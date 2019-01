Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Katasztrófavédelem nem tud sérültről.","shortLead":"A Katasztrófavédelem nem tud sérültről.","id":"20190129_Kigyulladt_a_Balatonparton_egy_hotel_ket_helyisege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf3e59e-5433-4f39-bc38-4f0e990de17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06148fdf-49ae-4d40-a887-93cf233a4d72","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Kigyulladt_a_Balatonparton_egy_hotel_ket_helyisege","timestamp":"2019. január. 29. 07:59","title":"Kigyulladt a Balaton-parton egy hotel két helyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5410263-ac23-41bb-81fc-8c58e5f52717","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Íme, a jó hír mindazoknak, akik hiányolták a valkűröket a Bosszúállók: Végtelen háborúból.","shortLead":"Íme, a jó hír mindazoknak, akik hiányolták a valkűröket a Bosszúállók: Végtelen háborúból.","id":"20190128_Visszaterhet_kedvenc_valkurunk_a_Bosszuallok_Vegjatekban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5410263-ac23-41bb-81fc-8c58e5f52717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0173147d-5a43-4c9a-b89f-3f5ffe1fc0ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Visszaterhet_kedvenc_valkurunk_a_Bosszuallok_Vegjatekban","timestamp":"2019. január. 28. 17:40","title":"Visszatérhet kedvenc valkűrünk a Bosszúállók: Végjátékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Debreceni Járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében bűnösnek mondta ki azt a férfit, aki az úgynevezett dark weben lopott bankkártya-adatokat felhasználva fesztiváljegyeket vásárolt magának.","shortLead":"A Debreceni Járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettében bűnösnek mondta ki azt...","id":"20190129_lopott_bankkartya_adat_dark_web_fesztivaljegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9939c4-1775-486f-b289-716fb2171b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_lopott_bankkartya_adat_dark_web_fesztivaljegy","timestamp":"2019. január. 29. 14:03","title":"Lopott bankkártya-adatokkal, a dark weben vett fesztiváljegyeket egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902db1e5-fa7e-4b09-b869-e5b6c0c16e46","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az északnyugat-szlovéniai Jasenicében történt az eset. 