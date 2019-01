Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros mellett öt megyére adtak ki figyelmeztetést az ónos eső miatt. ","shortLead":"A főváros mellett öt megyére adtak ki figyelmeztetést az ónos eső miatt. ","id":"20190111_Figyelmeztetest_adtak_ki_tobb_megyeben_is_onos_esore_valt_a_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313ea924-aaa2-4d38-835b-b820f6cb6b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Figyelmeztetest_adtak_ki_tobb_megyeben_is_onos_esore_valt_a_havazas","timestamp":"2019. január. 11. 17:12","title":"Figyelmeztetést adtak ki: több megyében is ónos esőre vált a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump kerítést szeretne a mexikói határra, a demokraták nem, emiatt már 22 napja áll a kormányzás, a kormányzati munkatársak egy része fizetés nélkül dolgozik, másik felét kényszerszabadságra küldtek, egyre nő a káosz.","shortLead":"Trump kerítést szeretne a mexikói határra, a demokraták nem, emiatt már 22 napja áll a kormányzás, a kormányzati...","id":"20190112_Az_ideiglenes_amerikai_kormanyzati_leallas_mar_az_eddigi_leghosszabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59529c6f-ef91-4439-890e-a8206995444e","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Az_ideiglenes_amerikai_kormanyzati_leallas_mar_az_eddigi_leghosszabb","timestamp":"2019. január. 12. 10:30","title":"Az \"ideiglenes\" amerikai kormányzati leállás már az eddigi leghosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag egy apró hiba okozott fennakadást azoknál, akik bankszámlára kapják a nyugellátást. Aki pénteken nem kapta meg, csak hétfőn fogja.","shortLead":"Állítólag egy apró hiba okozott fennakadást azoknál, akik bankszámlára kapják a nyugellátást. Aki pénteken nem kapta...","id":"20190111_Beindult_a_nyugdijak_utalasa_de_meg_mindig_sokan_nem_kaptak_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c168f6-c3a9-4492-bf12-f6f78a89537b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Beindult_a_nyugdijak_utalasa_de_meg_mindig_sokan_nem_kaptak_penzt","timestamp":"2019. január. 11. 18:21","title":"Beindult a nyugdíjak utalása, de még mindig sokan nem kaptak pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Az Origo szerint hagyományteremtő céllal tartotta meg az év első kormányinfóját Orbán Viktor miniszterelnök, ahol az újságírók több mint két órán keresztül kérdezhették. Ez azért volt rendkívüli, mert jellemzően ellenzéki, független újságírókkal szinte egyáltalán nem áll szóba. Kigyűjtöttük a legjobb mondásokat, olyan is bekerült, amit kormánypárti kérdezőnek válaszolva mondott.","shortLead":"Az Origo szerint hagyományteremtő céllal tartotta meg az év első kormányinfóját Orbán Viktor miniszterelnök, ahol...","id":"20190110_Orban_131_eros_mondata_a_kormanyinforol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b3e99-0125-4334-8dd0-4a48359a2c2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_131_eros_mondata_a_kormanyinforol","timestamp":"2019. január. 10. 18:49","title":"Orbán 13+1 legerősebb mondata a csütörtöki kormányinfóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wikipédiát működtető Wikimedia Foundation, valamint a Google korábban kötött egymüttműködési megállapodása értelmében utóbbi segíteni fogja előbbi munkáját. Most egy olyan kérést teljesítettek, amelyre már régóta vágytak a Wikipédia önkéntes szerkesztői.","shortLead":"A Wikipédiát működtető Wikimedia Foundation, valamint a Google korábban kötött egymüttműködési megállapodása értelmében...","id":"20190111_wikipedia_google_fordito_onkentes_szerkeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608d6acc-267d-4bf6-a847-ed50f72293c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_wikipedia_google_fordito_onkentes_szerkeszto","timestamp":"2019. január. 11. 16:03","title":"Könnyebb lesz a dolga a Wikipédia szerkesztőinek, a Google segít rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy MTA-s kutató feltérképezte a magyar kulturális elitet. Az irodalomban Nádas Péter, a színházban Alföldi Róbert, a filmben Enyedi Ildikó a lista élén.","shortLead":"Egy MTA-s kutató feltérképezte a magyar kulturális elitet. Az irodalomban Nádas Péter, a színházban Alföldi Róbert...","id":"20190110_Alfoldi_Nadas_es_Enyedi_a_legtekintelyesebb_magyarok_listajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71daacb0-f662-4e7b-8288-2afbca32cfd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Alfoldi_Nadas_es_Enyedi_a_legtekintelyesebb_magyarok_listajan","timestamp":"2019. január. 10. 17:29","title":"Alföldi, Nádas és Enyedi a legtekintélyesebb magyarok listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Nem nőtt a hiány, pedig választási év volt tavaly – dicsekedett a miniszterelnök sajtótájékoztatóján.","id":"20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1c8fb1-28de-4413-a438-0110f8ebe3b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_A_penzugyminiszter_helyett_Orban_mondhatta_el_hogy_Magyarorszag_jobban_teljesit","timestamp":"2019. január. 10. 12:33","title":"A pénzügyminiszter helyett Orbán mondhatta el, hogy Magyarország jobban teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0486a0-a4fe-4e02-8584-3eafd06f75b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet béremelést szeretne.","shortLead":"A szakszervezet béremelést szeretne.","id":"20190111_Jovo_kedden_Frankfurtban_folytatodik_a_nagy_europai_repteri_sztrajksorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e0486a0-a4fe-4e02-8584-3eafd06f75b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca27277-e4af-4785-bb4b-7a5358e5e8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Jovo_kedden_Frankfurtban_folytatodik_a_nagy_europai_repteri_sztrajksorozat","timestamp":"2019. január. 11. 19:05","title":"Jövő kedden Frankfurtban folytatódik a nagy európai reptéri sztrájksorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]