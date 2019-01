Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","shortLead":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","id":"20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a562edf-b442-45b8-b99b-a95eff62041e","keywords":null,"link":"/sport/20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","timestamp":"2019. január. 25. 07:58","title":"Nem sikerült a címvédés, Babosék kikaptak az AusOpen páros döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","shortLead":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","id":"20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27486723-1146-4944-b9d1-cd3cb2a7f4dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","timestamp":"2019. január. 25. 16:37","title":"Bombafenyegetés miatt ürítettek ki egy vonatot Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Airbus fenyeget, a népszavazásért küzdők visszalépnek, egy miniszter a kormányt bírálja. És megint kevesebbet tudunk, mint az előző nap.","shortLead":"Az Airbus fenyeget, a népszavazásért küzdők visszalépnek, egy miniszter a kormányt bírálja. És megint kevesebbet...","id":"20190124_Fokozodik_a_Brexithelyzet_mai_rossz_hireink_tavirati_stilusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ff2c9b-e0d6-4549-97fe-4afc9c275b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Fokozodik_a_Brexithelyzet_mai_rossz_hireink_tavirati_stilusban","timestamp":"2019. január. 24. 17:21","title":"Fokozódik a Brexit-helyzet: mai rossz híreink távirati stílusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Százkilencre nőtt a kelet-mexikói Hidalgo állam Tlahuelilpan nevű városában a múlt héten, egy megcsapolt üzemanyag-vezetéknél bekövetkezett robbanás halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Százkilencre nőtt a kelet-mexikói Hidalgo állam Tlahuelilpan nevű városában a múlt héten, egy megcsapolt...","id":"20190125_mexiko_olajvezetek_robbanas_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcffa8e-f933-412d-806f-1f4adb2c2d92","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_mexiko_olajvezetek_robbanas_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. január. 25. 18:22","title":"Már 109 halottja van a mexikói olajvezeték-robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónap, és újabb versenyző száll be a flexibilis kijelzőkkel szerelt mobiltelefonok versenyébe. Ezúttal a Huawei mutathatja be elképzeléseit.","shortLead":"Egy hónap, és újabb versenyző száll be a flexibilis kijelzőkkel szerelt mobiltelefonok versenyébe. Ezúttal a Huawei...","id":"20190124_huawei_osszehajthato_telefon_5g_mobile_world_congress_mwc_2019_richard_yu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d4f520-75b2-46f8-9c13-a60fe48e94f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_huawei_osszehajthato_telefon_5g_mobile_world_congress_mwc_2019_richard_yu","timestamp":"2019. január. 25. 14:03","title":"Készüljön: a Huawei februárban megmutatja az összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elzárt település viszont nincs az országban.","shortLead":"Elzárt település viszont nincs az országban.","id":"20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004791d1-d814-4fd8-be68-e81b0edc8989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad0c28-a78d-4a4f-8f8d-ccf9df7af55e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_Lezartak_egy_utat_hoatfuvas_miatt_Borsodban","timestamp":"2019. január. 24. 16:13","title":"Lezártak egy utat hóátfúvás miatt Borsod megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 80 éves énekes úgy véli, biztosan jön majd egyszer egy politikus, akinek sikerül felépítenie a hidat Magyarország két tábora között, és az ellenségeket vitapartnerekké szelídíti. Orbán szülinapi kösztőlevelére nem számított.","shortLead":"A 80 éves énekes úgy véli, biztosan jön majd egyszer egy politikus, akinek sikerül felépítenie a hidat Magyarország két...","id":"20190124_Orban_Viktor_koszontolevelere_nem_szamitott_Korda_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1a2b34-1870-4282-ba90-9bfabf97e59a","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Orban_Viktor_koszontolevelere_nem_szamitott_Korda_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 24. 11:54","title":"Korda György elítéli a kurzuslovagokat, akik tehetség híján, csak politikai lojalitások miatt tudnak sikereket elérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","shortLead":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","id":"20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec39080-5210-42f5-99c5-6d05509c4e1a","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","timestamp":"2019. január. 25. 10:06","title":"Vécéből harapta ülepen a piton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]