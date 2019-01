Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a diszkó fényeket is ők adják.","shortLead":"És a diszkó fényeket is ők adják.","id":"20190117_rendorauto_disco_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1618814a-dd17-47d1-afd0-26e3f29e7023","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_rendorauto_disco_autos_video","timestamp":"2019. január. 17. 12:19","title":"Szuper jó fej rendőrök, ritmusra nyomják a szirénát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai akkreditációt végző bizottság vezetője dicséretek sorával illette az egyetemet.","shortLead":"Az amerikai akkreditációt végző bizottság vezetője dicséretek sorával illette az egyetemet.","id":"20190116_Az_amerikai_ertekelo_bizottsag_szerint_a_CEU_a_felsooktatas_egyik_sikertortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc8861c-6c1e-4b76-9abe-bf8acad7aade","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Az_amerikai_ertekelo_bizottsag_szerint_a_CEU_a_felsooktatas_egyik_sikertortenete","timestamp":"2019. január. 16. 18:47","title":"Amerikában rangos helyről kapott elismerést a CEU, azután, hogy tőlünk elüldözték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér között.","shortLead":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér...","id":"20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f2603-eca5-49da-979a-3eea974f4815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","timestamp":"2019. január. 15. 14:29","title":"Idén sem emelik a közmunkások fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán háromszáz forintért, de átverésről van szó, amelynek végén akár személyes adataink is veszélybe kerülhetnek – figyelmeztetnek a német G Data kiberbiztonsági vállalat magyarországi szakemberei.","shortLead":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán...","id":"20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59067a5-25db-4da8-8f35-3750e803888b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","timestamp":"2019. január. 17. 09:03","title":"Vigyázzon, adatait ellopó átverés a 99%-os akcióban kínált, olcsó Microsoft Office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c65c44-102f-4b3c-8f0d-73d294887c76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdő visszatérő helyszín a helyi folklórban, és kísértetjárta helynek is tartják. ","shortLead":"Az erdő visszatérő helyszín a helyi folklórban, és kísértetjárta helynek is tartják. ","id":"20190116_Ebben_az_erdoben_biztos_tunderek_laknak_kar_hogy_Angliaban_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c65c44-102f-4b3c-8f0d-73d294887c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ccda33-b316-4376-bd94-1c5caab8e569","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Ebben_az_erdoben_biztos_tunderek_laknak_kar_hogy_Angliaban_van","timestamp":"2019. január. 16. 07:22","title":"Ebben az erdőben biztos tündérek laknak, kár, hogy Angliában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225966dc-a7bf-4ac2-b1a6-054c3d98dc7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga Mihály szerint egyeztetések folynak arról, hogyan lehetne úgy átszabni a KATA-t, hogy több legyen a nyugdíj.","shortLead":"Varga Mihály szerint egyeztetések folynak arról, hogyan lehetne úgy átszabni a KATA-t, hogy több legyen a nyugdíj.","id":"20190116_Emelnek_a_KATAt_hogy_tobb_legyen_a_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225966dc-a7bf-4ac2-b1a6-054c3d98dc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685f58ff-8498-4b11-97a2-658ec70b1f5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Emelnek_a_KATAt_hogy_tobb_legyen_a_nyugdij","timestamp":"2019. január. 16. 11:01","title":"Kétségbeejtőek a KATA-s vállalkozók nyugdíjkilátásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat átnézve és szakértőkkel beszélve. A döntés borítékolható, azonban a közmédia a végtelenségig húzhatja az időt. Az MTV korábbi hírigazgatója, Kert Attila azt mondja, Hadházy politikai hirdetést akar föladni, amit ő nem engedne adásba, ahogy a Soros-kampánynál is ezt tette volna, de ha az ment, ez is mehetne. ","shortLead":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat...","id":"20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e61f20-556f-416f-bde9-7c0d7fd48013","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 16. 18:25","title":"4817-szer ment le a kormánypropaganda, Hadházy hirdetése aligha fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfe7769-e38b-40ac-b775-0f2ea765d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozások nélküli tesztidőszakot hirdetett a Treyarch, hogy bárki kipróbálhassa a Black Ops 4 úgynevezett battle royale-módját.","shortLead":"Korlátozások nélküli tesztidőszakot hirdetett a Treyarch, hogy bárki kipróbálhassa a Black Ops 4 úgynevezett battle...","id":"20190116_call_of_duty_black_ops_4_battle_royale_blackout_ingyen_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcfe7769-e38b-40ac-b775-0f2ea765d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce282d31-da4f-472f-8a0f-a5d52613d1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_call_of_duty_black_ops_4_battle_royale_blackout_ingyen_jatek","timestamp":"2019. január. 16. 19:03","title":"Szereti a Call of Dutyt? Egy hétig ingyen lehet játszani az új résszel, csak le kell tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]