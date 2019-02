Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság bizalmas információi alapján, amelyeket a 2016-os elnökválasztási folyamatba történt beavatkozással vádolt orosz Concord Management and Consulting cég amerikai ügyvédjeinek bizonyítékként adtak át – közölte a Mueller-bizottság hivatala. Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság bizalmas információi alapján. 2019. január. 31. 07:35 Még a Mueller-bizottság bizonyítékait is dezinformációra használták az oroszok Ha valaki egy 650 lóerős SUV bérautóra vágyik, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. 2019. február. 01. 13:21 365 ezer forint egy napra a Lamborghini Urus divatterepjáró bérlése Hiába hiszi azt a vendég, hogy fenntartható forrásból származó ételt eszik, több helyen kihalás által fenyegetett állatok húsát szolgálják fel. 2019. január. 31. 18:14 Veszélyeztetett cápák húsát szolgálták fel brit éttermekben Pándzsáb állam egyik falujában kergette szét a lakókat az állat, amelyet végül sikerült befogni. 2019. február. 01. 12:51 Videó: Őrült ámokfutást rendezett egy leopárd egy indiai faluban A meleg az új migráns? Attól tartok, ami a közmédiában homoszexualitás témában elkezdődött, csak a bevezetője volt az import alt-right „én nem vagyok homofób, csak segítek meggyógyulni az arra vágyó, nagyrészt kormányzati pénzből finanszírozott retrográd szellemi sáskajárásnak. A meleg az új migráns? Attól tartok, ami a közmédiában homoszexualitás témában elkezdődött, csak a bevezetője volt az import alt-right „én nem vagyok homofób, csak segítek meggyógyulni az arra vágyó, nagyrészt kormányzati pénzből finanszírozott retrográd szellemi sáskajárásnak. 2019. február. 01. 13:55 Gyógyítható melegek? – Üdv a gonosz csúsztatások birodalmában! Tarlós István tavaly kifakadt: "ilyen botrányos körülmények között nem lesz verseny". Aztán kiderült, hogy lesz, sőt, még jövőre is. De a Világgazdaság azt írja, elképzelhető, hogy a helyszínt megváltoztatják, Tarlós István sajtófőnöke kérdésünkre pedig azt mondta, nincs még se megegyezés, se szerződés, a szervezők még nem jártak az önkormányzatnál. Az esemény honlapján ennek ellenére Parlament melletti helyszínnel reklámozzák a futamot. Tarlós István tavaly kifakadt: "ilyen botrányos körülmények között nem lesz verseny". Aztán kiderült, hogy lesz, sőt, még jövőre is. 2019. január. 31. 12:16 Tarlósék szerint még nem biztos a Red Bull Air Race helyszíne, de a szervezők már a Parlamenttel reklámoznak A Fidesz alelnöke, a HM államtitkára az elmúlt fél évben 2 millió forintot spórolt össze. 2019. február. 01. 02:01 Németh Szilárd a Fundamentára 150 forinttal költ többet havonta Nincs már gyümölcsöse Gárdonyban, ahol több mint 10 hektárnyi szőlőt is eladott. 2019. február. 01. 02:24 Megvált néhány földjétől L. Simon László Simon László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]