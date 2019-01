Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás résztvevőjeként terrorcselekmény miatt ítéltek el - közölte a férfit képviselő Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda az MTI-vel.","shortLead":"Idegenrendészeti őrizetbe szállították a szír Ahmed H.-t, akit a 2015. szeptemberi röszkei tömegzavargás...","id":"20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3240f4-ac53-4c98-ba43-2c8e7b05e055","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ahmed_H_idegenreszeti_orizetben_varja_a_papirjait_utana_felteszik_a_repulore","timestamp":"2019. január. 19. 12:31","title":"Ahmed H. idegenrendészeti őrizetben várja a papírjait, utána felteszik a repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2378b4-4c49-4a3b-ad58-c8cfa675edd3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit járókelők oltották el, egyelőre nem tudni, hogy mi motiválta. ","shortLead":"A férfit járókelők oltották el, egyelőre nem tudni, hogy mi motiválta. ","id":"20190118_Felgyujtotta_magat_egy_ferfi_a_pragai_Vencel_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb2378b4-4c49-4a3b-ad58-c8cfa675edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdde48f-3195-46b3-bfd7-323dde66e932","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Felgyujtotta_magat_egy_ferfi_a_pragai_Vencel_teren","timestamp":"2019. január. 18. 17:28","title":"Felgyújtotta magát egy férfi a prágai Vencel téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ápolási díj emeléséért küzdő szervezet szerint több probléma is van a kormányrendeletben előírt pontrendszerrel, ezzel állapítanák meg ugyanis, hogy ki mennyire szorul rá a folyamatos otthoni ápolásra. ","shortLead":"Az ápolási díj emeléséért küzdő szervezet szerint több probléma is van a kormányrendeletben előírt pontrendszerrel...","id":"20190118_Apolasi_dij_pontozassal_dontik_el_ki_mennyi_penzt_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beac807e-5806-4798-966b-79dba544ca25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Apolasi_dij_pontozassal_dontik_el_ki_mennyi_penzt_kaphat","timestamp":"2019. január. 18. 16:48","title":"Ápolási díj: pontozással döntik el, ki mennyi pénzt kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kár mintegy 4 millió forint. ","shortLead":"A kár mintegy 4 millió forint. ","id":"20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8050f5fd-ff07-4029-8adc-d99782226572","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","timestamp":"2019. január. 18. 19:40","title":"Összetörték az értékes Zsolnay-szökőkutat Harkányban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 20-30 fős tömeg gyűlt össze az étterem előtt. ","shortLead":"Nagyjából 20-30 fős tömeg gyűlt össze az étterem előtt. ","id":"20190119_Gundel_O1Gfeliratu_zsiros_kenyer_tiltakozas_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e231b2a-354b-47fa-999b-6018acbf9ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Gundel_O1Gfeliratu_zsiros_kenyer_tiltakozas_tuntetes","timestamp":"2019. január. 19. 12:45","title":"A Gundelnél O1G-feliratú zsíros kenyérrel tiltakoztak a kormány urizálása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","shortLead":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","id":"20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890224c2-88d2-45d3-a14c-ab09f68e05cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","timestamp":"2019. január. 18. 13:19","title":"Árat emelt a Wizz Air és a Ryanair, drágább lesz a csomagfeladás és az elsőbbségi beszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796221e1-9790-4145-9bc8-ff1a0659dc8f","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, csak most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki új kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Thuróczy Szabolcsa vagy Szabó Kimmel Tamása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és intenzívek – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, csak most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki új kérdéseinket. Hogy látják...","id":"20190118_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_14_Varadi_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=796221e1-9790-4145-9bc8-ff1a0659dc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9c6aa9-cf1a-4178-9ea6-69a04ece0ce3","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_14_Varadi_Gergely","timestamp":"2019. január. 18. 20:00","title":"Váradi Gergely: Vágytam rá, hogy kapjak nagy pofonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418b968d-42fa-4ced-8155-0d98932d3bdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok ellenőrzött robbantással fogják előidézni a lavinát, hogy a hegyoldalban lerakódott hóréteg ne veszélyeztesse az autóforgalmat.","shortLead":"A hatóságok ellenőrzött robbantással fogják előidézni a lavinát, hogy a hegyoldalban lerakódott hóréteg ne...","id":"20190118_Lavinaveszely_miatt_lezartak_a_75os_fout_egy_szakaszat_Erdelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418b968d-42fa-4ced-8155-0d98932d3bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7337ae1-f4f1-40e3-9d0e-3fd64cbe45ec","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Lavinaveszely_miatt_lezartak_a_75os_fout_egy_szakaszat_Erdelyben","timestamp":"2019. január. 18. 21:05","title":"Lavinaveszély miatt lezártak a 75-ös főút egy szakaszát Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]