Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","shortLead":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","id":"20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30696f9-8d10-458d-b9cd-cdbdd1c7c467","keywords":null,"link":"/sport/20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","timestamp":"2019. január. 23. 14:16","title":"Milliókat ajánl Szalainak a Galatasaray, de nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban osztotta meg örömét. Ezek után nem lehet nem neki szurkolni. ","shortLead":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban...","id":"20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d910cbd-b8ce-4186-993c-38a1976c175b","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","timestamp":"2019. január. 23. 14:48","title":"Rég örült már valaki így az Oscar-jelölésnek: Richard E. Grant két centivel a föld fölött lebeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyhetes sztrájkot hirdetett a legnagyobb szakszervezet az Audinál, mert a korábbi figyelmeztető sztrájk után még csak új ajánlatot sem kaptak a cégtől. A szakszervezet tagjai sztrájksegélyt kérhetnek az érdekképviselettől. A dolgozók 18 százalékos béremelést akarnak kiharcolni, a kecskeméti Mercedes-gyár dolgozói ennél nagyobbat értek el, és sztrájkolniuk sem kellett érte.","shortLead":"Egyhetes sztrájkot hirdetett a legnagyobb szakszervezet az Audinál, mert a korábbi figyelmeztető sztrájk után még csak...","id":"20190123_Amiert_az_Audinal_sztrajkolnak_azt_a_Mercedesnel_elertek_a_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf2ea0-b684-4919-aca9-bae63abc295d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Amiert_az_Audinal_sztrajkolnak_azt_a_Mercedesnel_elertek_a_dolgozok","timestamp":"2019. január. 23. 16:41","title":"Az Audi-dolgozók egy hétnél tovább is készek sztrájkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beckerék nemrég költöztek új házba három gyerekükkel Halásztelken. Szép házban laknak, szép kerttel, de a házzal és az építkezéssel sok dolog nincs rendben.\r

","shortLead":"Beckerék nemrég költöztek új házba három gyerekükkel Halásztelken. Szép házban laknak, szép kerttel, de a házzal és...","id":"20190123_A_Beckercsalad_kalvariaja_a_hazepitessel_diderges_hianyzo_kozmuvek_rendezetlen_tulajdonviszonyok_penzbajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca032a2-9060-42e9-a126-e53c96109fce","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_A_Beckercsalad_kalvariaja_a_hazepitessel_diderges_hianyzo_kozmuvek_rendezetlen_tulajdonviszonyok_penzbajok","timestamp":"2019. január. 23. 12:23","title":"A Becker család kálváriája a házépítéssel: didergés, hiányzó közművek, rendezetlen tulajdonviszonyok, pénzbajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Gyorsabb hívásfelépülést és jobb hangminőségű hívásokat hoz a Telekom után a Telenornál is bevezetett Voice over LTE (VoLTE) technológia, ami lehetővé teszi azt is, hogy az ügyfelek egyszerre bonyolítsanak hanghívást és maradjanak adatkapcsolatban. ","shortLead":"Gyorsabb hívásfelépülést és jobb hangminőségű hívásokat hoz a Telekom után a Telenornál is bevezetett Voice over LTE...","id":"20190123_telenor_volte_hivas_4g_hanghivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762aba78-69df-4dcb-a447-bcf259627c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_telenor_volte_hivas_4g_hanghivas","timestamp":"2019. január. 23. 12:03","title":"A Telenornál van? 72 órán belül bekapcsolják az újítást, amit észre fog venni hívás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","shortLead":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","id":"20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a824991-20cb-4e67-9728-8338eb88a498","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","timestamp":"2019. január. 22. 18:27","title":"Lemondott Trump európai ügyekért felelős politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Terminátor forgatásáról tett közzé videót a Filmalap. Ez volt Andy Vajna utolsó forgatás-látogatása, a videóban ő is megszólal. ","shortLead":"A Terminátor forgatásáról tett közzé videót a Filmalap. Ez volt Andy Vajna utolsó forgatás-látogatása, a videóban ő is...","id":"20190124_Video_Terminator_stab_Andy_Vajna_forgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6edc68-444f-460f-80ba-03db5c256520","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Video_Terminator_stab_Andy_Vajna_forgatas","timestamp":"2019. január. 24. 12:28","title":"Videóban mond köszönetet a Terminátor stábja Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdda330b-b8e7-4278-9a0f-7fc7c5173ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy néhány évtized múlva milyen lehet az autóversenyzés királykategóriája.","shortLead":"Vázoljuk, hogy néhány évtized múlva milyen lehet az autóversenyzés királykategóriája.","id":"20190124_ime_az_f1_jovoje_500_kmhval_szaguldo_autok_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdda330b-b8e7-4278-9a0f-7fc7c5173ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8defdb4-bc7b-4085-ace8-502e02ef36a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_ime_az_f1_jovoje_500_kmhval_szaguldo_autok_johetnek","timestamp":"2019. január. 24. 08:23","title":"Íme az F1 jövője, 500 km/h-val száguldó autók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]