLead":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával...","id":"20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a4296-77f0-403f-8488-d4d48f1da011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 11:14","title":"A GVH a HVG-nek: 3 nap munkája ment a kukába a fideszes médiaóriás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","shortLead":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","id":"20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c0ade-5583-458e-a67d-b7f4c76b53f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","timestamp":"2018. december. 07. 12:55","title":"Orbán nyitotta meg, most bezár a budapesti luxusszálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e60cc84-d2a3-4d5f-b159-47a1e06bcafb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is bemutatkozott az Nvidia ígéretes teljesítményű és kicsit sem olcsó GPU-ja, a vadonatúj Titan RTX.","shortLead":"Hivatalosan is bemutatkozott az Nvidia ígéretes teljesítményű és kicsit sem olcsó GPU-ja, a vadonatúj Titan RTX.","id":"20181205_nvidia_titan_rtx_videokartya_gpu_24_gb_ram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e60cc84-d2a3-4d5f-b159-47a1e06bcafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736bd699-c0d0-4150-8c30-fed9725743cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nvidia_titan_rtx_videokartya_gpu_24_gb_ram","timestamp":"2018. december. 05. 16:13","title":"Megjött az Nvidia szörnyetege: 24 GB RAM van az új videokártyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]