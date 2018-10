Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08930e60-49ca-4f1f-9c85-a7e54d9a11eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"77 éves volt.","shortLead":"77 éves volt.","id":"20181022_benetton_gilberto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08930e60-49ca-4f1f-9c85-a7e54d9a11eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1fdba-5c8f-4c39-9690-61b9168003c8","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_benetton_gilberto","timestamp":"2018. október. 22. 21:29","title":"Elhunyt a Benetton egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91354a36-bbc5-4fb6-820e-184302023c25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Asztalitenisz egész pontosan.","shortLead":"Asztalitenisz egész pontosan.","id":"20181022_asztalitenisz_vb_magyar_logo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91354a36-bbc5-4fb6-820e-184302023c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a9628d-9952-4cf5-b199-d7f270437d85","keywords":null,"link":"/sport/20181022_asztalitenisz_vb_magyar_logo","timestamp":"2018. október. 22. 17:15","title":"Ez lesz a magyar pingpong vb logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc8bc17-90f7-43f0-9eb3-699cd19a1a62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csak ötödik a magyar bajnokságban Mészáros Lőrinc kézicsapata.\r

\r

","shortLead":"Csak ötödik a magyar bajnokságban Mészáros Lőrinc kézicsapata.\r

\r

","id":"20181021_A_90es_evek_ota_eloszor_vesztett_ket_bajnokit_egymas_utan_a_Veszprem_kezilabda_csapata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc8bc17-90f7-43f0-9eb3-699cd19a1a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb23978-45a0-49db-80c9-a2fb939257f8","keywords":null,"link":"/sport/20181021_A_90es_evek_ota_eloszor_vesztett_ket_bajnokit_egymas_utan_a_Veszprem_kezilabda_csapata","timestamp":"2018. október. 21. 21:35","title":"A 90-es évek óta először vesztett két bajnokit egymás után a Veszprém kézilabda csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371e242b-884d-4af7-b36a-bfe322275469","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előbb csak szerepeket utasított vissza, majd az István, a király című előadásból is kiszállt.","shortLead":"Előbb csak szerepeket utasított vissza, majd az István, a király című előadásból is kiszállt.","id":"20181022_Otthagyja_az_Operettszinhazat_Vereb_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=371e242b-884d-4af7-b36a-bfe322275469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d2eeb4-c03d-4ea9-8755-8edbd25cddff","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_Otthagyja_az_Operettszinhazat_Vereb_Tamas","timestamp":"2018. október. 22. 08:05","title":"Otthagyja az Operettszínházat Veréb Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan sportos luxusmodell, amiből igen kevés példány készült.","shortLead":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan...","id":"20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9bd980-22cc-4ea9-85ba-e9c99e9462a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 23. 06:41","title":"1956 négykerekűi: buborékautó, Trabant-előd és egy szinte nem is létező BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bf55d7-52fc-4446-b158-675fe9d19b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összes közszauna egy térképen.","shortLead":"Az összes közszauna egy térképen.","id":"20181021_Ime_a_leghasznosabb_terkep_ha_Finnorszagba_menne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bf55d7-52fc-4446-b158-675fe9d19b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77f4543-bc67-4543-a777-7201252b5731","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_Ime_a_leghasznosabb_terkep_ha_Finnorszagba_menne","timestamp":"2018. október. 21. 21:20","title":"Íme, a leghasznosabb térkép, ha Finnországba menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató társaik, mert ők a román és a magyar nyelvet is oktatják.","shortLead":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató...","id":"20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7457a0-cf66-4299-a952-11b2147ebe5d","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","timestamp":"2018. október. 22. 20:48","title":"RMDSZ: Kifizetik a magyar tanítók románóráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29f296-79cf-4156-89b7-ec5bb9ae43cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Central Coastas Mariners edzőinél kisebb rosszullétet idézett elő a jamacai bérigénye.","shortLead":"A Central Coastas Mariners edzőinél kisebb rosszullétet idézett elő a jamacai bérigénye.","id":"20181023_Annyi_penzt_kert_Usain_Bolt_hogy_vegul_nem_szerzodtettek_focistanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf29f296-79cf-4156-89b7-ec5bb9ae43cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d38964-8174-4f8b-9df3-eaef43569c4c","keywords":null,"link":"/sport/20181023_Annyi_penzt_kert_Usain_Bolt_hogy_vegul_nem_szerzodtettek_focistanak","timestamp":"2018. október. 23. 13:24","title":"Annyi pénzt kért Usain Bolt, hogy végül nem szerződtették focistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]