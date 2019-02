Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök már arról beszél: felkészülnek a legrosszabbra.","shortLead":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági...","id":"20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde56547-dd62-43e8-8f3f-0f3cb126ac2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","timestamp":"2019. január. 31. 06:18","title":"Brexit: Brüsszel bebiztosította az Erasmus-ösztöndíjak fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európaiak letelepedése után hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területek maradtak műveletlenül, amit visszahódítottak a gyorsan növő fák és más növények.","shortLead":"Az európaiak letelepedése után hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területek maradtak műveletlenül, amit...","id":"20190131_amerika_gyarmatositas_klimavaltozas_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f11f06-cdb6-404f-9334-71365fe62c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_amerika_gyarmatositas_klimavaltozas_kutatas","timestamp":"2019. január. 31. 12:35","title":"Annyi ember halálát okozta Amerika gyarmatosítása, hogy megváltozott a klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó a fehér por mellé fenyegető üzenetet is kapott.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó a fehér por mellé fenyegető üzenetet is kapott.","id":"20190131_Feher_porral_teli_boritekot_kapott_az_MSZPs_Bangone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d277fc-69db-4aef-bb95-7c0921eefbd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Feher_porral_teli_boritekot_kapott_az_MSZPs_Bangone","timestamp":"2019. január. 31. 14:44","title":"Fehér porral teli borítékot kapott az MSZP-s Bangóné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f85a6f4-5634-4008-9da6-f1a99a0293ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Antony Cox egy amerikai magáncég megbízásából dolgozott Afrikában, s az volt a feladata, hogy kiképezze az al-Sabab nevű iszlamista csoport ellen harcoló katonákat. Viszont bekerült egy szomáliai börtönbe, ahol az Iszlám Államhoz közel álló cellatársai megtámadták őt. Cox túlélte a gyilkossági kísérletet, s most kórházban ápolják.","shortLead":"Antony Cox egy amerikai magáncég megbízásából dolgozott Afrikában, s az volt a feladata, hogy kiképezze az al-Sabab...","id":"20190201_Iszlamista_harcosok_egy_bortonben_atvagtak_egy_brit_kikepzo_torkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f85a6f4-5634-4008-9da6-f1a99a0293ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699616c4-0390-4ef5-a864-5d477027ca68","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Iszlamista_harcosok_egy_bortonben_atvagtak_egy_brit_kikepzo_torkat","timestamp":"2019. február. 01. 12:49","title":"Iszlamista harcosok egy börtönben átvágták egy brit kiképző torkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Augusztusban Kulka János még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk a bemutatón.","shortLead":"Augusztusban Kulka János még azt mondta, soha többé nem akar színpadra állni, most mégis megtette. Ott voltunk...","id":"20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd387180-ba03-4c2f-9e89-accd3fbf8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605fdfd1-92d5-4313-8d18-25c40f112d0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_Borzalmas_dolgok_tortennek_a_szinpadon_de_mi_megis_nagyon_orulunk_Kulka_Janosnak","timestamp":"2019. január. 31. 07:42","title":"Visszatért Kulka: letaglózó dolgok történnek a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag sem a román államelnök, sem a miniszterelnök nem lesznek ott a júniusi eseményen, így a magyar kormányfő fogadja majd Ferenc pápát. ","shortLead":"Állítólag sem a román államelnök, sem a miniszterelnök nem lesznek ott a júniusi eseményen, így a magyar kormányfő...","id":"20190201_Egy_roman_napilap_szerint_Orban_fogadja_majd_Ferenc_papat_Csiksomlyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88266b29-f5d3-4bd1-94d2-a7c28b83c938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e289d6de-82e8-4d27-b14f-3d14a0e96cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Egy_roman_napilap_szerint_Orban_fogadja_majd_Ferenc_papat_Csiksomlyon","timestamp":"2019. február. 01. 17:41","title":"Egy román napilap szerint Orbán fogadja majd Ferenc pápát Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti, tisztában van-e a 2019. január 1-jétől hatályos újdonságokkal.","shortLead":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti...","id":"20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb2ddf-9762-4596-826b-925056c1c0c7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","timestamp":"2019. január. 31. 07:19","title":"Kata-teszt: biztos, hogy mindent tud a 2019-től érvényes változásokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f739c674-8945-4ef4-8067-5c2882f83aa9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A fuvarmegosztó szolgáltató kénytelen volt az érintett városban felfüggeszteni a szolgáltatását.","shortLead":"A fuvarmegosztó szolgáltató kénytelen volt az érintett városban felfüggeszteni a szolgáltatását.","id":"20190201_Halalra_iteltek_a_kinai_Uber_soforjet_aki_megeroszakolta_es_meggyilkolta_utasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f739c674-8945-4ef4-8067-5c2882f83aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a519994c-5982-4377-bd86-33c1d31d43ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Halalra_iteltek_a_kinai_Uber_soforjet_aki_megeroszakolta_es_meggyilkolta_utasat","timestamp":"2019. február. 01. 05:59","title":"Halálra ítélték a \"kínai Uber\" sofőrjét, aki megerőszakolta és meggyilkolta utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]