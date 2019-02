Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi) gyógyszervállalat. A bejelentésre a tudományos világ kétkedéssel tekint.","shortLead":"A rák teljes körű gyógyítását ígéri a következő egy éven belül az izraeli Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi...","id":"20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c186dbb0-6811-4de3-aeab-4762c9ca6edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_aebi_mutato_rak_teljes_gyogyitasa_gyogyszer_daganatos_megbetegedes","timestamp":"2019. január. 31. 08:03","title":"Bemondta egy gyógyszercég: egy éven belül teljesen és véglegesen gyógyítható lesz a rák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és vállalkozók. Itt díjazták Szanyit.","shortLead":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és...","id":"20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7678049-aedc-41ea-a337-0f2764c54f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","timestamp":"2019. január. 30. 14:58","title":"Osztrák életműdíjat kapott Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt, ezeken olyan üzeneteket közvetítettek, amelyek a célba vett társadalom megosztására irányultak. A Facebook is több száz oldalt törölt, voltak köztük iráni és venezuelai oldalak is.","shortLead":"A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt...","id":"20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a6f8d1-432b-41d7-953e-89013d585602","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_Feszultseget_szito_manipulativ_orosz_oldalakat_torolt_a_Twitter","timestamp":"2019. február. 01. 05:28","title":"Feszültséget szító, manipulatív orosz oldalakat törölt a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27af53b3-757f-4544-8209-485165afbbea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hajnalban már nem működött a sorompó a pécsi vasúti átjárónál.","shortLead":"Hajnalban már nem működött a sorompó a pécsi vasúti átjárónál.","id":"20190201_Elvileg_szabad_az_atjaro_es_kozben_jott_a_vonat_Pellerdnel__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27af53b3-757f-4544-8209-485165afbbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddb1b2a-bf7f-41a9-9756-988a4fd72375","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_Elvileg_szabad_az_atjaro_es_kozben_jott_a_vonat_Pellerdnel__foto","timestamp":"2019. február. 01. 11:55","title":"Szabad az átjáró, fehér a jelzőfény, és közben mégis jött a vonat Pécsett – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonnyilatkozata alapján viszont fél év alatt nem sikerült törlesztenie a tartozásait. Nőttek viszont a megtakarításai. ","shortLead":"A vagyonnyilatkozata alapján viszont fél év alatt nem sikerült törlesztenie a tartozásait. Nőttek viszont...","id":"20190131_Rogan_Antal_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43ded8f-79c4-484b-b4a6-fff792abd6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Rogan_Antal_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:21","title":"Rogán Antalnak több mint 40 milliót hozott a találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO megbízta Magyarországot, hogy az eredetileg ötéves mandátum áprilisi lejárta után újabb határidő megadása nélkül folytassa tevékenységét – írta a Balkaninshight nevű híroldalNATO-forrásokra hivatkozva","shortLead":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO...","id":"20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febef272-d10c-4b6f-8db4-cb83edeff3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","timestamp":"2019. január. 31. 13:22","title":"Magyarország marad a koszovói légtér „ura”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség szerint a kiküldéskor összekeverték az ingyen- és a fizetős jegyeket, amiért elnézést kérnek.","shortLead":"A szövetség szerint a kiküldéskor összekeverték az ingyen- és a fizetős jegyeket, amiért elnézést kérnek.","id":"20190131_132_ezret_fizetett_negy_ingyenjegyert_a_teniszszovetseg_megmagyarazza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98307b4-d74b-4696-9820-3379016992bf","keywords":null,"link":"/sport/20190131_132_ezret_fizetett_negy_ingyenjegyert_a_teniszszovetseg_megmagyarazza","timestamp":"2019. január. 31. 11:16","title":"132 ezret fizetett négy ingyenjegyért, a teniszszövetség megmagyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények elültetése.","shortLead":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények...","id":"20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10122100-80ee-469f-8c5e-9790d0ff04f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","timestamp":"2019. január. 30. 17:03","title":"Kedveli a növényeket? Mutatunk egy remek játékot, de vigyázzon, függővé teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]