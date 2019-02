Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","shortLead":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","id":"20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065cf204-0e2f-4f2a-a379-ea74ae42d0ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","timestamp":"2019. február. 01. 13:58","title":"Már 21 halálos áldozata van az amerikai rekordhidegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó sikerült a Facebook-alapító keddi napja; 6,2 milliárd dollárral nőtt a vagyona, és ez elég volt ahhoz, hogy rögtön két helyet ugorjon előre a leggazdagabbak listáján.","shortLead":"Jó sikerült a Facebook-alapító keddi napja; 6,2 milliárd dollárral nőtt a vagyona, és ez elég volt ahhoz, hogy rögtön...","id":"20190201_Zuckerberg_egy_nap_alatt_megkereste_vagyonanak_tobb_mint_10_szazalaket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06fcda4-98fb-4904-9dde-8baa55207d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Zuckerberg_egy_nap_alatt_megkereste_vagyonanak_tobb_mint_10_szazalaket","timestamp":"2019. február. 01. 14:35","title":"Zuckerberg egy nap alatt megkereste vagyonának több mint 10 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi szabályozás miatt – írja az MTI a társaságok csütörtöki bejelentése alapján.","shortLead":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi...","id":"20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63928eb2-fbd6-4733-86b9-1115a2081a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","timestamp":"2019. január. 31. 13:30","title":"Győztek a taxisok, kivonul az Uber Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"","category":"itthon","description":"A háttámlákban volt eldugva a fű.","shortLead":"A háttámlákban volt eldugva a fű.","id":"20190201_Hat_kilo_marihuanat_fogtak_Roszken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ad0819-e189-4855-b4b7-6d3e4f179620","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Hat_kilo_marihuanat_fogtak_Roszken","timestamp":"2019. február. 01. 09:04","title":"Hat kiló marihuánát fogtak Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO megbízta Magyarországot, hogy az eredetileg ötéves mandátum áprilisi lejárta után újabb határidő megadása nélkül folytassa tevékenységét – írta a Balkaninshight nevű híroldalNATO-forrásokra hivatkozva","shortLead":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO...","id":"20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febef272-d10c-4b6f-8db4-cb83edeff3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","timestamp":"2019. január. 31. 13:22","title":"Magyarország marad a koszovói légtér „ura”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd eddig megbízott vezetőként irányította a múzeumot Prőhle távozása után, február 1-től ő a végleges főigazgató. ","shortLead":"Demeter Szilárd eddig megbízott vezetőként irányította a múzeumot Prőhle távozása után, február 1-től ő a végleges...","id":"20190131_Veglegesitettek_Prohle_orbanista_utodjat_a_PIM_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a02f19-12a0-497f-86fe-b9dd11c8e610","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Veglegesitettek_Prohle_orbanista_utodjat_a_PIM_elen","timestamp":"2019. január. 31. 14:50","title":"Véglegesítették Prőhle \"orbánista\" utódját a PIM élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két puskacső is került a kilónyi fű mellé.","shortLead":"Két puskacső is került a kilónyi fű mellé.","id":"20190201_Szlovakmagyar_drogkereskedo_bandat_fogott_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100545b6-7a15-46aa-ae19-26ddeb34facd","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szlovakmagyar_drogkereskedo_bandat_fogott_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 01. 07:30","title":"Szlovák–magyar drogkereskedő bandát fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pedig a japán törvények szerint nem szép dolog hasadóanyagot árverésen eladni.","shortLead":"Pedig a japán törvények szerint nem szép dolog hasadóanyagot árverésen eladni.","id":"20190201_Urant_arultak_egy_internetes_arveresen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f7b8bf-3015-4bd5-8e6c-4dc62dce90d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_Urant_arultak_egy_internetes_arveresen","timestamp":"2019. február. 01. 12:21","title":"Uránt árultak egy internetes árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]