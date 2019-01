Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz üzemelte be, és a buherált beszerelés miatt mondta fel a szolgálatot. Amiből úgy lett országos ügy, hogy a Tv2 élőben kapcsolt a helyszínre, bulvárosan feltupírozva a fagyoskodó színész és feleségének nehézségeit, hiszen már \"zongorázni sem lehetett\" a kihűlt házban. A cég még aznap kiküldte szakemberét Oszterékhez, így már másnapra elhárították a hibát. Kár, hogy eleve nem a szervizt hívták, hanem a Tv2-őt - jegyezte meg az ok nélkül lejáratott gyártó.","shortLead":"Oszterék úgy hakniztak a médiában a bedöglött cirkójukkal, hogy a gyártó cég szerint a készüléket nem szakszerviz...","id":"20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70fb607d-ac3d-495a-9a05-e0a9c71efca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a7e5e-b700-41cd-bdc5-c53f7e08e88b","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Slusszpoen_Oszterek_hibajabol_doglott_be_a_cirko_amirol_a_Tv2_eloben_tudositott","timestamp":"2019. január. 29. 14:01","title":"Slusszpoén: Buherálás miatt mehetett tönkre Oszterék cirkója, amiről a Tv2 élőben tudósított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dc8f4a-be73-4c90-96dc-fc215f25720a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezernél is többen próbáltak megszerezni kétszáz utalványt, a tülekedés két halálos áldozattal járt.","shortLead":"Ezernél is többen próbáltak megszerezni kétszáz utalványt, a tülekedés két halálos áldozattal járt.","id":"20190129_Ket_nyugdijast_agyontaposott_az_etelutalvanyert_tolongo_tomeg_Malajziaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dc8f4a-be73-4c90-96dc-fc215f25720a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313c18cd-8937-4ca1-b5f4-06998846d17e","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Ket_nyugdijast_agyontaposott_az_etelutalvanyert_tolongo_tomeg_Malajziaban","timestamp":"2019. január. 29. 11:42","title":"Két nyugdíjast agyontaposott az ételutalványért tolongó tömeg Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","shortLead":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","id":"20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c016e-9208-462f-8413-41c4bd3a054c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","timestamp":"2019. január. 28. 18:14","title":"Rémisztően dobálja a szél a repülőgépeket az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés az ország befektetői megítélését ássa alá – nyilatkozta az MKIK elnöke.","shortLead":"A munkabeszüntetés az ország befektetői megítélését ássa alá – nyilatkozta az MKIK elnöke.","id":"20190129_Parragh_a_gyori_sztrajk_rongalja_az_orszagrol_alkotott_kepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83543f8-337b-495c-8070-04ba2c3e756b","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Parragh_a_gyori_sztrajk_rongalja_az_orszagrol_alkotott_kepet","timestamp":"2019. január. 29. 07:47","title":"Parragh: A győri sztrájk rongálja az országról alkotott képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a rendőrség is megerősítette. Perdöntő bizonyítékról lehet szó.","shortLead":"Ezt a rendőrség is megerősítette. Perdöntő bizonyítékról lehet szó.","id":"20190129_Megtalaltak_VV_Fanni_hajszalait_a_gyanusitott_mosogepeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c985ec6d-701f-435e-b214-8611a42b2071","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Megtalaltak_VV_Fanni_hajszalait_a_gyanusitott_mosogepeben","timestamp":"2019. január. 29. 08:52","title":"Megtalálták VV Fanni hajszálait a gyanúsított mosógépében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártirodák mellett Budapest több pontján felállított sátrakban is lehet szavazni. ","shortLead":"Pártirodák mellett Budapest több pontján felállított sátrakban is lehet szavazni. ","id":"20190128_Ma_kezdodik_az_ellenzeki_elovalasztas_elso_forduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271da685-a72e-414f-9685-4a4b019de151","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Ma_kezdodik_az_ellenzeki_elovalasztas_elso_forduloja","timestamp":"2019. január. 28. 08:34","title":"Ma kezdődik az ellenzéki előválasztás első fordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt indítványozza a Miniszterelnökség egy belső felhasználású feljegyzésben, hogy Magyarország óvatosan vegyen részt a szakértői szintű egyeztetéseken, ugyanis így a későbbiekben hitelesebben tudja ignorálni az EP és a Bizottság javaslatait.","shortLead":"Azt indítványozza a Miniszterelnökség egy belső felhasználású feljegyzésben, hogy Magyarország óvatosan vegyen részt...","id":"20190129_A_magyar_kormany_belulrol_epitene_le_az_EUs_jogallami_szankciokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6687d4c-9996-4f77-a9cd-95d5f97a59eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_A_magyar_kormany_belulrol_epitene_le_az_EUs_jogallami_szankciokat","timestamp":"2019. január. 29. 11:26","title":"A magyar kormány belülről építené le az EU-s jogállami szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6785904c-41db-4af0-839d-0b57d4fc5451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos tartóssági tesztnek vetették alá a Xiaomi jelenlegi csúcstelefonját. Nincs miért szégyenkeznie.","shortLead":"A szokásos tartóssági tesztnek vetették alá a Xiaomi jelenlegi csúcstelefonját. Nincs miért szégyenkeznie.","id":"20190129_torturateszt_xiaomi_mi_mix_3_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6785904c-41db-4af0-839d-0b57d4fc5451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f2c56-31dd-489d-aec9-3bc84ca39924","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_torturateszt_xiaomi_mi_mix_3_video","timestamp":"2019. január. 29. 17:03","title":"Tortúrateszt: ennyire tartós a Xiaomi-nagyágyú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]