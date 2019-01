Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88305af8-d0e4-4f57-af3e-95a9c9159bd6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Első horvátországi évében gólkirály lett, a második már gyengébben sikerült.","shortLead":"Első horvátországi évében gólkirály lett, a második már gyengébben sikerült.","id":"20190112_Futacs_Markot_leigazolta_a_Vidi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88305af8-d0e4-4f57-af3e-95a9c9159bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2583443c-2b07-40db-bf7c-cd34b3475678","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Futacs_Markot_leigazolta_a_Vidi","timestamp":"2019. január. 12. 20:29","title":"Futács Márkót leigazolta a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik Hollywoodjának” nem mindennapi fejlődéstörténetét.","shortLead":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik...","id":"20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd7c1a-a435-4f84-ac14-60868866a3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","timestamp":"2019. január. 13. 08:03","title":"A Szilícium-völgy urai – ma indul a National Geographic új sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","shortLead":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","id":"20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88f00eb-49bf-4c9d-90b7-ab753d90c9e4","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","timestamp":"2019. január. 13. 11:31","title":"Csodaszarvast videóztak Tapolcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a465ab-7062-448d-8b30-0891888af97e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Mindenki az ízlésének a rabja – Yann Moix francia író ezzel indokolja, hogy miért tartja láthatatlannak az ötven feletti nőket. Hogy lesz közügy abból a magánügyből, hogy valaki mire és kire gerjed? És miért nincs olyan, hogy valaki „túl öreg” a szerelemhez? Tisza Kata öregedéskutatóval beszéltük át Yann Moix mondatait. ","shortLead":"Mindenki az ízlésének a rabja – Yann Moix francia író ezzel indokolja, hogy miért tartja láthatatlannak az ötven...","id":"20190112_Zavarba_hozta_a_vilagot_az_50_eves_ferfi_akinek_nem_jonnek_be_az_50_eves_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a465ab-7062-448d-8b30-0891888af97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256631b5-a60d-4c9d-95fb-4945f6ec0b87","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Zavarba_hozta_a_vilagot_az_50_eves_ferfi_akinek_nem_jonnek_be_az_50_eves_nok","timestamp":"2019. január. 12. 17:30","title":"Zavarba hozta a világot az 50 éves férfi, akinek nem jönnek be az 50 éves nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült, ami elemzi az ő, Merkel, Macron és Putyin beszédeit is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült...","id":"20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c08d1-36c3-4024-a831-9b985755eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Fülke: Mit tanulhatunk Orbán beszédeiből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7bde505-b7e7-4a22-a01f-a8991c0a4630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kálvin téri és a János Pál pápa téri megállók után újabb helyszínre bólintottak rá.","shortLead":"A Kálvin téri és a János Pál pápa téri megállók után újabb helyszínre bólintottak rá.","id":"20190112_Zold_jelzest_kaptak_a_4es_metro_belepteto_kapui_a_Keletinel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7bde505-b7e7-4a22-a01f-a8991c0a4630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be858a1d-7e50-4d24-ad71-8986755f4137","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Zold_jelzest_kaptak_a_4es_metro_belepteto_kapui_a_Keletinel","timestamp":"2019. január. 12. 21:52","title":"Zöld jelzést kaptak a 4-es metró beléptető kapui a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","shortLead":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","id":"20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06050758-e94b-4c29-ba97-d1c3d53a1ad3","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","timestamp":"2019. január. 12. 16:14","title":"Egy promófilm buktatta le a Rogán házaspárt, ahogy Costa del Solon hesszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont (DLR) antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében.","shortLead":"Csaknem három mázsa – talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt – zöldséget takarítottak be a Német Űrközpont...","id":"20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2058c34e-8443-49f8-a704-9f608755fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc4747c-601d-4773-97fa-c1b12e85b31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_nemet_urkozpont_antarktiszi_uveghaz_zoldsegtermesztes_eden_iss","timestamp":"2019. január. 12. 08:03","title":"Talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termesztettek, 270 kg zöldséget sikerült betakarítaniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]