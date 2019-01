Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Steven Mnuchin pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére – állítja a The Wall Street Journal.","shortLead":"Steven Mnuchin pénzügyminiszter javaslatot tett a kínai árukkal szemben érvényben lévő vámok enyhítésére – állítja...","id":"20190118_Kereskedelmi_haboru_Washington_engedhet_Pekingnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1083ef2a-0b13-40be-85f4-c4a274fc5110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f18aa-7c7f-407f-a6ef-c40d6b0d1e33","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Kereskedelmi_haboru_Washington_engedhet_Pekingnek","timestamp":"2019. január. 18. 11:07","title":"Kereskedelmi háború: Washington engedhet Pekingnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Visszakapja valaha is azt a több milliárd dollárt Malajzia, melyet exminiszterelnöke segített elsikkasztani?","shortLead":"Visszakapja valaha is azt a több milliárd dollárt Malajzia, melyet exminiszterelnöke segített elsikkasztani?","id":"20190118_Dollarmilliardokat_kovetelt_egy_bocsanatkerest_kapott_a_Wall_Street_oriasatol_a_meglopott_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0717b8e2-cb4d-4490-b883-0124e9422afd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Dollarmilliardokat_kovetelt_egy_bocsanatkerest_kapott_a_Wall_Street_oriasatol_a_meglopott_orszag","timestamp":"2019. január. 18. 07:17","title":"Dollármilliárdokat követelt, egy bocsánatkérést kapott a Wall Street óriásától a meglopott ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kár mintegy 4 millió forint. ","shortLead":"A kár mintegy 4 millió forint. ","id":"20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8050f5fd-ff07-4029-8adc-d99782226572","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","timestamp":"2019. január. 18. 19:40","title":"Összetörték az értékes Zsolnay-szökőkutat Harkányban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont a piac minden évben 60 százalék felett bővül, igaz nagyon alacsony számokról. ","shortLead":"Viszont a piac minden évben 60 százalék felett bővül, igaz nagyon alacsony számokról. ","id":"20190119_Szazbol_meg_mindig_csak_kicsi_tobb_mint_ket_uj_auto_elektromos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca31212-fcb2-4ab8-b190-02963de0cc88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190119_Szazbol_meg_mindig_csak_kicsi_tobb_mint_ket_uj_auto_elektromos","timestamp":"2019. január. 19. 11:50","title":"Százból még mindig csak kicsit több mint két új autó elektromos a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","shortLead":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","id":"20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890224c2-88d2-45d3-a14c-ab09f68e05cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","timestamp":"2019. január. 18. 13:19","title":"Árat emelt a Wizz Air és a Ryanair, drágább lesz a csomagfeladás és az elsőbbségi beszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök megelőlegezte a balkáni ország névváltoztatását, pedig az még messze nem végleges.","shortLead":"A magyar miniszterelnök megelőlegezte a balkáni ország névváltoztatását, pedig az még messze nem végleges.","id":"20190118_Orban_kicsit_eloreszaladt_mar_most_megvaltoztatta_Macedonia_nevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc336de-2b4d-4585-bfa7-50b8ff83b81f","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Orban_kicsit_eloreszaladt_mar_most_megvaltoztatta_Macedonia_nevet","timestamp":"2019. január. 18. 20:52","title":"Orbán kicsit előreszaladt: már most megváltoztatta Macedónia nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott Svédország csapatától kapott ki csütörtökön.","shortLead":"A magyar válogatott Svédország csapatától kapott ki csütörtökön.","id":"20190118_Kezivb_Matics_szerint_a_szerencse_nagyon_hianyzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13156f8-932e-4c1c-8f85-da43ca95d825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af3c3c4-761f-4a0c-9e7b-fd898bcf5cc9","keywords":null,"link":"/sport/20190118_Kezivb_Matics_szerint_a_szerencse_nagyon_hianyzik","timestamp":"2019. január. 18. 05:17","title":"Kézi-vb: Matics szerint a szerencse nagyon hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon gyorsan törölte is a tweetet. De vajon miért?","shortLead":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon...","id":"20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0da6f4-2642-4d16-9fa6-2b2c1fb3452c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","timestamp":"2019. január. 19. 08:03","title":"Töröltek egy posztot, megy is a találgatás a Xiaomi 5G-s telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]