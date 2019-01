Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","shortLead":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","id":"20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65d107e-c6b6-4c81-a851-b583b497f4f3","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","timestamp":"2019. január. 16. 10:45","title":"Kivezetik a melegvicceket a Family Guy-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","shortLead":"A felvételen látható közlekedési kihágásért komoly pénzbírságot kaphatott volna a sofőr, ha van a közelben egy rendőr.","id":"20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f0d540-8921-4ae9-bf44-76c3ee1e4a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9dfe8-98da-459f-a8eb-17bdf922a3b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_a_nap_videoja_akcioban_a_jovobe_lato_gyori_autos","timestamp":"2019. január. 18. 06:41","title":"A nap videója: akcióban a \"jövőbe látó\" győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menza-ügy tovább robog az információs szupersztrádán és a magyar közbeszédben, most a szocialista EP-képviselő hívta fel a kormánypárti Echo Tv munkatársát, hogy számon kérje.","shortLead":"A menza-ügy tovább robog az információs szupersztrádán és a magyar közbeszédben, most a szocialista EP-képviselő hívta...","id":"20190116_Az_MSZPs_Ujhelyi_felhivta_az_Echo_TV_riporteret_aki_magyarazkodasba_kezdett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2e87af-c25c-4e51-871e-1667268b467e","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Az_MSZPs_Ujhelyi_felhivta_az_Echo_TV_riporteret_aki_magyarazkodasba_kezdett","timestamp":"2019. január. 16. 10:14","title":"Az MSZP-s Ujhelyi felhívta az Echo Tv riporterét, aki magyarázkodásba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3811d980-943d-4c87-a6a1-745ec4dd73a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pengék számának növelése helyett inkább más úton fejlesztené a borotválkozást a Gillette.","shortLead":"A pengék számának növelése helyett inkább más úton fejlesztené a borotválkozást a Gillette.","id":"20190116_gillette_heated_razor_borotva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3811d980-943d-4c87-a6a1-745ec4dd73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c345d771-efc9-4db5-a5fb-1db4acc18d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_gillette_heated_razor_borotva","timestamp":"2019. január. 16. 13:03","title":"Olyan borotvát villantott a Gillette, amit gombnyomásra felfűthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mutatjuk, hogyan reagált a brit sajtó Theresa May történelmi vereségére. ","shortLead":"Mutatjuk, hogyan reagált a brit sajtó Theresa May történelmi vereségére. ","id":"20190116_Ez_kivegzes_volt__cimlapokon_a_tortenelmi_Brexitszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247f475e-fe18-4f80-99d9-7e71614a5097","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Ez_kivegzes_volt__cimlapokon_a_tortenelmi_Brexitszavazas","timestamp":"2019. január. 16. 08:59","title":"\"Ez kivégzés volt\" – címlapokon a történelmi Brexit-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ffe0e7-fc8f-4a6d-a4a9-0e4a06e6fb88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2013 óta dolgozott az Electronic Arts (EA) egy különleges Csillagok háborúja játékon. A projekt többször került már válságba, eddig viszont mindig mehetett tovább a fejlesztés. Egészen mostanáig.","shortLead":"2013 óta dolgozott az Electronic Arts (EA) egy különleges Csillagok háborúja játékon. A projekt többször került már...","id":"20190116_electonic_arts_star_wars_csillagok_haboruja_amy_henning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ffe0e7-fc8f-4a6d-a4a9-0e4a06e6fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308e93d2-9580-4fca-ac15-b6179679ca45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_electonic_arts_star_wars_csillagok_haboruja_amy_henning","timestamp":"2019. január. 16. 18:03","title":"Csalódottak lehetnek a Csillagok háborúja rajongói: végleg elkaszáltak egy régóta ígért Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5859c0-3532-4b87-a4fe-0d9d8e37f066","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négyen sérültek meg a balesetben Hollandiában.","shortLead":"Négyen sérültek meg a balesetben Hollandiában.","id":"20190117_Ilyen_amikor_telibe_talal_egy_vonat_egy_kamiont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b5859c0-3532-4b87-a4fe-0d9d8e37f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4b7a11-5e92-49a6-aa33-f30304a63e3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Ilyen_amikor_telibe_talal_egy_vonat_egy_kamiont","timestamp":"2019. január. 17. 12:57","title":"Ilyen, amikor telibe talál egy vonat egy kamiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják rávenni a fiatalokat.","shortLead":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják...","id":"20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c35de36-b611-438c-9990-3e7207d131aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","timestamp":"2019. január. 16. 14:03","title":"Örülhetnek a szülők, egy rakás veszélyes videót töröl a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]