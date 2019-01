Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyarországi a közúthálózat bővítésére 2022-ig több mint 2500 milliárd forintot fordítanak - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára az MTI tudósítása szerint.","shortLead":"A magyarországi a közúthálózat bővítésére 2022-ig több mint 2500 milliárd forintot fordítanak - mondta az Innovációs és...","id":"20190126_kozuthalozat_utepites_autopalya_mosoczi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08666c-693a-4239-8bce-321f4b3b19e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190126_kozuthalozat_utepites_autopalya_mosoczi_laszlo","timestamp":"2019. január. 26. 13:06","title":"2500 milliárd forint megy útépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci kamatkörnyezetből, ráadásul ez a hitel akár 10 éves futamideje alatt fixen így is marad, minden egyéb banki költség nélkül. A vállalkozásoknak gyorsan kell lépniük, mert a Bankmonitor szerint gyorsan kimerülhet a rendelkezésre álló keret.","shortLead":"Újra elérhető a Növekedési Hitelprogram a maga fix 2,5%-os kamatával. A 2,5%-os kamatszint kitűnik a piaci...","id":"20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727e1ba-09a7-44a8-83de-b65c7b92c7c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Ezermilliardos_kedvezmenyes_hitel_vallalkozasoknak_erdemes_sietni","timestamp":"2019. január. 25. 12:40","title":"Ezermilliárdos kedvezményes hitel vállalkozásoknak, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb111c-8edf-45c0-b07c-fae24fe9aca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta automatizált csomagszállítással kísérletezik az Amazon az Egyesült Államokban. A cég fejlesztette Scout egészen az ajtóig viszi a rendelést. ","shortLead":"Újfajta automatizált csomagszállítással kísérletezik az Amazon az Egyesült Államokban. A cég fejlesztette Scout egészen...","id":"20190124_csomagszallito_robot_amazon_scout_washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cb111c-8edf-45c0-b07c-fae24fe9aca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edccf28-0d06-440c-a0d8-4bb52fa7f74a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_csomagszallito_robot_amazon_scout_washington","timestamp":"2019. január. 24. 16:03","title":"Nézze csak, Amerikában már ilyen kis robot gurul ki a házhoz rendelt csomagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469e1ea4-3dab-48a7-8439-5b9e56f3ef2c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Cassini űrszondájáról érkező adatok segítségével sikerült pontosan meghatározni a Szaturnusz egy napját: 10 órán 33 percen és 38 másodpercen át tart. A választ a Szaturnusz gyűrűi rejtették.","shortLead":"Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Cassini űrszondájáról érkező adatok segítségével sikerült pontosan meghatározni...","id":"20190126_szaturnusz_egy_nap_hossza_nasa_cassini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469e1ea4-3dab-48a7-8439-5b9e56f3ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3c6ee1-a8d3-4acc-94d3-72baa012cd04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190126_szaturnusz_egy_nap_hossza_nasa_cassini","timestamp":"2019. január. 26. 08:03","title":"24 óra helyett 10 óra alatt megy le egy nap a Szaturnuszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New Yorkban élő kínai fényképész családját a hatóságok értesítették januárban, hogy rokonukat őrizetbe vették, de azóta sem tudni hollétéről.","shortLead":"A New Yorkban élő kínai fényképész családját a hatóságok értesítették januárban, hogy rokonukat őrizetbe vették, de...","id":"20190125_Ket_honapja_tunt_el_Kinaban_egy_kornyezetszennyezest_dokumentalo_fotos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df7c565-9dcf-4a48-a4b7-fd8ac50794da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_Ket_honapja_tunt_el_Kinaban_egy_kornyezetszennyezest_dokumentalo_fotos","timestamp":"2019. január. 25. 20:03","title":"Két hónapja tűnt el Kínában egy környezetszennyezést dokumentáló fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2eb0f0-19b9-4f8c-b40e-66cc119befb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivonultak a bajor parlamentben rendezett holokausztmegemlékezésről az AfD képviselői, miután Charlotte Knobloch, a müncheni zsidó közösség vezetője azzal vádolta a szélsőjobboldali pártot, hogy elbagatellizálja a nácik által elkövetett rémtetteket.","shortLead":"Kivonultak a bajor parlamentben rendezett holokausztmegemlékezésről az AfD képviselői, miután Charlotte Knobloch...","id":"20190124_AfDbotrany_a_bajor_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff2eb0f0-19b9-4f8c-b40e-66cc119befb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9ad7c-51f9-4942-9a81-c6bed22df15a","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_AfDbotrany_a_bajor_parlamentben","timestamp":"2019. január. 24. 17:06","title":"AfD-botrány a bajor parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sérülésről nincs hír.","shortLead":"Sérülésről nincs hír.","id":"20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eba8c5-35a2-4839-922a-7450a3e75d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Negyes_karambol_az_M3ason_Pesten","timestamp":"2019. január. 25. 10:31","title":"Négyes karambol az M3-ason, Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogárdi Szabó István a Facebookon köszönte meg a tűzoltók és a rendőrök munkáját, azt a segítséget, amit a szerdai halálos kollégiumi tűz eloltásakor nyújtottak. ","shortLead":"Bogárdi Szabó István a Facebookon köszönte meg a tűzoltók és a rendőrök munkáját, azt a segítséget, amit a szerdai...","id":"20190124_Reformatus_puspok_a_kollegiumi_tragediarol_Tehetetlenul_eltuk_vegig_ahogyan_bent_pusztit_a_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8fd9bf-3c44-4cdc-881d-fdb514021702","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Reformatus_puspok_a_kollegiumi_tragediarol_Tehetetlenul_eltuk_vegig_ahogyan_bent_pusztit_a_tuz","timestamp":"2019. január. 24. 15:39","title":"Református püspök a kollégiumi tragédiáról: Tehetetlenül éltük végig, ahogyan bent pusztít a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]