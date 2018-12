Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c17a4c27-c3b9-4ee8-8a59-ae115c92d986","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Élt: 260 évet.","shortLead":"Élt: 260 évet.","id":"20181215_Kivagtak_Svajc_legmagasabb_fenyofajat_de_elotte_azert_megolelgettek__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17a4c27-c3b9-4ee8-8a59-ae115c92d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147f636b-35aa-4264-a251-402f5f8eb9ad","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Kivagtak_Svajc_legmagasabb_fenyofajat_de_elotte_azert_megolelgettek__fotok","timestamp":"2018. december. 15. 09:06","title":"Kivágták Svájc legmagasabb fenyőfáját, de előtte azért megölelgették – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","shortLead":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","id":"20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e7b28b-ac3b-448e-8dad-34fde1bea3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Megérkezett a havazás, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Millimétereket léptek előre a rendezett Brexit felé vezető úton a brüsszeli találkozón. És mindenki fel van készülve a legrosszabbra.","shortLead":"Millimétereket léptek előre a rendezett Brexit felé vezető úton a brüsszeli találkozón. És mindenki fel van készülve...","id":"20181214_Ures_kezzel_tavozik_az_EUcsucsrol_a_brit_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c5235b-7da3-4c36-aaa4-3601a0bb5926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Ures_kezzel_tavozik_az_EUcsucsrol_a_brit_kormanyfo","timestamp":"2018. december. 14. 07:45","title":"Üres kézzel távozik az EU-csúcsról a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","shortLead":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","id":"20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f551369-96d5-44df-986e-b358b00fed91","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","timestamp":"2018. december. 13. 16:37","title":"A Kossuth téren letartóztatott CEU-hallgató szabadon engedését követelik a ma esti tüntetés szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társulásnak három gazdasági társasága van, ebből kettő felszámolása esedékes. A cég működésképtelen, a szemetet továbbra is a katasztrófavédelem szállítja el - nyilatkozta az új elnök.","shortLead":"A társulásnak három gazdasági társasága van, ebből kettő felszámolása esedékes. A cég működésképtelen, a szemetet...","id":"20181215_Atvilagitjak_a_milliardos_adossagot_felhalmozo_szemetszallito_ceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d5ec0b-6b5a-4eb9-b3ad-dc9e29024f60","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Atvilagitjak_a_milliardos_adossagot_felhalmozo_szemetszallito_ceget","timestamp":"2018. december. 15. 12:28","title":"Átvilágítják a milliárdos adósságot felhalmozó szemétszállító céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9877aeb0-fc39-4488-9480-3b438e7f80f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A növényvédőszer-maradékot, a C-vitamin tartalmat, valamint azok jelölését is ellenőrizték. 10-féle citromot vizsgáltak. ","shortLead":"A növényvédőszer-maradékot, a C-vitamin tartalmat, valamint azok jelölését is ellenőrizték. 10-féle citromot...","id":"20181214_Letesztelt_par_citromot_a_Nebih_es_bizony_talaltak_problemakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9877aeb0-fc39-4488-9480-3b438e7f80f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a290cb-0ebd-4af9-b3ad-8e59c4fa6e13","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Letesztelt_par_citromot_a_Nebih_es_bizony_talaltak_problemakat","timestamp":"2018. december. 14. 13:07","title":"Letesztelt pár citromot a Nébih, és bizony találtak problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4a25a2-da69-4884-87c4-041d73727b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt pedig jogi segítséget nyújt azoknak, akiket méltánytalanság, jogsérelem ért a tüntetéssorozaton.","shortLead":"A párt pedig jogi segítséget nyújt azoknak, akiket méltánytalanság, jogsérelem ért a tüntetéssorozaton.","id":"20181214_A_pentek_esti_tuntetesen_felszolal_a_letepert_momentumos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d4a25a2-da69-4884-87c4-041d73727b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228471d2-4d1e-4e3f-a7af-4674d824fd3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_pentek_esti_tuntetesen_felszolal_a_letepert_momentumos","timestamp":"2018. december. 14. 15:05","title":"Fekete-Győr: A péntek esti tüntetésen felszólal a letepert momentumos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 22-én az arénában ad koncertet.","shortLead":"Június 22-én az arénában ad koncertet.","id":"20181214_Budapestre_jon_Tom_Jones","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc6182a-ede1-4320-9fe1-03f9ec15b35d","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Budapestre_jon_Tom_Jones","timestamp":"2018. december. 14. 10:11","title":"Budapestre jön Tom Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]