[{"available":true,"c_guid":"24eadf13-c298-4e70-9735-6a692c68ae54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak által várva várt Supra első példánya elképesztően magas összeg ellenében talált gazdára. ","shortLead":"A sokak által várva várt Supra első példánya elképesztően magas összeg ellenében talált gazdára. ","id":"20190121_590_millio_forint_nem_sok_egy_335_loeros_japan_autoert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24eadf13-c298-4e70-9735-6a692c68ae54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b3269-5f04-44e1-9d1c-b99fbcc7252f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_590_millio_forint_nem_sok_egy_335_loeros_japan_autoert","timestamp":"2019. január. 21. 13:21","title":"590 millió forint nem sok egy 335 lóerős japán autóért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá válhatnak. A projektet állítólag június óta tesztelik, így emberi számítás szerint most már nemsokára elő kell álniuk a programmal. ","shortLead":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá...","id":"20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98de0e-11a3-49fc-9e5c-c547859972c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","timestamp":"2019. január. 22. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: profi hangos alkalmazást ad ki a Dolby, több ingyenes funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12138c2d-e065-4a08-be20-581d1926ff75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilok teljesítményét elemző és összehasonlító AnTuTu érvényben lévő toplistáján tarolnak a játékra tervezett mobilok.","shortLead":"A mobilok teljesítményét elemző és összehasonlító AnTuTu érvényben lévő toplistáján tarolnak a játékra tervezett...","id":"20190122_antutu_benchmark_legerosebb_androidos_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12138c2d-e065-4a08-be20-581d1926ff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbdf7c4-20d7-4256-80b4-c8618edc9dcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_antutu_benchmark_legerosebb_androidos_telefonok","timestamp":"2019. január. 22. 19:03","title":"Az öné is köztük van? Most éppen ezek a világ legütősebb androidos telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szeptemberben bejelentette, hogy nem vonja vissza és nem is módosítja a jogszabályokat, ezért nemsokára újabb levél érkezik az Európai Bizottságtól.","shortLead":"A kormány szeptemberben bejelentette, hogy nem vonja vissza és nem is módosítja a jogszabályokat, ezért nemsokára újabb...","id":"20190122_Nepszava_Folytatodik_az_eljaras_Magyarorszag_ellen_a_Stop_Soros_torvenycsomag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89170e21-b172-4beb-a4dd-38829f9dc1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nepszava_Folytatodik_az_eljaras_Magyarorszag_ellen_a_Stop_Soros_torvenycsomag_miatt","timestamp":"2019. január. 22. 07:29","title":"Népszava: Folytatódik az eljárás Magyarország ellen a Stop Soros-törvénycsomag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0824545-c560-4a10-a557-2254021cbd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus püspök egy fórumon hangoztatta, hogy nagy a baj a társadalommal.","shortLead":"A katolikus püspök egy fórumon hangoztatta, hogy nagy a baj a társadalommal.","id":"20190122_Beer_Miklos_szerint_jatszva_megoldhatnank_a_hajlektalankerdest_megsem_tesszuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0824545-c560-4a10-a557-2254021cbd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f169c0-80a2-4d31-84e0-6bf422cde5fb","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Beer_Miklos_szerint_jatszva_megoldhatnank_a_hajlektalankerdest_megsem_tesszuk","timestamp":"2019. január. 22. 21:37","title":"Beer Miklós szerint játszva megoldhatnánk a hajléktalankérdést, mégsem tesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális váltóról sem feledkezik meg a BMW. ","shortLead":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális...","id":"20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b1677-8fa1-4f67-975c-0e1185348491","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","timestamp":"2019. január. 21. 16:21","title":"550 lóerős lehet a legkeményebb új BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b300cd20-44ed-4527-8c76-0dfbf74212ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg nem jön ki a Ferrari első SUV-ja, addig be kell érnünk ezzel az olasz sportterepessel. ","shortLead":"Amíg nem jön ki a Ferrari első SUV-ja, addig be kell érnünk ezzel az olasz sportterepessel. ","id":"20190123_vulkan_es_lava_ihlette_a_maserati_uj_divatterepjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b300cd20-44ed-4527-8c76-0dfbf74212ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dec1bc5-b767-4398-9e88-88419d5bbc97","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_vulkan_es_lava_ihlette_a_maserati_uj_divatterepjarojat","timestamp":"2019. január. 23. 08:21","title":"Vulkán és láva ihlette a Maserati új divatterepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amszterdamból Londonba került át a cég irányítása.","shortLead":"Amszterdamból Londonba került át a cég irányítása.","id":"20190121_Uj_tulajdonosa_van_a_magyar_McDonaldsnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8ec322-3f63-4f78-befb-541d546e44f9","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Uj_tulajdonosa_van_a_magyar_McDonaldsnak","timestamp":"2019. január. 21. 11:02","title":"Új tulajdonosa van a magyar McDonald’snak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]