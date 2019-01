Az idén visszavonulna Nagy László

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74846f41-ee8c-4d0b-a306-ae786b67c584","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újhold lesz, úgyhogy jól látható lesz a Quadrantidák meteorraj, ha az időjárás is kedvez nekünk.","shortLead":"Újhold lesz, úgyhogy jól látható lesz a Quadrantidák meteorraj, ha az időjárás is kedvez nekünk.","id":"20190103_Pentek_hajnalban_jon_egy_csillaghullas_es_igen_latvanyos_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74846f41-ee8c-4d0b-a306-ae786b67c584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acaf3da4-13af-4b3d-8b50-4e89b39d2f8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_Pentek_hajnalban_jon_egy_csillaghullas_es_igen_latvanyos_lesz","timestamp":"2019. január. 03. 15:33","title":"Péntek hajnalban jön egy csillaghullás, és igen látványos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" – jelentette ki az amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban.","shortLead":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" –...","id":"20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46f92-7b23-4467-8529-4597005cfaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","timestamp":"2019. január. 03. 05:24","title":"Trump most megint mást mondott a szíriai kivonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint nehéz lehet azoknak, akik valamiért nem tudják támogatni a kormánypártokat.","shortLead":"Az államtitkár szerint nehéz lehet azoknak, akik valamiért nem tudják támogatni a kormánypártokat.","id":"20190102_Novak_Katalin_a_tuntetoknek_valosagshowt_jatszanak_az_utcan_szineszkednek_es_provokalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d4bec-4fc6-47ca-a22b-0cacc96d3ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Novak_Katalin_a_tuntetoknek_valosagshowt_jatszanak_az_utcan_szineszkednek_es_provokalnak","timestamp":"2019. január. 02. 12:16","title":"Novák Katalin a tüntetőknek: Valóságshow-t játszanak az utcán, színészkednek és provokálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 19-29 éves fiatalok 44 százaléka még mindig a szüleivel él, többségében azért, mert nincs pénzük elköltözni. ","shortLead":"A 19-29 éves fiatalok 44 százaléka még mindig a szüleivel él, többségében azért, mert nincs pénzük elköltözni. ","id":"20190103_A_fiatalok_jo_reszenek_nincs_penze_elkoltozni_a_szuleitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f986a112-d02c-4dc0-af12-579779c3c24c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_A_fiatalok_jo_reszenek_nincs_penze_elkoltozni_a_szuleitol","timestamp":"2019. január. 03. 15:40","title":"A fiatalok jó részének nincs pénze elköltözni a szüleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA Intézet szerint ez hosszabb távon lesz csak érzékelhető majd. ","shortLead":"Egyelőre nem változtatott a pártpreferenciákon a túlóratörvény elfogadása, illetve a decemberi tüntetéssorozat, az IDEA...","id":"20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7bc98e-2d8c-4a6d-acc2-530ab52653a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_rabszolgatorveny_ellenere_sem_szavaznanak_kevesebben_a_Fideszre","timestamp":"2019. január. 03. 10:01","title":"A \"rabszolgatörvény\" ellenére sem szavaznának kevesebben a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ebe413-5b6d-45d2-bab6-cbbc5b2c5b4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy jól indult az év.","shortLead":"Erre tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy jól indult az év.","id":"20190102_mclaren_senna_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82ebe413-5b6d-45d2-bab6-cbbc5b2c5b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc3f9d5-2ae3-4215-88c1-0b64c94f757a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_mclaren_senna_tuz","timestamp":"2019. január. 02. 12:23","title":"Egyik első útján leégett a karácsonyi ajándék több száz milliós McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz? Miért csak maroknyian foglalkoznak azzal, hogy kifejezetten az ő igényeikre és problémáikra szabott segítséget nyújtsanak? A rehabilitációs intézetek kapui jellemzően zárva vannak a nők előtt, és ha az ellátórendszer feléjük is fordul, elsősorban az anyát látja, és a gyermek védelme felől közelít. Az idős vagy egészen fiatal szerhasználók végképp láthatatlanok. De miért tabu ma nőként szenvedélybetegnek lenni?



","shortLead":"Hogy lehet, hogy ma Magyarországon a szerhasználó, szerfüggőséggel küzdő nőkről a rendszer szinte tudomást sem vesz...","id":"20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fca49a8-c392-4118-8344-9922384eeec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cd8c7f-0b4f-4b79-93a6-c200126a5f24","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190102_MirthagyjukmagukraaszenvedlybetegnketInterjKalZsuzsvalsSzcsiJudittal","timestamp":"2019. január. 02. 19:13","title":"Miért hagyjuk magukra a szenvedélybeteg nőket? – Interjú Kaló Zsuzsával és Szécsi Judittal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","shortLead":"Egy régi szlogent népszerűsítenek újra a néhány napon belül induló „tájékoztató akcióban”.","id":"20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80cbf92f-9df6-4c02-8b6d-e1af702142d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478a53d-75bb-47c1-aee2-65f872ed8102","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_kormany_most_17_milliardert_uzeni_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 03. 07:20","title":"A kormány most 1,7 milliárdért üzeni: Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]