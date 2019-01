Többek szerint előbb vagy utóbb a Ferrarinál köt majd ki Michael Schumacher 19 éves fia, Mick Schumacher, s ezzel apja nyomdokaiba lép.

A fiatal tehetség rövid idő leforgása alatt ült át F3-ból Forma 2-be, amellyel gyaníthatóan a Ferrari érdeklődését is felkeltette: a Gazzetta dello Sport most arról ír, hogy Mick rövidesen lehetőséget kaphat a csapattól, ezzel így az F1-ben is megszerezhetné első tapasztalatait.

A lap azt is megjegyzi, hogy a fiú akár a Ferrari hivatalos tesztpilótája is lehet, hiszen a posztot eddig gyakorló Antonio Giovinazzi távozásával megüresedett a hely. A Ferrari pedig biztosan szívesebben választana olyan pilótát, akinek már fiatal kora ellenére is remek eredményeket sikerült gyűjtenie.