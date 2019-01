Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy érzi, egyedül képtelen megbirkózni a feladattal, hogy megóvja a művet.","shortLead":"Úgy érzi, egyedül képtelen megbirkózni a feladattal, hogy megóvja a művet.","id":"20190107_Nem_birja_tovabb_a_ferfi_akinek_garazsan_feltunt_Banksy_legujabb_muve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2698d3-8b11-4b24-8639-5922c0c1df28","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Nem_birja_tovabb_a_ferfi_akinek_garazsan_feltunt_Banksy_legujabb_muve","timestamp":"2019. január. 07. 15:57","title":"Nem bírja tovább a férfi, akinek garázsán feltűnt Banksy legújabb műve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek a január 19-ére tervezett országos megmozdulásban. 