[{"available":true,"c_guid":"8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még idén bemutatják. ","shortLead":"Még idén bemutatják. ","id":"20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a658e31-4975-4f31-bc70-8450137e4788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508df78-0ee7-48b7-a03c-5d2566bdcd83","keywords":null,"link":"/kultura/20190113_Martin_Scorsese_dokumentumfilm_Bob_Dylan_koncertkorut","timestamp":"2019. január. 13. 19:36","title":"Martin Scorsese dokumentumfilmet rendez Bob Dylanről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt azonban nem tudni, a Legfőbb Ügyészség indított-e hivatalból vizsgálatot, vagy hogy egyáltalán lesz-e nyomozás bármelyik feljelentésből.","shortLead":"Azt azonban nem tudni, a Legfőbb Ügyészség indított-e hivatalból vizsgálatot, vagy hogy egyáltalán lesz-e nyomozás...","id":"20190114_Legfobb_ugyesz_Eddig_10_feljelentes_erkezett_az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282cf92d-22c2-43ff-b1ed-f400edfb3d75","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Legfobb_ugyesz_Eddig_10_feljelentes_erkezett_az_MTVAszekhazbol_kidobott_kepviselok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 14. 12:39","title":"Legfőbb ügyész: Eddig 10 feljelentés érkezett az MTVA fegyveres biztonsági őrei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","shortLead":"Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.","id":"20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa77bfae-baaa-4330-8d38-b346930b5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8971cc8-af2d-4ad9-a5e5-6b8f957d609b","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Megvan_mikor_indul_a_Tronok_harca_utolso_evada","timestamp":"2019. január. 14. 07:29","title":"Megvan, mikor indul a Trónok harca utolsó évada és itt egy új előzetes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat története során először végzett a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság éremtáblázatának élén: a hollandiai Dordrechtben rendezett kontinensviadalon négy arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet gyűjtött. Az egész kontinensviadal legeredményesebb versenyzője Liu Shaolin Sándor lett három arannyal és két ezüsttel.","shortLead":"A magyar csapat története során először végzett a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság éremtáblázatának élén...","id":"20190113_Igy_gyoztek_a_sporttorteneti_diadalt_elert_gyorskorcsolyazok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1c0a3d-581c-41ff-b0a8-5290d442b96a","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Igy_gyoztek_a_sporttorteneti_diadalt_elert_gyorskorcsolyazok","timestamp":"2019. január. 13. 20:20","title":"Így győztek a sporttörténeti diadalt elért gyorskorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szalay Balázs, Bunkoczi László páros nagyobb probléma nélkül, jó tempóban teljesítette a Peruban zajló Dakar-rali hétfői, hetedik szakaszát, melyen újabb egyórás büntetést kapott, ennek ellenére összetettben a 22. helyre lépett előre.","shortLead":"A Szalay Balázs, Bunkoczi László páros nagyobb probléma nélkül, jó tempóban teljesítette a Peruban zajló Dakar-rali...","id":"20190115_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali_tereprali","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb03bc4-a1e2-43f5-9a61-988c75d239c8","keywords":null,"link":"/sport/20190115_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali_tereprali","timestamp":"2019. január. 15. 09:35","title":"Még előrébb jutottak Szalayék a Dakaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyi Tibor telente is gyakran úszott a tóban, ami végül a vesztét okozta.","shortLead":"Szombathelyi Tibor telente is gyakran úszott a tóban, ami végül a vesztét okozta.","id":"20190114_Az_Elet_Iskola_alapitoja_halt_meg_a_jeg_ala_szorulva_Bardudvarnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407b5872-757e-41fd-9661-50e76361153b","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Az_Elet_Iskola_alapitoja_halt_meg_a_jeg_ala_szorulva_Bardudvarnokon","timestamp":"2019. január. 14. 10:26","title":"Az Élet Iskola alapítója halt meg a jég alá szorulva Bárdudvarnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - a mögöttes árnyomás miatt a jegybanknak nemsokára lépnie kell.","shortLead":"A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - a mögöttes árnyomás miatt a jegybanknak...","id":"20190115_Az_olcsobb_uzemanyag_es_ruhaarak_nyomtak_le_az_inflaciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e5cb30-bf66-49ae-b08c-c337a24bf9fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Az_olcsobb_uzemanyag_es_ruhaarak_nyomtak_le_az_inflaciot","timestamp":"2019. január. 15. 10:01","title":"Az olcsóbb üzemanyag- és ruhaárak nyomták le az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét. Az ágyak végül Mindszentkállára kerültek.","shortLead":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét...","id":"20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e982cc72-9f4d-423e-aa35-dac1adeff7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","timestamp":"2019. január. 15. 05:26","title":"Elutasította a plusz ágyakat a kórház, csak mert azokat a Jobbik küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]