Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjával indulunk neki a napnak. Tartson velünk, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain! Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban reggelente egy-egy magyar író, költő versével...
Adventi irodalmi naptár – december 23.
A karácsony itt van mindjárt, de a Mercedes-AMG már most prezentálta ajándékát az új AMG A45 előzetes videóját.
Az új AMG A45 a Mercedes karácsonyi ajándéka - videó
Néhány éve a fenyőállítás-ajándékcsomagolás-kontrollvesztett bejglifalás-apatikus Reszkessetek betörők-bámulás kör egy új karácsonyi tevékenységgel bővült: a karácsonyfa fotójának kiposztolásával, és mások kiposztolt fáinak nézegetésével. Ezért ne posztolja a karácsonyfája fotóját
62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte az indonéziai katasztrófavédelem.
Durva szökőár pusztított Indonéziában
Van, hogy úgy alakulnak a körülmények, hogy kettesben maradunk a karácsonyfával. Érdemes külön kezelni, hogy valaki tudatosan dönt így, vagy valamilyen veszteség következtében ünnepel egyedül. Mindkét esetre vannak jól bevált trükkök és módszerek, a legfontosabb azonban, hogy ne engedjen a nyomásnak: a karácsonynak nem kell olyannak lennie, mint a filmekben. Érdemes külön kezelni, hogy valaki...
Ha tudja, hogy egyedül tölti a karácsonyt, kapcsolja ki az okostelefont!
Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja, hogy kicsoda. Mindezt összeadva sikerült megoldani azt a matematikai problémát, ami már 25 éve foglalkoztatja a tudósokat.
25 éves matematikai problémát oldott meg egy névtelen internetező
Egy karácsonyi könyvbemutatón Várszegi Asztrik katolikus püspök egy beszélgetés közben „vetette fel viccesen", ha ma élne a Megváltó, akár még a Soros-ügynök címkét is megkapná.
"Jézus is Soros ügynöke lenne?"
A Der Spiegel azt állítja, hogy Claas Relotius újságíró az olvasóitól adományokat gyűjtött az egyik, részben fikción alapuló riportjához. Hogy a pénz hova lett, azt egyelőre senki sem tudja.
Pénzt csalhatott ki az olvasóktól a hírhamisítással vádolt német újságíró