[{"available":true,"c_guid":"ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Balogh Zsolt bokasérülése miatt nem játszhat a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó két csoportmérkőzésén Egyiptom és Svédország ellen a német–dán közös rendezésű világbajnokságon. ","shortLead":"Balogh Zsolt bokasérülése miatt nem játszhat a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó két csoportmérkőzésén Egyiptom...","id":"20190115_kezilabda_vb_serules_atlovo_balogh_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462a7bb9-2f29-4193-bc20-656d113084ab","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kezilabda_vb_serules_atlovo_balogh_zsolt","timestamp":"2019. január. 15. 12:27","title":"Kézilabda-vb: két meccset biztosan kihagy a válogatott egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213160c4-87cf-410c-a880-ffbbb7b8fc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen fordulnak orvoshoz, több kórházban is látogatási tilalom van.","shortLead":"Egyre többen fordulnak orvoshoz, több kórházban is látogatási tilalom van.","id":"20190116_Megkezdodott_az_influenzajarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=213160c4-87cf-410c-a880-ffbbb7b8fc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a2fa0d-ceac-44ef-bcb0-12721f05095a","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megkezdodott_az_influenzajarvany","timestamp":"2019. január. 16. 13:42","title":"Megkezdődött az influenzajárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d862b4-f109-49c5-8e12-ca46c973bc69","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az író sírógörcsökről, a katartikus írásról és a bántalmazottak védtelenségéről is beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Az író sírógörcsökről, a katartikus írásról és a bántalmazottak védtelenségéről is beszélt a HVG-nek.","id":"20190116_PeterfyNovak_Eva_A_kornyezetemben_mindenkinek_horror_volt_a_hazassaga_gondoltam_ennek_igy_kell_lennie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d862b4-f109-49c5-8e12-ca46c973bc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c82ca6-891d-4de3-b271-8fa2b70e5afe","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_PeterfyNovak_Eva_A_kornyezetemben_mindenkinek_horror_volt_a_hazassaga_gondoltam_ennek_igy_kell_lennie","timestamp":"2019. január. 16. 13:11","title":"Péterfy-Novák Éva: A környezetemben mindenkinek horror volt a házassága, gondoltam, ennek így kell lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","shortLead":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","id":"20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb15dcb7-2c89-4e15-86a6-cb2b49d60f7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","timestamp":"2019. január. 16. 16:55","title":"55 sofőrnélküli autóból álló konvoj került be a Guinness-rekordok könyvébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02f6787-602f-4d8d-b748-aabb7e1a36a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 21-én, jövő hétfőn ismét vörösben izzik majd a Hold. Ha érdekli, mindenképp kövesse a jelenséget, mert utána csak három év múlva, 2022-ben láthat hasonlót. ","shortLead":"Január 21-én, jövő hétfőn ismét vörösben izzik majd a Hold. Ha érdekli, mindenképp kövesse a jelenséget, mert utána...","id":"20190115_hold_holfogyatkozas_januar_21_voros_hold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02f6787-602f-4d8d-b748-aabb7e1a36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038f74e-7792-43de-883b-a244daf1522e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_hold_holfogyatkozas_januar_21_voros_hold","timestamp":"2019. január. 15. 14:33","title":"Az évtized utolsó holdfogyatkozása lesz január 21-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám Állam magára vállalta.","shortLead":"Legalább 19-en meghaltak egy szíriai robbantásban szerda délután, köztük négy amerikai katona. A terrorakciót az Iszlám...","id":"20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0835917c-50e6-4f03-b6a9-ab2c9ad94d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf618bc8-000d-4762-b438-3c5d8980f8c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Amerikai_katonak_is_meghaltak_az_ISIS_robbantasaban_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 16. 20:24","title":"Amerikai katonák is meghaltak az ISIS öngyilkos merényletében Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","shortLead":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","id":"20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2119f533-3e23-45eb-ad44-7a84cda4b47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","timestamp":"2019. január. 16. 08:34","title":"Többmilliárdnyi tao-pénzt használtak fel szabálytalanul a sportegyesületek, a legtöbb gond a fociban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától kapják postai úton a nyugdíjukat az érintettek, ugyanis fennakadás volt a rendszerben. A postai kézbesítés 12 munkanapon belül történik, szóval január 31-ig is elhúzódhat a dolog.","shortLead":"Mától kapják postai úton a nyugdíjukat az érintettek, ugyanis fennakadás volt a rendszerben. A postai kézbesítés 12...","id":"20190116_Keson_erkezo_nyugdijak_lesz_aki_csak_honap_vegen_kapja_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55f665-b555-4427-b851-e09565644a53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Keson_erkezo_nyugdijak_lesz_aki_csak_honap_vegen_kapja_meg","timestamp":"2019. január. 16. 12:39","title":"Lesz, aki csak a hónap végén kapja meg a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]