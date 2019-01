Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági indítványt Theresa May konzervatív kormányfő. Bemutatjuk a nőt, aki a sokadik akadályt veszi úgy, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.","shortLead":"Kedden a brit parlamenti demokrácia legsúlyosabb vereségét hozta össze, egy nappal később túlélt egy bizalmatlansági...","id":"20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cb2143-f54a-4329-b35c-587149a12396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_theresa_may_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2019. január. 16. 20:36","title":"Theresa May: a nagy túlélő párducmintás cipőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csak kiemelt kockázatú meccseknél kell majd a beléptető rendszert alkalmazni, és a rendező klubok dönthetnek arról, hogy működtetik-e a beléptető rendszert, és névre szólóan értékesítik-e a jegyeket. ","shortLead":"Csak kiemelt kockázatú meccseknél kell majd a beléptető rendszert alkalmazni, és a rendező klubok dönthetnek arról...","id":"20190115_MLSZ_Nehany_meccsre_kell_majd_csak_nevre_szoloan_jegyet_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2a8253-f8f2-4c1c-9494-ebdc1811796f","keywords":null,"link":"/sport/20190115_MLSZ_Nehany_meccsre_kell_majd_csak_nevre_szoloan_jegyet_venni","timestamp":"2019. január. 15. 20:04","title":"MLSZ: Néhány meccsre kell majd csak névre szólóan jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 149 rabot végeztek ki 2018-ban Szaúd-Arábiában, hárommal többet az azt megelőző évhez képest, dacára annak, hogy Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös korábban azt ígérte, a halálbüntetést a lehető legkisebb mértékben alkalmazzák – közölte jelentésében az Európai-Szaúdi Emberi Jogi Szervezet (ESOHR).","shortLead":"Legalább 149 rabot végeztek ki 2018-ban Szaúd-Arábiában, hárommal többet az azt megelőző évhez képest, dacára annak...","id":"20190116_nott_a_kivegzesek_szama_szaud_arabiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb26d0f5-d8ae-4489-a788-9cef0204e67b","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_nott_a_kivegzesek_szama_szaud_arabiaban","timestamp":"2019. január. 16. 21:43","title":"Nőtt a kivégzések száma Szaúd-Arábiában 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg az üvöltő ifjúság zenéjének titkát.","shortLead":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg...","id":"20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0679802-0838-4ac4-b125-dba3f5456d30","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","timestamp":"2019. január. 16. 09:21","title":"Óriási megfejtést adott egy pécsi besúgó a popzene sikeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell választani a városligeti luxusétteremtől, a közérdekű adatigényléssel megszerzett pályázatuk viszont nem erről tanúskodik. Ebben világhírű vendégeikre, állami vezetők ajánlásaira és pazar fogadásokra hivatkoztak, sőt, váratlanul az is kiderült belőle, hogy az Orbán-kormány tavaly egy 100 fős rendezvényen náluk ünnepelte „alakuló kormányülést”. Közzétesszük, hogy milyen mintaétrendekkel kapták meg a megbízást, amit verseny nélkül, egyedüli indulóként nyertek el, és hogyan segíti a büfé előrendeléssel a kormánytisztviselők \"keresztény ünnepekre\" hangolódását.\r

","shortLead":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell...","id":"20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122a108f-30d0-4a61-a09f-648b51e3604d","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","timestamp":"2019. január. 16. 11:00","title":"Itt a Gundel-menza pályázata: az Orbán-kormány alakulása volt a referenciájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","shortLead":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","id":"20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7641a1-cc19-475a-8242-99828019805e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","timestamp":"2019. január. 16. 17:12","title":"Megtette bérajánlatát a sztrájkkal fenyegetett Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b1aa8d-1301-43c0-aeb7-553e6f334acf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmit azért elég ritkán látni.","shortLead":"Ilyesmit azért elég ritkán látni.","id":"20190115_katalizator_lopas_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b1aa8d-1301-43c0-aeb7-553e6f334acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdbe6ab-7d94-4a36-a70e-f68a72fbc8d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_katalizator_lopas_autos_video","timestamp":"2019. január. 15. 15:35","title":"Nem vacakoltak, fényes nappal vágja ki a tolvaj az autó aljáról a katalizátort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","shortLead":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","id":"20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f54e9e-df16-499a-b79e-0ad318c00624","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","timestamp":"2019. január. 16. 10:13","title":"Egyre több város vezette be a plakátadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]