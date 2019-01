Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ab544e7-c77e-4c95-acdc-aa21cdeffcaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen, Szombathelyen, és Gödöllőn is sokszáz fős tömeg tüntet pénteken kora este a túlóratörvény ellen.","shortLead":"Pécsen, Szombathelyen, és Gödöllőn is sokszáz fős tömeg tüntet pénteken kora este a túlóratörvény ellen.","id":"20190104_Pecsen_es_Godollon_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab544e7-c77e-4c95-acdc-aa21cdeffcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0f413-dd40-406a-ae12-26d4b721c9e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Pecsen_es_Godollon_is_tuntetnek_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 04. 18:59","title":"Szombathelyen a Fidesz-székházhoz, Gödöllőn a megdrágult uszodához vonultak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nyugat-Európában dolgozó magyarok nagy része ilyenkor indul vissza külföldre az ünnepek után.","shortLead":"A Nyugat-Európában dolgozó magyarok nagy része ilyenkor indul vissza külföldre az ünnepek után.","id":"20190104_Nagyobb_lehet_a_forgalom_ezen_a_hetvegen_az_autopalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46eace-e14a-4ac8-8103-6247901c6548","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_Nagyobb_lehet_a_forgalom_ezen_a_hetvegen_az_autopalyakon","timestamp":"2019. január. 04. 10:40","title":"Nagyobb lehet a forgalom ezen a hétvégén az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati adatbázisának jelen állapota szerint.\r

","shortLead":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos...","id":"20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20463930-aa01-4e96-be16-f3824704c065","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","timestamp":"2019. január. 05. 07:45","title":"Olyan meleg volt tavaly, amilyenre több mint 100 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d094a6ec-fe15-4ead-8546-884df4333894","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teklát a kővágóőrsi önkéntes tűzoltók alpintechnikával hozták le egy elhagyott kőbánya sziklapárkányáról.\r

","shortLead":"Teklát a kővágóőrsi önkéntes tűzoltók alpintechnikával hozták le egy elhagyott kőbánya sziklapárkányáról.\r

","id":"20190105_30_meter_magasbol_mentettek_meg_egy_szilveszterkor_elcsatangolt_vizslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d094a6ec-fe15-4ead-8546-884df4333894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13137d4-9460-45fd-85c3-9005909effd0","keywords":null,"link":"/elet/20190105_30_meter_magasbol_mentettek_meg_egy_szilveszterkor_elcsatangolt_vizslat","timestamp":"2019. január. 05. 08:05","title":"30 méter magasból mentettek meg egy szilveszterkor elcsatangolt vizslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddc0169-81af-4eb8-8ba5-29f356cd170e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kőbányai rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A kőbányai rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20190104_plazaban_verekedett_keresi_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eddc0169-81af-4eb8-8ba5-29f356cd170e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd229f4-f713-4a12-b92e-e322c84b37bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_plazaban_verekedett_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 20:40","title":"Plázában verekedett, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A táncdaléneklés honi királya, aki mai celebvilágban is megtalálja helyét. Több mint 60 éve lépett először színpadra, de ma is tömegek járnak a koncertjeire. Még a Sziget-közönség is oda van érte. Nyolc évtized, nyolc dal - tudja folytatni a szövegeket?



","shortLead":"A táncdaléneklés honi királya, aki mai celebvilágban is megtalálja helyét. Több mint 60 éve lépett először színpadra...","id":"20190104_Biztos_hogy_mindenki_ismeri_a_dalait__Korda_Gyorgy_80_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023235a4-71da-4c33-acf1-6077e09b4879","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Biztos_hogy_mindenki_ismeri_a_dalait__Korda_Gyorgy_80_eves","timestamp":"2019. január. 04. 13:48","title":"Biztos, hogy mindenki ismeri a dalait? - Korda György 80 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0e9f61-64bf-4474-b0e4-def2b6d40ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis erre kötelezi a felsőoktatási törvény az Oktatási Hivatalt. Bár a rektorhelyettes \"a mai viszonyok között\" már nem bízik benne, hogy ennek lesz eredménye.","shortLead":"Legalábbis erre kötelezi a felsőoktatási törvény az Oktatási Hivatalt. Bár a rektorhelyettes \"a mai viszonyok között\"...","id":"20190104_CEUrektorhelyettes_Meg_egyszer_meg_kellene_vizsgalni_a_CEU_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0e9f61-64bf-4474-b0e4-def2b6d40ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd2932-5e57-4832-a42d-a8d9038810eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_CEUrektorhelyettes_Meg_egyszer_meg_kellene_vizsgalni_a_CEU_ugyet","timestamp":"2019. január. 04. 15:55","title":"CEU-rektorhelyettes: Még egyszer meg kellene vizsgálni az egyetem ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551","c_author":"B.I.-Cz.F.","category":"kultura","description":"Elindult a Drága örökösök című napi sorozat, ami elvileg vígjáték, bár nevetni egyelőre nem lehetett rajta. Megnéztük az első három részt. ","shortLead":"Elindult a Drága örökösök című napi sorozat, ami elvileg vígjáték, bár nevetni egyelőre nem lehetett rajta. Megnéztük...","id":"20190104_Draga_orokosok_RTL_Klub_sorozat_Okorapati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92816bd9-7a20-4bb9-99a8-6679bf18bcdf","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Draga_orokosok_RTL_Klub_sorozat_Okorapati","timestamp":"2019. január. 04. 17:24","title":"Vicc nélkül lehet közönségkedvenc az RTL új sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]