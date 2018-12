Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A manhattani ügyészek szerint elképzelhető, hogy a pénzadománnyal valakik befolyást próbáltak szerezni, vagy így álláshoz jutni a kormányzatban. Az ünnepséget Trump régi barátja szervezte. ","shortLead":"A manhattani ügyészek szerint elképzelhető, hogy a pénzadománnyal valakik befolyást próbáltak szerezni, vagy...","id":"20181214_Nyomoznak_Trump_beiktatasi_unnepsegenek_koltsegei_miatt_mert_visszaeles_tortenhetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e0baae-3121-489c-ba4b-6adc919c7c60","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Nyomoznak_Trump_beiktatasi_unnepsegenek_koltsegei_miatt_mert_visszaeles_tortenhetett","timestamp":"2018. december. 14. 05:01","title":"Nyomoznak Trump beiktatási ünnepségének költségei miatt, mert visszaélés történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Eszet_veszto_ellenzekrol_ir_a_kormanyoldali_media__mutatjuk_a_beszamolokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6da226-c8d0-4abd-90bd-f2615999c9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Eszet_veszto_ellenzekrol_ir_a_kormanyoldali_media__mutatjuk_a_beszamolokat","timestamp":"2018. december. 12. 18:09","title":"Eszét vesztő ellenzékről ír a kormányoldali média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df83869-af83-4365-aed8-d76285448bde","c_author":"-W-","category":"kultura","description":"Demizsonszámra gyártja a jó fideszes csasztuskát évtizedek óta, és most kabát alól árulja a könyvecskéjét. :(","shortLead":"Demizsonszámra gyártja a jó fideszes csasztuskát évtizedek óta, és most kabát alól árulja a könyvecskéjét. :(","id":"20181213_Igy_nem_gondozzak_a_magyarjaikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df83869-af83-4365-aed8-d76285448bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b6cc3d-d0d5-4779-9745-5841250b9870","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Igy_nem_gondozzak_a_magyarjaikat","timestamp":"2018. december. 13. 10:06","title":"Így nem gondozzák a magyarjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében négyezer hektárra tennék rá a kezüket, minden jogi eszközt bevetettek, de mégsem nekik áll a zászló.","shortLead":"Hiába vadászhat Mészáros Lőrinc családja tizenhétezer hektáron Fejér megyében, nekik ez nem elég. Békés megyében...","id":"20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a4c6-6995-4aca-97ab-2ddd7dbd1b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2292c0-cf8c-47de-a77e-64abb9531254","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Meszarosek_kisgombocenek_a_torkan_megakadt_a_belmegyeri_vadaszparadicsom","timestamp":"2018. december. 13. 12:41","title":"„Pintér Sándor, Csányi is jött vadászni az elmúlt hetekben, már nem sokáig járhatnak Bélmegyerre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","shortLead":"A terrorszervezet egyik szócsövén keresztül közölte ezt, habár a csatorna állításait egyelőre semmi nem támasztja alá.","id":"20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22407576-c218-4027-93fd-3d74cbaf4705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8e7395-79f5-4a77-a07c-1b04107a21ae","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Iszlam_Allam_A_mi_katonank_volt_a_strasbourgi_merenylo","timestamp":"2018. december. 14. 06:50","title":"Iszlám Állam: A mi katonánk volt a strasbourgi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d38b6e-e24b-403f-a6d0-8937d65f2409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerdán erővel megszavazott, majd csütörtökön emiatt újabb tüntetést kiváltó túlóratörvény ismét megihlette a mémgyárasokat.","shortLead":"A szerdán erővel megszavazott, majd csütörtökön emiatt újabb tüntetést kiváltó túlóratörvény ismét megihlette...","id":"20181214_konnygaz_kejgaz_mem_rabszolgatorveny_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3d38b6e-e24b-403f-a6d0-8937d65f2409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33517af0-6494-48a4-917f-22eb59248752","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_konnygaz_kejgaz_mem_rabszolgatorveny_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 14. 09:33","title":"\"Könnygáz helyett kéjgázt!\" – Újabb nagyszerű mémek jöttek a rabszolgatörvényhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető betegszabadságot vett ki, hogy találkozhasson a volt macedón miniszterelnökkel.","shortLead":"Az illető betegszabadságot vett ki, hogy találkozhasson a volt macedón miniszterelnökkel.","id":"20181212_A_macedon_vamugy_egyik_dolgozojaval_ebedelt_Budapesten_Gruevszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58adf935-28e5-4f61-a912-41059086d77b","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_macedon_vamugy_egyik_dolgozojaval_ebedelt_Budapesten_Gruevszki","timestamp":"2018. december. 12. 20:10","title":"A macedón vámügy egyik dolgozójával ebédelt Budapesten Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9261771-1305-4aa1-853b-bdd6767212a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy közel ezer napos stoppos körúttal kezdődött, egy egyedülálló gyűjtemény lett belőle. ","shortLead":"Egy közel ezer napos stoppos körúttal kezdődött, egy egyedülálló gyűjtemény lett belőle. ","id":"20181212_Kepesita_Collection_Az_ut_a_fontos_nem_a_cel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9261771-1305-4aa1-853b-bdd6767212a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78532b7-ef85-4503-bdb4-0963cf5f9478","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Kepesita_Collection_Az_ut_a_fontos_nem_a_cel","timestamp":"2018. december. 12. 21:57","title":"Kepesita Collection: Az út a fontos, nem a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]