Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39170dcb-d335-4e7a-a114-91d6130a3a06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Parádés gépszörnyeteg. ","shortLead":"Parádés gépszörnyeteg. ","id":"20190120_ken_block_pobjeda_gaz_m20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39170dcb-d335-4e7a-a114-91d6130a3a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e5efc-4458-49e3-9edf-e58c10b4bad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_ken_block_pobjeda_gaz_m20","timestamp":"2019. január. 20. 09:41","title":"Egy 550 lóerős Pobjeda az orosz válasz Ken Blockra - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b597182f-62e1-4a66-a90b-ac220a1569b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokat megér a kormánynak a magyar-burgenlandi megállapodás koordinációja.","shortLead":"Sokat megér a kormánynak a magyar-burgenlandi megállapodás koordinációja.","id":"20190121_Havi_500_ezer_forintot_fizet_az_Emmi_az_Aston_Martinnal_kozlekedo_diplomatanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b597182f-62e1-4a66-a90b-ac220a1569b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a45a244-b75d-4617-97fc-d864dc760793","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Havi_500_ezer_forintot_fizet_az_Emmi_az_Aston_Martinnal_kozlekedo_diplomatanak","timestamp":"2019. január. 21. 12:47","title":"Havi 500 ezer forintot fizetett az Emmi az Aston Martinnal közlekedő diplomatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem elég a tízmilliós büntetés az engedély nélküli követelésvásárlás miatt, az MNB fel is jelentette a céget a vizsgálata után.","shortLead":"Nem elég a tízmilliós büntetés az engedély nélküli követelésvásárlás miatt, az MNB fel is jelentette a céget...","id":"20190121_Engedely_nelkuli_kovetelesvasarlasert_buntetett_egy_ceget_tizmillio_forintra_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe04529-138e-470f-b7da-65ef6a042eae","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Engedely_nelkuli_kovetelesvasarlasert_buntetett_egy_ceget_tizmillio_forintra_az_MNB","timestamp":"2019. január. 21. 10:01","title":"Engedély nélküli követelésvásárlásért büntetett egy céget tízmillió forintra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"Csatlós Hanna - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Andy Vajna karrierje kezdetétől biztos kézzel nyúlt a kultikussá és kasszasikerré váló filmötletekhez. Neki köszönhetjük Rambót, az Angyalszívet, a Budapesten forgatott Evitát, de a harmadik Die Hard-filmet is. Alig győztünk válogatni, melyik filmeket tartjuk emlékezetesnek Andy Vajna munkásságából.","shortLead":"Andy Vajna karrierje kezdetétől biztos kézzel nyúlt a kultikussá és kasszasikerré váló filmötletekhez. Neki...","id":"20190120_Rambotol_A_miniszter_felrelepig__ezekert_a_filmekert_vagyunk_halasak_Andy_Vajnanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66b2a3-f630-4101-8975-381ab8b76017","keywords":null,"link":"/kultura/20190120_Rambotol_A_miniszter_felrelepig__ezekert_a_filmekert_vagyunk_halasak_Andy_Vajnanak","timestamp":"2019. január. 20. 19:32","title":"Rambótól A miniszter félrelépig - ezekért a filmekért vagyunk hálásak Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"-2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. ","shortLead":"-2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. ","id":"20190121_Havazas_helyett_ma_napsutesre_szamithatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96255df-cf1e-46f1-bfaa-b735eded1e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Havazas_helyett_ma_napsutesre_szamithatunk","timestamp":"2019. január. 21. 05:15","title":"Havazás helyett ma napsütésre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","shortLead":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","id":"20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cd5d04-1623-4a68-81ca-899d917661a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","timestamp":"2019. január. 21. 11:11","title":"Közjegyzőnek álcázott csalók kérnek pénzt a lakásvásárlóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","shortLead":"A jogi segítséget még a párt elnöke ajánlotta fel a diáklánynak. ","id":"20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c92cb6-701e-4bdf-8547-d5189644223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22d8f2f-3aa2-4de6-92af-5708892fd9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Az_MSZP_ugyvedje_vedi_Nagy_Blankat","timestamp":"2019. január. 21. 11:53","title":"Az MSZP ügyvédje képviseli Nagy Blankát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7454ca3a-30ee-41d5-9ca5-de90b5bd73f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félpályás lezárással demonstráltak a túlóratörvény ellen. ","shortLead":"Félpályás lezárással demonstráltak a túlóratörvény ellen. ","id":"20190121_Tuntetok_okoztak_kilometeres_dugot_Pecsett_hetfo_reggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7454ca3a-30ee-41d5-9ca5-de90b5bd73f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4620f-83ec-4654-84f9-22e574ab20cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Tuntetok_okoztak_kilometeres_dugot_Pecsett_hetfo_reggel","timestamp":"2019. január. 21. 11:25","title":"Tüntetők okoztak kilométeres dugót Pécsett hétfő reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]